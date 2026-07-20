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PCT: Διπλή διάκριση για την υπεύθυνη ανάπτυξη και τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα
Ναυτιλία
15:06 - 20 Ιουλ 2026

PCT: Διπλή διάκριση για την υπεύθυνη ανάπτυξη και τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα

Reporter.gr Newsroom
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Η PCT (Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε.), θυγατρική της COSCO SHIPPING Ports Ltd., τιμήθηκε με το Αριστείο Κοινωνικού και Οικονομικού Αποτυπώματος, στο πλαίσιο των βραβείων-θεσμού «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας», που διοργανώνει η Direction, ενώ αναδείχθηκε από το QualityNet Foundation ως μια από τις επιχειρήσεις που ηγούνται της Βιώσιμης Ανταγωνιστικότητας στην Ελλάδα και συγκροτούν την ηγετική ομάδα των The Most Sustainable Companies in Greece 2026.

Αριστείο Κοινωνικού και Οικονομικού Αποτυπώματος

Η συγκεκριμένη διάκριση αναγνωρίζει τη διαχρονική συμβολή της PCT στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και την ενίσχυση της κοινωνικής ευημερίας, μέσα από τη συνδυαστική επίδραση των επενδύσεων, της επιχειρησιακής της δραστηριότητας και της υπεύθυνης εταιρικής της παρουσίας.

Από την έναρξη της δραστηριότητάς της στον Πειραιά, η PCT έχει υλοποιήσει επενδύσεις που υπερβαίνουν τα 600 εκατ. ευρώ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη του λιμένα του Πειραιά ως ενός από τους σημαντικότερους διαμετακομιστικούς κόμβους της Ευρώπης και της Μεσογείου. Έχει δημιουργήσει περισσότερες από 2.500 θέσεις εργασίας, συνεργάζεται με εκατοντάδες ελληνικές επιχειρήσεις και προμηθευτές και ενισχύει διαχρονικά την ελληνική οικονομία μέσω της δραστηριότητάς της και της δημιουργίας αξίας σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Ταυτόχρονα, η αναπτυξιακή της πορεία συνοδεύεται από ένα ολοκληρωμένο και διαρκώς εξελισσόμενο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας. Με βασικούς πυλώνες την εκπαίδευση, την κοινωνική πρόνοια, την υγεία, τον αθλητισμό και το περιβάλλον η εταιρεία υλοποιεί διαχρονικά σημαντικές πρωτοβουλίες προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, στηρίζοντας εκπαιδευτικά και κοινωφελή ιδρύματα, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

The Most Sustainable Companies in Greece 2026

Ο συγκεκριμένος θεσμός αναδεικνύει τους οργανισμούς με την υψηλότερη επίδοση στη βιωσιμότητα. Η PCT αποτελεί φέτος μία από τις 57 επιχειρήσεις της χώρας που επιλέχθηκαν μέσω ενός ανεξάρτητου πλαισίου αξιολόγησης, οι οποίες και αποτελούν τους οργανισμούς που πρωτοστατούν στη μετάβαση προς ένα νέο πρότυπο βιώσιμης επιχειρηματικής ανάπτυξης. Μέσα από τις επιδόσεις και τις πρακτικές τους αναδεικνύουν ότι η βιωσιμότητα αποτελεί πλέον έναν βασικό στρατηγικό παράγοντα, ο οποίος ενισχύει την καινοτομία, την ανθεκτικότητα και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

Η PCT μέσω της Στρατηγικής Απανθρακοποίησης της, χαρτογραφεί με ακρίβεια ποια περιβαλλοντικά μέτρα αποφέρουν το μεγαλύτερο αποτέλεσμα σε σχέση με τους δυναμικούς στόχους της επιχείρησης, επιτυγχάνοντας μείωση εκπομπών που ξεπερνά το 38% από το έτος βάσης, και μέσω του SMART Δικτύου Μικροκλιματικής Πρόγνωσης, έχει ενισχύσει την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας, προσφέροντας προγνώσεις σε πραγματικό χρόνο και έγκαιρες ειδοποιήσεις για συνθήκες μικροκλίματος.

Στο πλαίσιο της διαρκούς δέσμευσής της για υπεύθυνη και βιώσιμη ανάπτυξη, η εταιρεία εφαρμόζει μια ολοκληρωμένη στρατηγική ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία και Εταιρική Διακυβέρνηση), η οποία ενσωματώνεται σε όλες τις πτυχές της λειτουργίας της. Με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, την περιβαλλοντική υπευθυνότητα, την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, τη διαφάνεια και την υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση, η εταιρεία υλοποιεί δράσεις που δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία για τους ανθρώπους της, τους συνεργάτες της και την κοινωνία. Μέσα από στοχευμένες πρωτοβουλίες και τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεών της στους τομείς του ESG, συμβάλλει ενεργά στην ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης, της ανθεκτικότητας και της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας.

Με αφορμή τις δύο διακρίσεις της PCT, o κ. Chen Dong, Managing Director, δήλωσε:

«Οι δύο σημαντικές αυτές διακρίσεις αποτελούν για την PCT ιδιαίτερη τιμή και ουσιαστική αναγνώριση της διαχρονικής στρατηγικής μας δέσμευσης για υπεύθυνη ανάπτυξη, η οποία δημιουργεί αξία τόσο για την ελληνική οικονομία και κοινωνία όσο και για το περιβάλλον. Το Αριστείο Κοινωνικού και Οικονομικού Αποτυπώματος, σε συνδυασμό με την ανάδειξή μας μεταξύ των The Most Sustainable Companies in Greece 2026, επιβεβαιώνουν ότι οι επενδύσεις μας στις λιμενικές υποδομές του Πειραιά, η στρατηγική μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη και οι πρωτοβουλίες μας για την κοινωνία παράγουν μετρήσιμο και διαχρονικό θετικό αντίκτυπο. Παράλληλα, αναδεικνύουν τη σημασία ενός επιχειρηματικού μοντέλου που συνδυάζει την οικονομική ανάπτυξη, την περιβαλλοντική υπευθυνότητα και την κοινωνική συνεισφορά, δημιουργώντας μακροπρόθεσμη αξία για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. Οι διακρίσεις αυτές ανήκουν πρωτίστως στους ανθρώπους μας και μας ενθαρρύνουν να συνεχίσουμε να επενδύουμε υπεύθυνα στην ανάπτυξη του λιμένα, της οικονομίας και της κοινωνίας.»

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