Μελέτη ΣΕΒΤ-ΙΟΒΕ: Στρατηγικός πυλώνας της οικονομίας η Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών

Η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως ένας από τους πλέον στρατηγικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, ενισχύοντας διαχρονικά την ανάπτυξη, τις επενδύσεις, την απασχόληση και τις εξαγωγές της χώρας.

Αυτό αναδεικνύουν τα ευρήματα της 21ης Έκθεσης που εκπόνησε το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) για λογαριασμό του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ), εξετάζοντας τη συμβολή του κλάδου στην ελληνική οικονομία κατά την περίοδο 2020-2024, καθώς και τις πρόσφατες εξελίξεις στον κλάδο τροφίμων και ποτών.

Σημαντική συμβολή στην εθνική οικονομία - Ο μεγαλύτερος εργοδότης στη Μεταποίηση

Η Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών αποτελεί τον μεγαλύτερο κλάδο της ελληνικής Μεταποίησης, με κύκλο εργασιών €26,2 δισ. ενώ δημιουργεί το 27% της συνολικής προστιθέμενης αξίας της ελληνικής Μεταποίησης (€4,7 δισεκ.). Παράλληλα, αποτελεί τον μεγαλύτερο εργοδότη της Μεταποίησης, με 162.000 άμεσα εργαζόμενους, ενισχύοντας διαχρονικά την απασχόληση και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.

Εξαγωγές και Επενδύσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη

Ο κλάδος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξαγωγικές δυνάμεις της χώρας, καθώς οι εξαγωγές τροφίμων και ποτών διπλασιάστηκαν την τελευταία δεκαετία, φτάνοντας τα €7,4 δισ. το 2025, αντιπροσωπεύοντας το 15% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών. Τα επεξεργασμένα φρούτα και λαχανικά, καθώς και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, συνεισφέρουν σχεδόν το 51% της συνολικής αξίας των εξαγωγών του κλάδου. Παράλληλα, η Ιταλία και η Γερμανία απορροφούν περίπου το 30% των εξαγωγών τροφίμων και ποτών, ενώ η Ολλανδία και η Γερμανία αποτελούν τις βασικές χώρες προέλευσης εισαγωγών, καλύπτοντας το 28% των συνολικών εισαγωγών του κλάδου.

Την ίδια στιγμή, η συμβολή του κλάδου στην παραγωγική δυναμική της χώρας αποτυπώνεται και στις επενδύσεις, οι οποίες ξεπέρασαν το €1 δισ. το 2024 και τα €7,2 δισ. την περίοδο 2015-2024 επιβεβαιώνοντας τη διαρκή δέσμευση των επιχειρήσεων του κλάδου για εκσυγχρονισμό, καινοτομία και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. Επιπλέον, σημειώνεται πως η εγχώρια βιομηχανία τροφίμων-ποτών-καπνού το 2023 διέθεσε €56,5 εκατ. για έργα Έρευνας & Ανάπτυξης, μέγεθος που αντιστοιχεί περίπου στο 10,5% της συνολικής δαπάνης για Ε&Α στην Ελλάδα, και επίδοση που την κατατάσσει στην 2η μεταξύ χωρών της ΕΕ, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Τα τυποποιημένα επώνυμα τρόφιμα συγκρατούν τις τιμές στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα

Παρά τις έντονες διεθνείς αναταράξεις, τις γεωπολιτικές εντάσεις και τις πληθωριστικές πιέσεις των τελευταίων ετών, η ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών διατηρεί την ανθεκτικότητά της, στηρίζοντας με συνέπεια τα ελληνικά νοικοκυριά σε όλη τη χώρα.

Πιο αναλυτικά, στην κατηγορία των τυποποιημένων, επώνυμων τρόφιμων, τα οποία στην πλειονότητά τους διατίθενται στην αγορά από επιχειρήσεις- Μέλη του ΣΕΒΤ, ο δείκτης εξέλιξης των τιμών τους τελευταίους 18 μήνες (Ιανουάριος 2025-Ιούνιος 2026), παρέμεινε περί το μηδέν, με μικρές αποκλίσεις.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒΤ, κ. Ι. Γιώτης, δήλωσε: «Τα στοιχεία της Έκθεσης, επιβεβαιώνουν ότι η Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών παραμένει ένας ανθεκτικός και δυναμικός κλάδος, με σημαντική συμβολή στην Εθνική Οικονομία, την απασχόληση και τις εξαγωγές της χώρας. Παρά τις διεθνείς προκλήσεις, οι επιχειρήσεις του κλάδου μας συνεχίζουν να επενδύουν και να παράγουν αξία, αλλά και να απορροφούν σημαντικό μέρος των ανατιμήσεων έμπρακτα και αποτελεσματικά προς όφελος του καταναλωτή, που είναι η μεγαλύτερη περιουσία μας. Με προσήλωση στη διάθεση προϊόντων υψηλής ποιότητας, ασφαλών, βιώσιμων, καινοτόμων και προσιτών, διαμορφώνουμε τις προϋποθέσεις για μια ακόμη ισχυρότερη και πιο ανταγωνιστική Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών».



Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, κ. Ν. Βέττας, ανέφερε: «Τα ευρήματα της μελέτης αναδεικνύουν τη στρατηγική σημασία της Βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών για την ελληνική οικονομία. Ο κλάδος καταγράφει ισχυρές επιδόσεις σε όρους προστιθέμενης αξίας, απασχόλησης, επενδύσεων και εξαγωγών, ενώ παράλληλα επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα σε μια περίοδο διαδοχικών εξωτερικών πιέσεων. Η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και η περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας θα αποτελέσουν βασικούς παράγοντες για τη μελλοντική του πορεία».