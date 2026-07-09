YKNOT INVEST: Έσοδα περίπου $1,44 εκατ. από συμφωνία μεταφοράς φορτίου με την ArcelorMittal

Η συμφωνία αυτή απέφερε έσοδα περίπου 1,44 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ, ενισχύοντας ουσιαστικά τις ταμειακές ροές της εταιρείας και επιβεβαιώνοντας τη δυνατότητά της να δημιουργεί ναυτιλιακά έσοδα ακόμη και χωρίς τη χρήση ιδιόκτητων πλοίων του στόλου της.

Η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Y/KNOTInvest υλοποιεί το επενδυτικό της πλάνο, έχοντας πρόσφατα ανακοινώσει την είσοδό της στην αγορά των δεξαμενόπλοιων. Παράλληλα, ενισχύει τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της, επιδιώκοντας ανάπτυξη όχι μόνο μέσω της διεύρυνσης του στόλου της, αλλά και μέσω της αξιοποίησης ευκαιριών που δημιουργούνται στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά.