Ορμούζ: Οι ΗΠΑ επαναφέρουν τον ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν και τέλος 20% στα φορτία

Νέα κλιμάκωση στη γεωπολιτική αντιπαράθεση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ προκαλούν οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν ρόλο ελέγχου και ασφάλειας στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, προβλέποντας παράλληλα οικονομική αποζημίωση μέσω επιβολής τέλους 20% επί της αξίας κάθε μεταφερόμενου φορτίου.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοικτά και θα συνεχίσουν να λειτουργούν υπό αμερικανική προστασία, ανεξάρτητα από τη στάση του Ιράν.

«Τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά και θα παραμείνουν ανοιχτά, με ή χωρίς το Ιράν», ανέφερε χαρακτηριστικά, ανακοινώνοντας την επαναφορά ενός «ιρανικού αποκλεισμού», όπως τον χαρακτήρισε.

Τέλος 20% για την ασφάλεια των Στενών

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ, υπό τον νέο ρόλο τους ως «Φύλακας των Στενών του Ορμούζ», θα λαμβάνουν αποζημίωση για την παροχή ασφάλειας και προστασίας στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το τέλος θα ανέρχεται στο 20% επί κάθε μεταφερόμενου φορτίου, προκειμένου να καλύπτονται τα έξοδα που απαιτούνται για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας σε μία από τις πιο κρίσιμες ενεργειακές αρτηρίες παγκοσμίως.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι από εδώ και στο εξής γνωστές ως "Ο ΦΥΛΑΚΑΣ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ"», ανέφερε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι η εφαρμογή του σχεδίου θα ξεκινήσει άμεσα.

Όπως υποστήριξε, το νέο καθεστώς θα επιτρέπει σε όλες τις χώρες να έχουν «δίκαιη και ελεύθερη πρόσβαση» στα Στενά, με εξαίρεση τα ιρανικά πλοία ή φορτία που συνδέονται με το Ιράν.

Πιο αναλυτικά ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε στην ανάρτηση του: «Τα Στενά του Ορμούζ είναι ΑΝΟΙΧΤΑ και θα παραμείνουν ΑΝΟΙΧΤΑ, με ή χωρίς το Ιράν.

Επαναφέρουμε τον ΙΡΑΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ, ο οποίος ονομάζεται έτσι επειδή εμποδίζει μόνο τα πλοία του Ιράν ή τους πελάτες του Ιράν να εισέρχονται ή να εξέρχονται από τα Στενά.

Όλες οι άλλες χώρες θα έχουν δίκαιη και ελεύθερη πρόσβαση στα Στενά.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα είναι, από εδώ και στο εξής, γνωστές ως «Ο ΦΥΛΑΚΑΣ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ».

Ωστόσο, υπό αυτή την ιδιότητα και για λόγους δικαιοσύνης, οι ΗΠΑ θα αποζημιώνονται με ποσοστό 20% επί κάθε φορτίου που μεταφέρεται, ώστε να καλύπτονται όλα τα απαραίτητα έξοδα για την παροχή ασφάλειας και προστασίας σε αυτή την ιδιαίτερα ασταθή περιοχή του κόσμου.

Η διαδικασία και η διαμόρφωση αυτού του σχεδίου θα ξεκινήσουν άμεσα.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα!

Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ»

{https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116913091653271692}

«Θα διαχειριζόμαστε τα Στενά»

Οι νέες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου ήρθαν λίγες ώρες μετά από τηλεφωνική συνέντευξή του στο Fox News, όπου είχε προαναγγείλει ότι η Ουάσιγκτον σκοπεύει να αναλάβει τον έλεγχο της θαλάσσιας οδού.

«Θα κρατήσουμε τα Στενά και πιθανότατα θα τα διαχειριζόμαστε», δήλωσε ο Τραμπ, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα λειτουργούν ως «φύλακας των Στενών» (guardian of the strait), εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη διέλευση των πλοίων.

«Θα γίνουμε ο φύλακας των Στενών. Ίσως μας αποκαλούν τον φύλακα-άγγελο των Στενών. Και θα πρέπει να αποζημιωνόμαστε γι’ αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι υπήρχε συμφωνία με την Τεχεράνη, η οποία, όπως είπε, παραβιάστηκε από το Ιράν, κατηγορώντας την ιρανική ηγεσία ότι δεν τήρησε τις δεσμεύσεις της.

Η απάντηση της Τεχεράνης: «Δεν θα επιτρέψουμε αμερικανική επέμβαση»

Το Ιράν απέρριψε άμεσα την αμερικανική πρόθεση για έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, προειδοποιώντας ότι δεν θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να παρέμβουν στη διαχείριση της κρίσιμης θαλάσσιας οδού.

Η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων να ρυθμίσουν τη ναυσιπλοΐα στα Στενά χωρίς συντονισμό με την Τεχεράνη θα αντιμετωπιστεί με «ισχυρή αντίσταση».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που μεταδόθηκε από κρατικά μέσα ενημέρωσης, η διέλευση πλοίων θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο μέσω των διαδρομών που έχει καθορίσει το Ιράν.

Στο επίκεντρο η παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια

Η νέα αντιπαράθεση δημιουργεί πρόσθετες πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και αυξάνει τους φόβους για περαιτέρω αναταράξεις στη διεθνή οικονομία και τη ναυτιλία.