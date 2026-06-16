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Πιερρακάκης: Παράταση στο ελβετικό φράγκο, 72 δόσεις για χρέη και... μήνυμα για τη ΔΕΘ
Πολιτική
13:45 - 16 Ιουν 2026

Πιερρακάκης: Παράταση στο ελβετικό φράγκο, 72 δόσεις για χρέη και... μήνυμα για τη ΔΕΘ

Reporter.gr Newsroom
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Τις βασικές παρεμβάσεις που περιλαμβάνει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών παρουσίασε την Τρίτη (16/6) ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1.

Στο επίκεντρο της συνέντευξης βρέθηκαν οι ρυθμίσεις για το ιδιωτικό χρέος, η παράταση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, οι αλλαγές στη φορολόγηση των plug-in υβριδικών οχημάτων, ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, αλλά και οι πολιτικές εξελίξεις ενόψει των επόμενων εκλογών.

Παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Ο υπουργός ανακοίνωσε ότι η προθεσμία ένταξης στη ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο παρατείνεται για τρεις μήνες, έως τις 30 Σεπτεμβρίου, καθώς η ανταπόκριση των δανειοληπτών ξεπέρασε τις προσδοκίες.

«Η ρύθμιση έχει πάει καλύτερα απ’ ό,τι περίμεναν ακόμη και οι υπηρεσίες του υπουργείου. Έχουμε περίπου 14.000 δανειολήπτες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και έχουν προχωρήσει σε αίτηση ένταξης», ανέφερε.

Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι το περιεχόμενο της ρύθμισης δεν πρόκειται να αλλάξει.

«Η ρύθμιση θα μείνει ως έχει. Επειδή βλέπουμε να λειτουργεί, επιλέγουμε να δώσουμε περισσότερο χρόνο στον κόσμο».

Το μεγαλύτερο πακέτο παρεμβάσεων για το ιδιωτικό χρέος μετά την κρίση

Ο κ. Πιερρακάκης χαρακτήρισε τις νέες παρεμβάσεις ως το μεγαλύτερο πακέτο στήριξης για το ιδιωτικό χρέος που έχει εφαρμοστεί μετά την οικονομική κρίση.

Μεταξύ άλλων προβλέπονται:

  • Ρύθμιση οφειλών σε 72 δόσεις.
  • Διεύρυνση του εξωδικαστικού μηχανισμού.
  • Μείωση του ελάχιστου ορίου υπαγωγής από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ.
  • Αύξηση του ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού.
  • Ενίσχυση της προστασίας της πρώτης κατοικίας.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι μέσω του εξωδικαστικού έχουν ήδη επιτευχθεί 62.000 ρυθμίσεις, με συνολικό ύψος οφειλών που φτάνει τα 19,2 δισ. ευρώ.

«Θέλουμε ένα κράτος που δίνει το χέρι. Δεν θέλουμε ένα κράτος που κουνάει το δάχτυλο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα σημείωσε ότι, παρότι το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα βρίσκεται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό κοινωνικό ζήτημα.

«Συστημικά όχι, κοινωνικά ναι. Όσο υπάρχει έστω και μία οικογένεια που δυσκολεύεται, η Πολιτεία οφείλει να παρεμβαίνει».

Τι αλλάζει για τα plug-in υβριδικά

Απαντώντας στις αντιδράσεις της αγοράς για τη φορολογική μεταχείριση των plug-in υβριδικών οχημάτων, ο υπουργός ανακοίνωσε εξάμηνη παράταση του σημερινού καθεστώτος.

Όπως εξήγησε, τα οχήματα με εκπομπές έως 75 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο θα συνεχίσουν να απαλλάσσονται κατά 75% από το τέλος ταξινόμησης.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 θα ισχύσει ενιαία έκπτωση 50% για όλα τα plug-in υβριδικά οχήματα.

«Δώσαμε έξτρα χρόνο ώστε να προσαρμοστεί καλύτερα η αγορά και να αποφευχθούν αδικίες για όσους είχαν ήδη προχωρήσει σε παραγγελίες», σημείωσε.

Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης: «Το φθινόπωρο λειτουργεί»

Αναφερόμενος στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, ο υπουργός δήλωσε ότι η διαδικασία βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο.

Όπως αποκάλυψε, στις 29 Μαΐου κατατέθηκαν δεσμευτικές προσφορές και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης.

«Υπάρχει προσφορά και το φθινόπωρο λειτουργεί», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Φορέας θα επιτρέπει στους ευάλωτους οφειλέτες να παραμένουν στην κύρια κατοικία τους για διάστημα 12 ετών ως μισθωτές, με κρατική επιδότηση ενοικίου και δυνατότητα επαναγοράς του ακινήτου στο τέλος της περιόδου.

Για τη ΔΕΘ: «Οι αποφάσεις θα ληφθούν τον Αύγουστο»

Σχετικά με τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο κ. Πιερρακάκης ξεκαθάρισε ότι οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν μετά την αποτύπωση του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου.

«Ο Πρωθυπουργός θα αποφασίσει σε συνεργασία με το οικονομικό επιτελείο πριν από τη ΔΕΘ», ανέφερε.

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα προς όσους ζητούν παρεμβάσεις που υπερβαίνουν τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας.

«Ο κόσμος έχει κουραστεί να ακούει το ευκταίο και το επιθυμητό. Η χώρα χρειάζεται πραγματικές τοποθετήσεις επί πραγματικών ποσών».

Ενέργεια και Μέση Ανατολή

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας ότι η αποκλιμάκωση της κρίσης θα συμβάλει σταδιακά στη μείωση των πιέσεων στις τιμές της ενέργειας.

Τόνισε, ωστόσο, ότι η πραγματική απάντηση βρίσκεται στις επενδύσεις στις ενεργειακές υποδομές.

«Η καλύτερη κοινωνική πολιτική δεν είναι μια προσωρινή επιδότηση. Είναι να κάνεις επενδύσεις που μειώνουν μόνιμα το ενεργειακό κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις».

Για τις εκλογές και τον Αλέξη Τσίπρα

Στο πολιτικό σκέλος της συνέντευξης, ο κ. Πιερρακάκης εξέφρασε την εκτίμηση ότι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας παραμένει εφικτός στόχος.

«Στις εκλογές δεν υπάρχουν πρόβες. Υπάρχουν μόνο παραστάσεις», ανέφερε.

Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα και τα σενάρια επιστροφής του στο πολιτικό προσκήνιο, σημείωσε:

«Το προνόμιο της επιλογής που υπάρχει στο πρόσωπο του κ. Τσίπρα είναι ότι ο κόσμος δεν χρειάζεται να τον φανταστεί γιατί τον έζησε».

Και πρόσθεσε:

«Υπήρχε μια περίοδος που η Ελλάδα ήταν σε καθεστώς αποβολής από την αίθουσα του Eurogroup και σήμερα προεδρεύουμε. Ο κόσμος θα κρίνει ποια Ελλάδα θέλει».

Κλείνοντας, υποστήριξε ότι ο πραγματικός αντίπαλος κάθε κυβέρνησης δεν είναι τα πολιτικά κόμματα αλλά τα προβλήματα της κοινωνίας.

«Ο αντίπαλος μιας κυβέρνησης δεν είναι ποτέ ένα άλλο πολιτικό κόμμα. Είναι τα προβλήματα των πολιτών».

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