Ελληνικό πλοίο χτυπήθηκε στη Μαύρη Θάλασσα, καλά στην υγεία τους οι ναυτικοί, ανάμεσά τους 10 Έλληνες

Την είδηση για χτύπημα σε πλοίο με ελληνική σημαία έξω από το Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα επιβεβαίωσε με δηλώσεις του στην κρατική τηλεόραση το πρωί του Σαββάτου ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας.

Συγκεκριμένα χτυπήθηκε δεξαμενόπλοιο με ελληνική σημαία έξω από το Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα,. Σε αυτό επέβαιναν 24 ναυτικοί, ανάμεσά τους και 10 Έλληνες. Ευτυχώς όλοι είναι καλά στην υγεία τους.

Το πλοίο ήταν ναυλωμένο από τη Chevron και σύμφωνα με τον υπουργό «εικάζεται ότι το χτύπημα αυτό είναι στα πλαίσια της πίεσης την οποία βάζουν χώρες στην περιοχή, και σχετίζεται ίσως και με τις αποφάσεις που πάρθηκαν να επιτραπεί μερικώς στο ρωσικό πετρέλαιο η διακίνηση του για ένα μήνα».

«Εκεί που πιστεύουμε ότι υπάρχει το θέμα και το πρόβλημα, θα διαμαρτυρηθούμε εντόνως και θα κάνουμε όλες αυτές τις κινήσεις και στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και όπου πρέπει, καθότι θεωρώ ότι είναι απαράδεκτη, πολύ επικίνδυνη η στοχοποίηση των πλοίων μας με ελληνική σημαία, αλλά και των Ελλήνων των πλοίων τα οποία είναι νομίμως μισθωμένα ναυλωμένα και οι Έλληνες ναυτικοί και η ναυτιλία προσπαθεί να κάνει τη δουλειά της, θα έπρεπε κανονικά να είναι έξω από κάθε συμφέρον πολιτικό ή αν θέλετε σίγουρα έξω από τη σύρραξη την πολεμική» τόνισε ο υπουργός.

Ο ίδιος υπογράμμισε τη σημασία της ναυτιλίας για την παγκόσμια οικονομία, τονίζοντας ότι χωρίς αυτή δεν μπορεί να υπάρξει εμπόριο, καθώς περίπου το 80% του παγκόσμιου εμπορίου πραγματοποιείται δια θαλάσσης, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά οι συνέπειες θα ήταν πολλαπλάσιες.

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Παράλληλα, η ανησυχία επεκτείνεται και στον Περσικό Κόλπο, όπου αυτή τη στιγμή βρίσκονται δέκα πλοία με ελληνική σημαία και συνολικά 130 ελληνόκτητα σκάφη στην ευρύτερη περιοχή. Παρά την ένταση, ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι υπάρχει καθημερινή επικοινωνία με τους καπετάνιους μέσω του Θαλάμου Επιχειρήσεων και, αν και επικρατεί ψυχραιμία, υπάρχει αυτοματοποιημένος μηχανισμός επαναπατρισμού σε περίπτωση που κάποιος ναυτικός το αιτηθεί.

Στο εσωτερικό μέτωπο, η κυβέρνηση προετοιμάζεται για τις οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης, με επίκεντρο τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ο Β. Κικίλιας προανήγγειλε συναντήσεις με τους εκπροσώπους της αγοράς και τον Υπουργό Ανάπτυξης για την εφαρμογή μέτρων στήριξης των καταναλωτών και τη συγκράτηση των τιμών, ώστε να προστατευθεί ο τουρισμός, που αποτελεί τη βαριά βιομηχανία της χώρας. Στόχος είναι να σταλεί ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα παραμένει ένας ασφαλής προορισμός, μετατρέποντας τη διαχείριση της κρίσης σε ευκαιρία για μια δυνατή τουριστική σεζόν.

Σχετικά με το μεταναστευτικό, ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι ενώ οι ροές στο Ανατολικό Αιγαίο έχουν μειωθεί κατά 55%, παρατηρείται αυξημένη πίεση στη νότια Κρήτη από την περιοχή της Λιβύης. Για τον λόγο αυτό, τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας κλειστών δομών φιλοξενίας στα Χανιά και το Ηράκλειο, εκτός τουριστικών ζωνών, ώστε να ελέγχεται η νόμιμη είσοδος στη χώρα. Τέλος, ανακοίνωσε ότι στα τέλη Μαρτίου ξεκινά ο διαγωνισμός για το λιμάνι της Ελευσίνας, ένα έργο που θα απομακρύνει τη βιομηχανική δραστηριότητα από το κέντρο της πόλης και θα δημιουργήσει μια σύγχρονη μαρίνα σκαφών αναψυχής, αναβαθμίζοντας τις περιουσίες των κατοίκων της Δυτικής Αττικής.