Κικίλιας: Δημοπρατούνται Ψηφιακό Κέντρο Επιχειρήσεων, νέα σκάφη και drones ιπτάμενα, επιφανείας και υποβρύχια
Ναυτιλία
16:18 - 18 Μάι 2026

Reporter.gr Newsroom
«Το νέο ΚΕΠΙΧ είναι η μετεξέλιξη του Θαλάμου Επιχειρήσεων του παλιού Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Δυστυχώς, από το 1980 ο Θάλαμος παραμένει ο ίδιος. Αυτό είναι μη αποδεκτό», δήλωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, στο ραδιοφωνικό σταθμό Real FM και στον δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου, αναφερόμενος στη δημοπράτηση του νέου Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος.

Όπως εξήγησε, «έχει ήδη δημοπρατηθεί ένα υπερσύγχρονο ψηφιακό Κέντρο Επιχειρήσεων με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, επιχειρησιακή εικόνα σε πραγματικό χρόνο που θα συνδέεται με drones, κάμερες, αισθητήρες, δορυφορικές λήψεις και πολλαπλές πηγές δεδομένων, ανοιχτές και κλειστές. Μόνο έτσι, στη σύγχρονη εποχή, μπορούν οι αξιωματικοί στην ηγεσία του Λιμενικού Σώματος να παίρνουν έγκαιρα τις σωστές αποφάσεις για όποια κρίση προκύπτει».

Ο Υπουργός σημείωσε ότι το νέο επιχειρησιακό δόγμα του Λιμενικού αφορά, μεταξύ άλλων, την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, της παράνομης αλιείας, την αστυνόμευση των θαλάσσιων πάρκων, την προστασία κρίσιμων ενεργειακών υποδομών, όπως τα FSRU και οι γεωτρήσεις, καθώς και την πόντιση και φύλαξη υποθαλάσσιων καλωδίων.

Αναφερόμενος στα έργα του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ 2», ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα έχουν προκηρυχθεί όλες οι μεγάλες δημοπρατήσεις που αφορούν στον εκσυγχρονισμό του Λιμενικού Σώματος, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων VTMIS και ΕΣΟΘΕ, αλλά και των νέων επιχειρησιακών μέσων.

Όπως ανέφερε, «το VTMIS αφορά κυρίως την εικόνα της ναυσιπλοΐας, δηλαδή παρακολουθεί την κίνηση όλων των πλοίων, βοηθά στη διαχείριση της θαλάσσιας κυκλοφορίας, ενισχύει την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και δίνει στο Λιμενικό μας άμεση εικόνα για το ποια πλοία κινούνται, πού κινούνται, υπό ποιες συνθήκες. Είναι, ουσιαστικά, τα μάτια του Λιμενικού στη θάλασσα».

Για το ΕΣΟΘΕ εξήγησε ότι «είναι εθνικό σύστημα ολοκληρωμένης θαλάσσιας επιτήρησης. Δεν αφορά μόνο την κίνηση των πλοίων, αλλά τη συνολική επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων, την πλήρη επιχειρησιακή εικόνα στο πεδίο εφαρμογής του Λιμενικού Σώματος και τη διασύνδεση με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε κάποια κομμάτια».

Ο κ. Κικίλιας δήλωσε, ακόμη, ότι άμεσα προχωρούν οι διαγωνιστικές διαδικασίες για δύο σκάφη ανοικτής θαλάσσης μήκους 80 μέτρων, τα οποία θα επιχειρούν στην περιοχή νότια της Κρήτης και στην ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και για δέκα καταδιωκτικά σκάφη υψηλών ταχυτήτων και έξι παράκτια περιπολικά. Παράλληλα, δρομολογείται η προμήθεια μη επανδρωμένων σκαφών επιφανείας, μη επανδρωμένων υποβρυχίων και drones, τα οποία θα ενσωματώνονται επιχειρησιακά στο νέο Κέντρο Επιχειρήσεων.

Αναφορικά με την παράνομη αλιεία από τουρκικά αλιευτικά, ο Υπουργός σημείωσε ότι το ζήτημα τέθηκε ήδη στον Επίτροπο Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογραμμίζοντας ότι « τα σύνορά μας είναι και ευρωπαϊκά θαλάσσια σύνορα, για τα οποία έχουμε υποχρέωσή μας, ως ευρωπαϊκή οικογένεια, να παρέμβουμε».

Όπως τόνισε, «η αλιεία είναι ζωτικής σημασίας για τους ψαράδες μας και αποτελεί αναφαίρετο και κυριαρχικό δικαίωμα της χώρας, το οποίο δεν πρόκειται να απεμπολήσουμε. Είμαστε καθημερινά παρόντες, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του Αιγαίου».

Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στη δημοπράτηση του λιμανιού της Ελευσίνας από το ΤΑΙΠΕΔ, επισημαίνοντας ότι οι λιμενικές υποδομές αποτελούν πηγή ανάπτυξης και προστιθέμενης αξίας για τις τοπικές κοινωνίες.

Όπως ανέφερε, «εκεί αξίζει να υπάρχει λιμάνι και μαρίνα και αξίζουν οι κάτοικοι να δουν την ποιότητα ζωής τους να αναβαθμίζεται, να υπάρχει μεγαλύτερη οικονομική κίνηση γύρω από το λιμάνι, αλλά γενικότερα να υπάρχει ανάκαμψη στα επαγγέλματα της θάλασσας».

Υπογράμμισε, δε, ότι για το λιμάνι της Ελευσίνας θα πραγματοποιηθεί διεθνής διαγωνισμός, σημειώνοντας ότι «είμαστε μια σύγχρονη, μοντέρνα ευρωπαϊκή χώρα και δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς», ενώ πρόσθεσε ότι «είναι κάτι παραπάνω από προφανές ότι οι Αμερικάνοι, έχουν ξαναγυρίσει στη χώρα με διάθεση επενδύσεων, κάτι το οποίο δεν βλέπαμε πριν από δέκα, δεκαπέντε ή είκοσι χρόνια. Τώρα, με ικανοποίηση, παρατηρούμε ότι αυτό δίνει προστιθέμενη αξία στη χώρα».

Κλείνοντας, ο Υπουργός αναφέρθηκε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, επισημαίνοντας ότι «η ταυτότητα της παράταξής μας διαμορφώθηκε ιστορικά από τους πολίτες και οι αξίες μας, είναι η βάση και τα θεμέλιά μας, είναι αυτά που διασφαλίζουν την ανθεκτικότητά μας και τη συνοχή της κοινωνικής μας βάσης».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «η παράταξή μας ήταν και παραμένει κόμμα κοινωνικής πλειοψηφίας, με αναφορά στους πολλούς, στη μεσαία τάξη και στην κοινωνία, στοιχεία που συνδέονται άμεσα με την ιστορική της διαδρομή και τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες».

