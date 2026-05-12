Κικίλιας: Κρίσιμος ο ρόλος της ελληνικής ναυτιλίας για τη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα και ενεργειακή ασφάλεια

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στο συνέδριο Mare MED III Conference Athens 2026 στην Αθήνα, ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακής και ναυτιλιακής πύλης προς την Ευρώπη, καθώς και τις μεγάλες προκλήσεις που συνοδεύουν τη μετάβαση της παγκόσμιας ναυτιλίας σε πιο «πράσινες» πρακτικές.

Πιο αναλυτικά, το συνέδριο πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή κυβερνητικών εκπροσώπων, επενδυτών και επιχειρηματικών φορέων από την Ελλάδα και το Ισραήλ.

Ο υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στον αναδυόμενο οικονομικό διάδρομο IMEC (India-Middle East-Europe Corridor), ο οποίος έχει παρουσιαστεί από το 2023, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα ως φυσικό σημείο εισόδου του προς την ευρωπαϊκή αγορά. Υπογράμμισε ότι η χώρα υποστηρίζει ενεργά την ανάπτυξη του σχεδίου, σε συνεργασία με το Ισραήλ, την Κύπρο και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως ανέφερε, ο IMEC αποτελεί μια σημαντική στρατηγική επένδυση με ευρύ γεωπολιτικό αποτύπωμα, ενώ επισήμανε ότι, παρά τις εντάσεις και την αστάθεια στη Μέση Ανατολή, οι εμπλεκόμενες χώρες χρειάζεται να συνεχίσουν τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό τους.

Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της ναυτιλίας και της θαλάσσιας οικονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο, επισημαίνοντας ότι η συντριπτική πλειονότητα του διεθνούς εμπορίου μεταφέρεται μέσω θαλάσσης. Αναφέρθηκε επίσης στην ισχυρή θέση της ελληνικής ναυτιλίας, η οποία διαθέτει χιλιάδες πλοία και διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην εφοδιαστική αλυσίδα και την ενεργειακή ασφάλεια διεθνώς.

Σημαντικό μέρος της ομιλίας του αφιερώθηκε στην πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας. Ο υπουργός εξέφρασε ανησυχίες για το υψηλό κόστος που συνεπάγονται οι νέες περιβαλλοντικές ρυθμίσεις και οι διεθνείς πρωτοβουλίες για τη μείωση των εκπομπών. Χαρακτήρισε το LNG απαραίτητο μεταβατικό καύσιμο, τονίζοντας ότι μια υπερβολικά γρήγορη επιβολή μέτρων χωρίς επαρκείς εναλλακτικές μπορεί να έχει επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.

Παράλληλα σημείωσε ότι τα διαθέσιμα βιοκαύσιμα καλύπτουν σήμερα μόλις ένα πολύ μικρό ποσοστό των αναγκών της διεθνούς ναυτιλίας, γεγονός που καθιστά δύσκολη την άμεση πλήρη απεξάρτηση από τα συμβατικά καύσιμα. Προειδοποίησε επίσης ότι πιθανές αυξήσεις στο κόστος μεταφορών θα μετακυλιστούν στην αγορά, επηρεάζοντας την ενέργεια και τις τιμές των προϊόντων για καταναλωτές και επιχειρήσεις.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι, παρότι ο στόχος για μείωση των εκπομπών παραμένει κρίσιμος, η μετάβαση πρέπει να γίνει με ρεαλιστικό τρόπο ώστε να μην πληγεί η ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας και η κοινωνική σταθερότητα.

Τέλος, αναφέρθηκε στη συζήτηση που διεξάγεται στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) σχετικά με τη φορολόγηση των εκπομπών, εκφράζοντας προβληματισμό για το ενδεχόμενο μιας απότομης εφαρμογής μέτρων χωρίς διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις καυσίμων. Υποστήριξε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση του κόστους μεταφορών και ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Κλείνοντας, επεσήμανε τη σημασία της συνεργασίας Ελλάδας, Ισραήλ και Κύπρου, ειδικά στους τομείς της ενέργειας, της ναυτιλίας και των υποδομών, σημειώνοντας ότι η Ανατολική Μεσόγειος αποκτά ολοένα και πιο κομβικό ρόλο στις διεθνείς εμπορικές και ενεργειακές ροές.