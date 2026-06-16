Επίσκεψη του Προέδρου του ΟΛΠ στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας που αναπτύσσει το ΕΜΠ με τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΟΛΠ, κος HAN Chao, συνοδευόμενος από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κο SU Xudong, τους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους, κο Άγγελο Καρακώστα και κο Παναγιώτη Τσώνη, και τον Manager του Τμήματος Γραμματείας ΔΣ, Δημοσίων Σχέσεων και Επενδυτικών Σχέσεων, κο XU Taoran, επισκέφτηκαν τη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026.

Τον Πρόεδρο και την αντιπροσωπεία του ΟΛΠ υποδέχθηκαν ο Πρύτανης του ΕΜΠ, Καθηγητής Ιωάννης Κ. Χατζηγεωργίου, οι Αντιπρυτάνεις Καθηγητές Παναγιώτης Ψαρράκος και Αθανάσιος Ζήσης, ο Κοσμήτορας της Σχολής ΝΜΜ, Καθηγητής Κωνσταντίνος Μπελιμπασάκης, οι Καθηγητές Κωνσταντίνος Σπύρου, Γεώργιος Ζαραφωνίτης, Νικόλαος Βεντίκος, Γρηγόριος Γρηγορόπουλος και ο Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Παπαλάμπρου.

Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στη Δεξαμενή Δοκιμών του Εργαστηρίου Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναμικής, όπου παρουσιάστηκε δοκιμή αντίστασης ρυμούλκησης και στο Εργαστήριο Ναυτικής Μηχανολογίας, όπου παρουσιάστηκε η έρευνα σε ναυτικούς κινητήρες και σε συστήματα προώσεως πλοίου, για τη βελτίωση της απόδοσης κινητήρων, τη μείωση κατανάλωσης καυσίμου και τη μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων. Ο Πρόεδρος, κος HAN Chao, επισήμανε ότι η τεχνολογία που έχει αναπτυχθεί στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ για τη βελτιστοποίηση της σχεδίασης νέων πλοίων, τη μετασκευή υπαρχόντων, και κυρίως στην εξέλιξη της τεχνολογίας ναυτικών κινητήρων, έχει δημιουργήσει διεθνή τεχνογνωσία που προηγείται κατά μια δεκαετία των επαναστατικότερων εξελίξεων στο χώρο της ναυτιλίας, ειδικά στην ενεργειακή απόδοση και την πράσινη μετάβαση.

Ακολούθως πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση εργασίας στον Τομέα Μελέτης Πλοίου και Θαλασσίων Μεταφορών της ΣΝΜΜ, όπου συζητήθηκαν οι τομείς συνέργειας που θα προβλέπονται στο νέο μνημόνιο στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ του ΕΜΠ και του ΟΛΠ, και ειδικότερα η προώθηση κοινής επιστημονικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε θέματα που σχετίζονται με τη αειφόρο ανάπτυξη, την ασφάλεια στις μεταφορές, την ενεργειακή απόδοση, την ψηφιοποίηση και την εφαρμογή προηγμένων αναλυτικών μεθόδων και μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα θα αναπτυχθούν κοινές εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές δράσεις, ενίσχυση της πρακτικής άσκησης και οργάνωση προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης.

Οι πρυτανικές αρχές και η Κοσμητεία της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών τόνισαν ότι η συνεργασία του ΟΛΠ με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο θα συνδυάσει άριστα την ακαδημαϊκή έρευνα με την εφαρμογή στη ναυτιλιακή και λιμενική βιομηχανία, αντλώντας από το στέρεο επιστημονικό υπόβαθρο και την υψηλής ποιότητας πενταετή εκπαίδευση που προσφέρει το ίδρυμα.

Ο Πρόεδρος, κος HAN Chao, διαβεβαίωσε ότι η πύλη δημιουργίας που έχει αναπτύξει το ΕΜΠ με την Κίνα θα ενισχυθεί μέσω της συνεργασίας με τον μητρικό όμιλο COSCO Shipping Ports Limited, καθώς και με συνεργαζόμενες κινεζικές ναυτιλιακές εταιρείες του ομίλου, μεγιστοποιώντας τον αντίκτυπο της στρατηγικής συνεργασίας του ΟΛΠ με το ΕΜΠ. Το μνημόνιο συνεργασίας θα επεκταθεί στους τομείς δραστηριότητας του ΟΛΠ, και συγκεκριμένα στους λιμένες, τις μεταφορές και τα logistics, και σε πληθώρα υπηρεσιών του ΟΛΠ, όπως στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων.

Τόσο ο Πρύτανης του ΕΜΠ, Καθηγητής Ιωάννης Χατζηγεωργίου, όσο και ο Πρόεδρος του ΟΛΠ, κος ΗΑΝ Chao, επιβεβαίωσαν την αμοιβαία εμπιστοσύνη των δύο φορέων, η οποία και αντανακλάται στη μακροχρόνια δυναμική που προσδίδει η στρατηγική αυτή συμφωνία μεταξύ ΕΜΠ και ΟΛΠ.