Κικίλιας στο Reuters: Περίπου 325 πλοία ελληνικών συμφερόντων στην περιοχή

Ο Έλληνας υπουργός Ναυτιλίας προειδοποίησε την Τρίτη 3/3 με συνέντευξη του στο Reuters για την «ανησυχητική» κατάσταση που επικρατεί στα Στενά του Ορμούζ, ζητώντας την προστασία της παγκόσμιας ναυτιλίας και των ναυτικών, καθώς δεκάδες πλοία παραμένουν ακινητοποιημένα στην περιοχή λόγω της διεύρυνσης της σύγκρουσης με το Ιράν.

Η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει διακοπεί για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, μπλοκάροντας μία από τις βασικότερες αρτηρίες μεταφοράς ενέργειας παγκοσμίως, από όπου διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ανώτατος αξιωματούχος των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης δήλωσε τη Δευτέρα ότι το Ιράν θα ανοίξει πυρ εναντίον οποιουδήποτε πλοίου επιχειρήσει να περάσει, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Η Ελλάδα αποτελεί κυρίαρχη δύναμη στη διεθνή ναυτιλία, ελέγχοντας έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς στόλους στον κόσμο.

«Η κατάσταση είναι ανησυχητική και ανησυχητική, και εύχομαι η παγκόσμια ναυτιλία να μείνει εκτός πολεμικών συγκρούσεων», δήλωσε στο Reuters ο υπουργός Ναυτιλίας Vassilis Kikilias, ερωτηθείς για την ασφάλεια των ναυτικών και τα μέτρα προστασίας τους.

«Η παγκόσμια ναυτιλία συνδέεται με το παγκόσμιο εμπόριο, το οποίο όλοι χρειάζονται. Και φυσικά οι ναυτικοί δεν φταίνε», πρόσθεσε.

Ο υπουργός ανέφερε ότι τουλάχιστον 10 πλοία με ελληνική σημαία βρίσκονται στον Κόλπο και άλλα πέντε εκτός αυτού, με τα πληρώματά τους να περιλαμβάνουν δεκάδες Έλληνες ναυτικούς. Συνολικά, περισσότερα από 325 πλοία ελληνικών συμφερόντων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

Το υπουργείο Ναυτιλίας έχει συστήσει από το Σάββατο στα πλοία να αποφεύγουν την περιοχή, ενώ η ασφάλεια των ναυτικών αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα, σημείωσε ο κ. Κικίλιας.

«Βρισκόμαστε σε επικοινωνία μαζί τους μέρα και νύχτα, 24 ώρες το 24ωρο. Χαίρομαι που είναι καλά, αλλά ανησυχώ — και ανησυχούμε, φυσικά — γιατί η περιοχή είναι επικίνδυνη», δήλωσε. «Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο μεγαλύτερων προβλημάτων».

Παράλληλα, η Ελλάδα ανακοίνωσε την Τρίτη ότι έχει καταρτίσει σχέδιο για τον επαναπατρισμό χιλιάδων Ελλήνων πολιτών που έχουν εγκλωβιστεί, ωστόσο η επιστροφή τους είναι δύσκολη, καθώς ο εναέριος χώρος της περιοχής παραμένει κλειστός.