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Νέα περιστατικά στα Στενά του Ορμούζ με αναφορές για πυρά κατά εμπορικών πλοίων
Ναυτιλία
16:37 - 19 Απρ 2026

Νέα περιστατικά στα Στενά του Ορμούζ με αναφορές για πυρά κατά εμπορικών πλοίων

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Τρία νέα περιστατικά επιθέσεων σε εμπορικά πλοία αναφέρθηκαν στα Στενά του Ορμούζ, σε μια συγκυρία κατά την οποία οι διελεύσεις φαίνεται να διακόπηκαν εκ νέου από τις ιρανικές αρχές.  

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το UK Maritime Trade Operations (UKMTO) έκανε λόγο για επίθεση σε ένα δεξαμενόπλοιο και ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, ενώ κρουαζιερόπλοιο ανέφερε ότι δέχθηκε βολές σε μικρή απόσταση από το σκάφος του.

Ως προς το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, αναφέρεται ότι πιθανότατα πρόκειται για το “CMA CGM Everglade”, χωρητικότητας 15.300 TEU. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το πλοίο επλήγη από βλήμα, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε εμπορευματοκιβώτια. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μελών του πληρώματος ούτε εκδήλωση πυρκαγιάς.

Το συγκεκριμένο πλοίο φέρεται να ήταν μέλος ομάδας τεσσάρων containerships της CMA CGM, τα οποία επιχείρησαν να εξέλθουν από τον Περσικό Κόλπο στο στενό χρονικό παράθυρο κατά το οποίο επιτρέπονταν διελεύσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, η αιφνίδια αλλαγή στάσης από ιρανικής πλευράς οδήγησε σε αποτυχία της προσπάθειας και τα πλοία αναγκάστηκαν να επιστρέψουν.

Στην ίδια ομάδα περιλαμβάνονταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, τα “CMA CGM Manaus” χωρητικότητας 2.600 TEU και “CMA CGM Diamond” χωρητικότητας 3.500 TEU, τα οποία είχαν πρόσφατα μετανηολογηθεί υπό ινδική σημαία. Παρά το γεγονός ότι, κατά τις σχετικές αναφορές, υπήρχε προηγούμενη συνεννόηση ώστε πλοία με ινδική σημαία να μπορούν να διέρχονται, και αυτά τα δύο πλοία φέρονται να επέστρεψαν στον Κόλπο.

Σε ξεχωριστό περιστατικό, το UKMTO ανέφερε ότι δύο ιρανικές κανονιοφόροι άνοιξαν πυρ εναντίον δεξαμενόπλοιου, αναγκάζοντάς το να αλλάξει πορεία και να επιστρέψει στον Περσικό Κόλπο. Με βάση τις ίδιες πληροφορίες, το πλήρωμα του πλοίου είναι ασφαλές.

Παράλληλα, Ινδοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι δύο δεξαμενόπλοια με ινδική σημαία δέχθηκαν επίθεση. Ωστόσο, ως προς την ακριβή ταυτοποίηση των πλοίων, παραμένει ασάφεια. Με βάση τις αναφορές του UKMTO, εκτιμάται ότι τα δύο πλοία ενδέχεται να ήταν ένα δεξαμενόπλοιο και το containership της CMA CGM, αμφότερα με ινδική σημαία.

Την ίδια στιγμή, οι ιρανικές αρχές δήλωσαν ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι και πάλι ουσιαστικά κλειστά, με περιορισμένες μόνο διελεύσεις για επιλεγμένα πλοία. Σύμφωνα με τη διατυπωμένη θέση της Τεχεράνης, προτεραιότητα θα δίνεται σε πλοία που καλύπτουν το «κόστος υπηρεσιών ασφάλειας και προστασίας», κάτι που στην πράξη παραπέμπει σε σύστημα προτεραιοποίησης με οικονομικό αντάλλαγμα.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/04/2026 - 16:39
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