ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κικίλιας: Οι εθνικοί προϋπολογισμοί έχουν καταρτιστεί για φυσιολογικές συνθήκες και όχι για συνθήκες πολέμου
Πολιτική
18:25 - 10 Μάι 2026

Κικίλιας: Οι εθνικοί προϋπολογισμοί έχουν καταρτιστεί για φυσιολογικές συνθήκες και όχι για συνθήκες πολέμου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Για την ανάγκη πιο ενεργής και ταχύτερης ευρωπαϊκής παρέμβασης, έκανε λόγο ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, στο 2ο Οικονομικό Συνέδριο της Ημερησίας, επισημαίνοντας ότι οι εθνικοί προϋπολογισμοί έχουν καταρτιστεί για φυσιολογικές συνθήκες και όχι για συνθήκες πολέμου.

«Η δική μου προτροπή, άποψη και αντίληψη επί του θέματος είναι ότι “χτες” πρέπει να γίνει αυτή η κίνηση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αξιοποιήσει εγκαίρως τα διαθέσιμα εργαλεία της. «Η ευρωπαϊκή οικογένεια και οι ευρωπαϊκές ηγεσίες πρέπει να καταλάβουν και να δουν ότι πρέπει να παρεμβαίνουν νωρίτερα και πιο έγκαιρα» σημείωσε ο κ. Κικίλιας, συνδέοντας την ανάγκη παρέμβασης με τις τουριστικές πτήσεις, τις ακτοπλοϊκές διασυνδέσεις και συνολικά τη στήριξη κρίσιμων τομέων της ελληνικής οικονομίας, όπως ο τουρισμός, η ναυτιλία, οι υπηρεσίες και το real estate.

Αναφερόμενος, μάλιστα, στο ενδεχόμενο συνέχισης της κρίσης και τον Ιούνιο, ξεκαθάρισε ότι «πρόβλεψη δεν μπορώ να κάνω», υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση και το Υπουργείο παρακολουθούν τις εξελίξεις μέρα με τη μέρα. «Η εμπλοκή σε ένα τέτοιο πολεμικό σενάριο, σε μια εποχή παγκόσμιας αστάθειας, είναι σχετικώς εύκολη. Η απεμπλοκή φαίνεται ότι είναι πολύ δυσκολότερη», είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τη γεωστρατηγική σημασία των Στενών του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται σημαντικό μέρος της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και πρώτες ύλες κρίσιμες για τον πρωτογενή τομέα. «Η παγκόσμια οικονομία και το εμπόριο κινούνται κατά 80-90% δια θαλάσσης», σημείωσε, εξηγώντας ότι κάθε διατάραξη της ενεργειακής ή εμπορευματικής αλυσίδας έχει τεράστιες επιπτώσεις στις κοινωνίες.

Πιο συγκεκριμένα, για τον αντίκτυπο στην ακτοπλοΐα, ο κ. Κικίλιας υπενθύμισε ότι πέρυσι, μετά την παρέμβαση του Υπουργείου και της κυβέρνησης, μειώθηκαν κατά 50% τα λιμενικά τέλη σε όλα τα λιμάνια της χώρας, με αποτέλεσμα να συγκρατηθούν οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, ενώ μέσω του ανταγωνισμού υπήρξαν εκπτώσεις έως και 32% σε εισιτήρια, αυτοκίνητα και καμπίνες. Όπως είπε, «φέτος η εξίσωση είναι δυσκολότερη, καθώς κάθε αύξηση 10 δολαρίων στην τιμή του πετρελαίου ισοδυναμεί με επιβάρυνση 10 εκατ. ευρώ στις τιμές του ακτοπλοϊκού καυσίμου». Υπενθύμισε, δε, ότι η κυβέρνηση έχει ήδη διαθέσει 57 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της ακτοπλοΐας, ποσό που νομοθετήθηκε και διανέμεται στις ακτοπλοϊκές εταιρείες με βάση τις δαπάνες και το κόστος καυσίμου.

Σε ό,τι αφορά την πράσινη μετάβαση στη ναυτιλία, δήλωσε ότι η Ελλάδα στηρίζει τον στόχο για έναν πιο καθαρό πλανήτη και τη μείωση των εκπομπών άνθρακα, ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, ότι η μετάβαση πρέπει να γίνει με ρεαλισμό και σε ρυθμούς που μπορούν να αντέξουν οι κοινωνίες και η πραγματική οικονομία. «Θέλουμε να κληρονομήσουν τα παιδιά μας έναν καλύτερο πλανήτη, μια καλύτερη Ευρώπη, μια καλύτερη χώρα. Θέλουμε όμως να φτάσουν οι κοινωνίες μας, οι οικογένειές μας, οι πολίτες μας και οι χώρες μας να επιβιώσουν μέχρι το 2050 ή το 2100 για να χαρούν έναν καλύτερο πλανήτη», είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η πλήρης μετάβαση σε εναλλακτικά καύσιμα, που αυτή τη στιγμή δεν είναι διαθέσιμα, συνεπάγεται πολύ μεγάλο οικονομικό κόστος στις πλοιοκτήτριες εταιρείες, το οποίο στη συνέχεια θα μετακυλιστεί στις οικονομίες των κρατών και στην πραγματική οικονομία.

Συνοψίζοντας, ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι η εντολή μιας κυβέρνησης και ενός Υπουργού είναι να υπηρετεί πρώτα απ’ όλα τους πολίτες. «Για να υπηρετήσεις τους πολίτες, πρέπει να μπορούν στην καθημερινότητά τους να πηγαίνουν στη λαϊκή, στο σούπερ μάρκετ, στον μανάβη και στον χασάπη και η καθημερινότητά τους να είναι βιώσιμη», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η μετάβαση δεν μπορεί να οδηγήσει σε νέα πληθωριστική πίεση και επιβάρυνση της κοινωνίας. «Δεν θα το αντέξει η βιομηχανία, δεν θα το αντέξει η ελεύθερη οικονομία και η αγορά και κυρίως θα καταστρέψει τους ανθρώπους μας. Και αυτό δεν είμαστε διατεθειμένοι να το αφήσουμε να συμβεί», κατέληξε.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Reuters: «Άδειασαν» οι αμερικανικές αποθήκες από πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς
Ειδήσεις

Reuters: «Άδειασαν» οι αμερικανικές αποθήκες από πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

Τραμπ και Ιράν: Το χρονικό των αντιφάσεων ανάμεσα σε απειλές, εκεχειρίες και εξαγγελίες για συμφωνία
Ειδήσεις

Τραμπ και Ιράν: Το χρονικό των αντιφάσεων ανάμεσα σε απειλές, εκεχειρίες και εξαγγελίες για συμφωνία

Κλιμακώνει τη ρητορική ο Τραμπ για το Ιράν: Θα φάνε γερό ξύλο - Θα τους χτυπήσουμε σκληρά
Ειδήσεις

Κλιμακώνει τη ρητορική ο Τραμπ για το Ιράν: Θα φάνε γερό ξύλο - Θα τους χτυπήσουμε σκληρά

Ο πόλεμος στο Ιράν ανέτρεψε όλες τις βεβαιότητες στην αγορά LNG
Εμπορεύματα

Ο πόλεμος στο Ιράν ανέτρεψε όλες τις βεβαιότητες στην αγορά LNG

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
15/08/2026 - 19:04

Η Νότια Κορέα προτείνει συνομιλίες για τον επίσημο τερματισμό του πολέμου με τη Βόρεια Κορέα

Πολιτική
15/08/2026 - 18:41

ΠΑΣΟΚ: Ο Στέφανος Μάνος υπηρέτησε σταθερά τις ιδεολογικές του αρχές

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
15/08/2026 - 18:10

Τουρισμός: Ο Αύγουστος δίνει ανάσα και το last minute αλλάζει τα δεδομένα

Εμπορεύματα
15/08/2026 - 17:03

Η Κίνα ανοίγει την πρώτη τακτική διαδρομή μεταφοράς εμπορευμάτων μέσω της Αρκτικής

Ειδήσεις
15/08/2026 - 16:23

ΗΠΑ-Ιράν: Ο πόλεμος έχει πλέον να κάνει με το ποιος θα λυγίσει πρώτος υπό την οικονομική πίεση

Πολιτική
15/08/2026 - 15:59

Τασούλας: Η Τουρκία να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού

Πολιτική
15/08/2026 - 15:40

Φιντάν: Η συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ έχει στόχο την Τουρκία

Πολιτική
15/08/2026 - 15:12

Ίδρυση νέου κόμματος: «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2.0» με αρχηγό τον Γιάννη Σελινόπουλο

Ναυτιλία
15/08/2026 - 14:56

Η Diana Shipping αποσύρει την προσφορά εξαγοράς της Genco Shipping

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
15/08/2026 - 14:45

Η ΕΕΤΤ αποχαιρετά τον Πρόεδρό της, Καθηγητή Δημήτρη Βαρουτά

Ειδήσεις
15/08/2026 - 14:33

Copernicus: 2.480 στρέμματα έκαψε η πυρκαγιά στη Χαλκιδική

Πολιτική
15/08/2026 - 14:16

Δένδιας με το... βλέμμα στην Άγκυρα: Αυταρχικές απόψεις προσπαθούν να αλλάξουν το κεκτημένο του Διεθνούς Δικαίου

Πολιτική
15/08/2026 - 11:47

Μητσοτάκης: Η σκέψη μας με όσους δίνουν καθημερινό αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές

Πολιτική
15/08/2026 - 11:29

«Έλληνες Αναποφάσιστοι», ήρθε ο Ψηφιακός Βοηθός Πολιτικής Απόφασης

Ειδήσεις
15/08/2026 - 11:08

Σεισμός 7,7 ρίχτερ συγκλόνισε την Ινδονησία - Δεκάδες νεκροί

Πολιτική
15/08/2026 - 11:04

Ανδρουλάκης: Να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, με αλληλεγγύη και ανθρωπιά

Πολιτική
15/08/2026 - 10:19

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών o Στέφανος Μάνος

Ειδήσεις
15/08/2026 - 09:50

Δεν υπάρχουν αρκετά πλοία για να διαχειριστούν τις εκρηκτικές εξαγωγές αυτοκινήτων της Κίνας

Εκλογές ΗΠΑ
15/08/2026 - 09:37

ΗΠΑ: Ποιοι είναι οι πιθανοί υποψήφιοι των Δημοκρατικών για την προεδρία το 2028

Χρηματιστήρια
14/08/2026 - 23:05

Εβδομαδιαία κέρδη στη Wall Street – Ιστορική επίδοση για τον S&P 500 παρά την ήπια διόρθωση

Ειδήσεις
14/08/2026 - 22:14

USS Abraham Lincoln: Πάνω από 250 ημέρες σε αποστολή και ο Τραμπ λέει «ούτε κατά διάνοια αρκετές»

Ειδήσεις
14/08/2026 - 22:00

Σεισμός στη δυτική Κολομβία: Οι πιο ευάλωτες κοινότητες ζητούν άμεση βοήθεια

Ειδήσεις
14/08/2026 - 21:17

Μαντζιόνε: Παραδέχθηκε τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare

Magazino
14/08/2026 - 21:00

Υπερπροστασία: Μήπως βλάπτουμε τα παιδιά προσπαθώντας να τα σώσουμε;

Ειδήσεις
14/08/2026 - 20:10

Η Ουκρανία ψάχνει Patriot, η Ρωσία αυξάνει την πίεση – Πού οδηγείται ο πόλεμος

Ειδήσεις
14/08/2026 - 19:32

Η Κίνα ανεβάζει τον πήχη στον Ειρηνικό, ενώ ο κόσμος κοιτάζει αλλού

Ειδήσεις
14/08/2026 - 19:00

Πέντε χρόνια Ταλιμπάν: Η ζωή των Αφγανών γυναικών γίνεται όλο και πιο ασφυκτική

Ειδήσεις
14/08/2026 - 18:30

Λαβρόφ: Η Τουρκία θέλει ΝΑΤΟ και ΕΕ, αλλά γνωρίζει ότι δεν θα ενταχθεί στην Ένωση

Ειδήσεις
14/08/2026 - 18:00

«Μπλόκο» στη Γαλλία για την απαγόρευση των social media στους κάτω των 15

Σχόλια Αγοράς
14/08/2026 - 17:44

Χρηματιστήριο: Τέταρτη σερί ανοδική εβδομάδα – Πρωταγωνιστές τα διυλιστήρια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ