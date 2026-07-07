Λιμένας Κέρκυρας: Εγκαινιάστηκε ο νέος επιβατικός σταθμός του λιμένα Γαΐου στους Παξούς

Με συνολικό προϋπολογισμό 911.000 ευρώ, ο νέος Επιβατικός Σταθμός του λιμένα Γαΐου υλοποιήθηκε μέσω των ευρωπαϊκών έργων THEMIS και SWAN, με τη συμμετοχή του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. με ίδιους πόρους ύψους περίπου 300.000 ευρώ. Η νέα επένδυση του Ο.Λ.ΚΕ. αναβαθμίζει τις λιμενικές υποδομές των Παξών και ενισχύει τον ρόλο της Κέρκυρας ως πύλης εισόδου προς την Αδριατική.

Ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε. (Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.) εγκαινίασε σήμερα τον νέο Επιβατικό Σταθμό του λιμένα Γαΐου, ένα έργο που αναβαθμίζει ουσιαστικά τις λιμενικές υποδομές των Παξών και ενισχύει τη συνδεσιμότητα, την ασφάλεια των μετακινήσεων και την ποιότητα εξυπηρέτησης κατοίκων και επισκεπτών.

Ο νέος Επιβατικός Σταθμός Γαΐου στους Παξούς, συνολικής επιφάνειας 320 τ.μ. και προϋπολογισμού 911.000 ευρώ, σχεδιάστηκε ως μία σύγχρονη, πολυλειτουργική εγκατάσταση που καλύπτει τις ανάγκες της επιβατικής ακτοπλοΐας, της μικρής κρουαζιέρας και της μελλοντικής λειτουργίας του δικτύου υδροπλάνων, αξιοποιώντας το αδειοδοτημένο υδατοδρόμιο των Παξών.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Βασίλη Κικίλια, του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Στέφανου Γκίκα, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, θεσμικών φορέων και εκπροσώπων της ναυτιλιακής και επιχειρηματικής κοινότητας.

Το έργο υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά προγράμματα THEMIS και SWAN, ενώ ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας συμμετείχε με ίδιους πόρους ύψους περίπου 300.000 ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή επένδυσή του στην αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών.

Στο πλαίσιο του ίδιου επενδυτικού σχεδιασμού, ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας προχωρά και στην υλοποίηση νέας επένδυσης συνολικού ύψους 198.400 ευρώ για την προμήθεια και εγκατάσταση ευφυούς συστήματος παρακολούθησης θέσεων σκαφών αναψυχής. Το σύστημα θα συμβάλει στη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των θέσεων ελλιμενισμού, στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των χρηστών και στον περαιτέρω ψηφιακό εκσυγχρονισμό των λιμενικών εγκαταστάσεων του Οργανισμού.

Παράλληλα, με τη λειτουργία του νέου σταθμού αναδιοργανώνεται συνολικά η λιμενική ζώνη του Γαΐου, καθώς ο υφιστάμενος Επιβατικός Σταθμός θα στεγάσει τον Λιμενικό Σταθμό Παξών και τα εκδοτήρια των ακτοπλοϊκών εταιρειών, επιτρέποντας την αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών των λιμένων.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, δήλωσε: «Ο νέος Επιβατικός Σταθμός των Παξών αποτελεί μία σύγχρονη υποδομή που αναβαθμίζει την πρώτη εικόνα που θα αντικρίζουν οι επισκέπτες του νησιού, προσφέροντας ασφάλεια, λειτουργικότητα και ποιοτικές υπηρεσίες. Το έργο αυτό δεν αποτελεί μία μεμονωμένη παρέμβαση, αλλά εντάσσεται σε έναν συνολικό σχεδιασμό για την ενίσχυση των νησιωτικών υποδομών, με σωστό σχεδιασμό, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και σεβασμό στη μοναδικότητα κάθε τόπου.

Η νησιωτικότητα δεν αποτελεί μειονέκτημα, αλλά ένα από τα μεγαλύτερα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας. Οι υποδομές, η ακτοπλοΐα, ο τουρισμός και η ναυτιλία μπορούν να δημιουργήσουν ένα ισχυρό αναπτυξιακό οικοσύστημα, δίνοντας στους νέους λόγους να παραμείνουν στα νησιά τους και σε όσους έφυγαν τη δυνατότητα να επιστρέψουν.

Οι Παξοί αποτελούν ένα πραγματικό παράδειγμα ανάπτυξης και χρειάζονται υποδομές αντάξιες της δυναμικής και της μοναδικής ομορφιάς τους. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε έργα που ενισχύουν τη νησιωτικότητα, στηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες και διασφαλίζουν ένα καλύτερο μέλλον για τους κατοίκους και τους επισκέπτες των νησιών μας».

Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας υπογράμμισε: «Το έργο αυτό, εντάσσεται σε έναν συνολικό σχεδιασμό για την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών σε ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας. Δρομολογούνται σημαντικά λιμενικά έργα στους Οθωνούς, στο Μαθράκι και στον Άγιο Στέφανο Αυλιωτών, εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις, ενώ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, θα προχωρήσει η ουσιαστική αναβάθμιση του λιμένα Λευκίμμης.

Παράλληλα, εξελίσσεται ο σχεδιασμός για τις νέες μαρίνες της Κέρκυρας και των Παξών, όπως η Μαρίνα Mega Yacht, η Μαρίνα Ημερολιάς, η λειτουργία της Μαρίνας Σπηλιάς και η Μαρίνα Λάκκας Παξών που οδεύει προς χωροθέτηση.

Στόχος μας είναι η Κέρκυρα, τα Διαπόντια Νησιά και οι Παξοί, να αποκτήσουν λιμενικές υποδομές αντάξιες της δυναμικής τους και να καταστούν σημείο αναφοράς για τον θαλάσσιο τουρισμό, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για τον τόπο και νέες αναπτυξιακές προοπτικές για την τοπική οικονομία.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, για τη διαρκή στήριξή του στα ζητήματα της Κέρκυρας, καθώς και τη Διοίκηση του ΟΛΚΕ, τον Δήμο Παξών και όλους όσοι εργάστηκαν ώστε σήμερα να παραδίδεται στους πολίτες ένα έργο που είχε ανάγκη ο τόπος.».

Κλείνοντας, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε., Δημήτρης Απέργης, ανέφερε: «Σήμερα δεν παραδίδουμε απλώς έναν νέο Επιβατικό Σταθμό. Παραδίδουμε μία σύγχρονη πύλη εισόδου στους Παξούς, που θα ενισχύσει τη συνδεσιμότητα, την ασφάλεια των μετακινήσεων και την αναπτυξιακή προοπτική του νησιού. Οι μικροί νησιωτικοί λιμένες αποτελούν κρίσιμες υποδομές εθνικής συνοχής και ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας θα συνεχίσει να επενδύει σε έργα που ενισχύουν τη νησιωτικότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις σύγχρονες θαλάσσιες μεταφορές.»

Ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας συνεχίζει να υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των λιμενικών υποδομών της περιοχής ευθύνης του, επενδύοντας σε έργα που αναβαθμίζουν τις υπηρεσίες προς τους πολίτες και τους επισκέπτες.