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PCT: Kαλλιτεχνικό εργαστήριο στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κινεζικής Γλώσσας
Ναυτιλία
16:56 - 21 Απρ 2026

PCT: Kαλλιτεχνικό εργαστήριο στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κινεζικής Γλώσσας

Reporter.gr Newsroom
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Η PCT (Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε.), θυγατρική εταιρεία της COSCO SHIPPING Ports Ltd, διοργάνωσε καλλιτεχνικό εργαστήριο στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κινεζικής Γλώσσας, η οποία έχει καθιερωθεί από το 2010 ως μία από τις έξι επίσημες γλώσσες του ΟΗΕ.      

Το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα, με ιστορία 120 ετών στην παιδική φροντίδα, υποδέχθηκε την PCT με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια στο πρόσφατα ανακαινισμένο κτήριό του. Στο πλαίσιο της δράσης, τα κορίτσια του Ιδρύματος, με τη συμμετοχή εργαζομένων της PCT και υπό την καθοδήγηση του εργαστηρίου εικαστικής δημιουργίας Χρώμα, σχεδίασαν κινεζικά ιδεογράμματα με θετικό συμβολισμό, όπως ειρήνη, αγάπη, φιλία, ελευθερία. Στη συνέχεια, αποτύπωσαν τις δημιουργίες τους σε υφασμάτινες τσάντες, τις οποίες κράτησαν ως αναμνηστικό της ξεχωριστής αυτής ημέρας.

Εδώ και αρκετά χρόνια, η PCT στηρίζει σταθερά το έργο του Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος, καλύπτοντας τα δίδακτρα εκμάθησης ξένων γλωσσών για τα κορίτσια. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας του οργανισμού, το οποίο περιλαμβάνει δράσεις και συνέργειες με ιδρύματα και συλλόγους, με έμφαση στον τομέα της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό, η PCT έχει επενδύσει διαχρονικά περισσότερα από 250.000 ευρώ, ενισχύοντας εκπαιδευτικές ευκαιρίες για τη νέα γενιά, της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά.

Η Νίνα Αργυροπούλου, Deputy Manager PR & Sustainability της PCT SA , δήλωσε «Η γνώση αποτελεί το πιο ισχυρό εφόδιο που μπορούμε να προσφέρουμε στα παιδιά, γι’ αυτό για την PCT, η επένδυση στην εκπαίδευση αποτελεί βασικό πυλώνα της εταιρικής υπευθυνότητας. Μέσα από πρωτοβουλίες όπως η σημερινή, επιδιώκουμε τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με έναν διαφορετικό πολιτισμό, με μακρόχρονη ιστορία, όπως είναι ο κινεζικός και να διευρύνουν τους ορίζοντές τους. Η συνεργασία μας με το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα αποτελεί για εμάς μια σχέση ουσίας και συνέπειας, που αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να στηρίζουμε τα κορίτσια που φιλοξενεί αλλά και το συνολικό του έργο».

Τελευταία τροποποίηση στις 21/04/2026 - 17:43
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