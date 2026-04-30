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Κικίλιας: Χρειάζονται ρεαλιστικές πολιτικές στην Ευρώπη για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας
Ναυτιλία
14:41 - 30 Απρ 2026

Κικίλιας: Χρειάζονται ρεαλιστικές πολιτικές στην Ευρώπη για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας

Reporter.gr Newsroom
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Στο Άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Ναυτιλιακές Υποθέσεις, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, συμμετείχε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, παρουσιάζοντας τις ελληνικές θέσεις σε καίρια ζητήματα που αφορούν το μέλλον της ευρωπαϊκής ναυτιλίας.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης των ναυτικών επαγγελμάτων, σημειώνοντας ότι η ευημερία των ναυτικών αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα για τη ναυτιλιακή βιομηχανία και συνδέεται άμεσα με την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Παράλληλα, παρουσίασε τις καλές πρακτικές που εφαρμόζει η Ελλάδα στον τομέα της ναυτικής εκπαίδευσης, επισημαίνοντας ότι ο σχετικός προϋπολογισμός έχει αυξηθεί στα 250 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2021–2027, δηλαδή κατά 90 εκατ. ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο.

Ο Υπουργός τόνισε επίσης την ανάγκη ρεαλιστικής προσέγγισης των ευρωπαϊκών πολιτικών και του τρόπου με τον οποίο αυτές διαμορφώνονται στο διεθνές περιβάλλον, αναφερόμενος ειδικά στις συζητήσεις που διεξάγονται στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) σχετικά με την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «δεν είναι δυνατόν να γίνεται λόγος για πλήρη απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα έως το 2050, όταν σήμερα η μέση ευρωπαϊκή οικογένεια αντιμετωπίζει πληθωρισμό, ακρίβεια και ενεργειακή κρίση». Παράλληλα, επισήμανε ότι τα εναλλακτικά καύσιμα που είναι σήμερα διαθέσιμα καλύπτουν μόλις το 0,5% της παγκόσμιας ζήτησης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πολιτικές που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες της αγοράς και της κοινωνίας ενδέχεται να έχουν αρνητικές συνέπειες. Ειδικά στη ναυτιλία, μια τέτοια επιβάρυνση θα μετακυλιστεί στις εθνικές οικονομίες, οδηγώντας σε αυξημένο πληθωρισμό, άνοδο των τιμών ενέργειας και αγαθών και επιβάρυνση της καθημερινότητας των πολιτών.

Στο περιθώριο του Συμβουλίου, ο κ. Κικίλιας είχε διμερή συνάντηση με τον Υπουργό Μεταφορών της Γαλλίας Philippe Tabarot. Οι δύο πλευρές αναφέρθηκαν στο ιδιαίτερα θετικό αποτύπωμα της πρόσφατης επίσκεψης του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν στην Ελλάδα, γεγονός που, όπως σημείωσαν, επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο της στρατηγικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών. Παράλληλα, ο Έλληνας Υπουργός απηύθυνε πρόσκληση στον Γάλλο ομόλογό του να επισκεφθεί την Ελλάδα τον Ιούνιο, με αφορμή τη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση “Ποσειδώνια 2026”.

Στη συνέχεια, ο Υπουργός είχε συνάντηση και με τον Υπουργό Μεταφορών της Λιθουανίας Juras Taminskas, με αντικείμενο θέματα ευρωπαϊκής συνεργασίας και συντονισμού ενόψει της εκ περιτροπής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του 2027, αμέσως μετά τη Λιθουανία.

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