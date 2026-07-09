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YKNOT INVEST: Έσοδα περίπου $1,44 εκατ. από συμφωνία μεταφοράς φορτίου με την ArcelorMittal
Ναυτιλία
08:46 - 09 Ιουλ 2026

YKNOT INVEST: Έσοδα περίπου $1,44 εκατ. από συμφωνία μεταφοράς φορτίου με την ArcelorMittal

Reporter.gr Newsroom
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Η Y/KNOTInvest ανακοινώνει την ολοκλήρωση συμφωνίας διαμεταφοράς φορτίου με την ArcelorMittal, τη μεγαλύτερη εταιρεία χάλυβα και εξόρυξης στον κόσμο, για τη μεταφορά φορτίου από τη Βραζιλία προς τη Γερμανία. Η διαδικασία, διάρκειας περίπου 45 ημερών, ξεκίνησε στα τέλη Μαΐου 2026 και ολοκληρώθηκε την Τρίτη 7 Ιουλίου.

Η συμφωνία αυτή απέφερε έσοδα περίπου 1,44 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ, ενισχύοντας ουσιαστικά τις ταμειακές ροές της εταιρείας και επιβεβαιώνοντας τη δυνατότητά της να δημιουργεί ναυτιλιακά έσοδα ακόμη και χωρίς τη χρήση ιδιόκτητων πλοίων του στόλου της.

Η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Y/KNOTInvest υλοποιεί το επενδυτικό της πλάνο, έχοντας πρόσφατα ανακοινώσει την είσοδό της στην αγορά των δεξαμενόπλοιων. Παράλληλα, ενισχύει τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της, επιδιώκοντας ανάπτυξη όχι μόνο μέσω της διεύρυνσης του στόλου της, αλλά και μέσω της αξιοποίησης ευκαιριών που δημιουργούνται στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά.

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