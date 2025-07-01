Δείκτης GBCI: Η Ελλάδα «πρωταθλήτρια» στην πολυπλοκότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Ελλάδα κατατάσσεται στην κορυφή του Δείκτη Παγκόσμιας Επιχειρηματικής Πολυπλοκότητας 2025 του Ομίλου TMF. Η χώρα μας είναι δηλαδή η χώρα με τις πιο πολύπλοκες διαδικασίες για επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ο Δείκτης Παγκόσμιας Επιχειρηματικής Πολυπλοκότητας (GBCI) είναι η ετήσια επισκόπηση του Ομίλου TMF σχετικά με την πολυπλοκότητα της ίδρυσης, λειτουργίας και επέκτασης επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο. Ο Δείκτης επεξεργάζεται τους παράγοντες που οδηγούν στην επιτυχία ή την αποτυχία των διεθνών επιχειρήσεων και κάνει την αξιολόγηση για κάθε χώρα.

Οι κατατάξεις αναδεικνύουν τις αναδυόμενες τάσεις, παράλληλα με τις τοπικές περιπλοκές που εντοπίζονται σε πολλαπλές δικαιοδοσίες.

Συγκεκριμένα για την Ελλάδα, τονίζεται πως υπάρχουν πολύ δαπανηρές απαιτήσεις για τη λειτουργία των επιχειρήσεων και παρά την ψηφιακή μετάβαση η γραφειοκρατία παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Σημειώνει μάλιστα πως υπάρχουν καιφαινόμενα ηλεκτρονικής γραφειοκρατίας.

Επίσης, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν μοναδικές και εξελισσόμενες προκλήσεις, όπως το εργασιακό κόστος, η υψηλή και μεταβαλλόμενη φορολογία και άλλα.

Η έκθεση επισημαίνει βέβαια πως το Ταμείο Ανάκαμψης δημιουργεί συνθήκες εκσυγχρονισμού και αποτελεί μία μακροπρόθεσμη ευκαιρία που δεν πρέπει να πάει χαμένη.

Να σημειωθεί πως η χώρα μας συγκεντρώνει το απόλυτο 10άρι πολυπλοκότητας, ενώ ακολουθούν με αξιολόγηση 9, η Γαλλία η Τουρκία, το Μεξικό και η Κολομβία.