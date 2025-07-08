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IRIS: Από σήμερα 8/7 το αυξημένο όριο των 1.000 ευρώ στις συναλλαγές
Οικονομία
16:25 - 08 Ιουλ 2025

IRIS: Από σήμερα 8/7 το αυξημένο όριο των 1.000 ευρώ στις συναλλαγές

Reporter.gr Newsroom
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Τα νέα αυξημένα όρια για τις συναλλαγές μέσω του IRIS, τίθενται σε ισχύ από σήμερα. Συγκεκριμένα το ανώτατο ημερήσιο ποσό διαμορφώνεται σε 1.000 ευρώ. Η αλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο των κυβερνητικών μέτρων για τον περιορισμό της αδήλωτης οικονομίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον έλεγχο των πληρωμών προς ελεύθερους επαγγελματίες.

Πιο συγκεκριμένα, το νέο πλαφόν κατανέμεται σε δύο κατηγορίες:

500 ευρώ ημερησίως για P2P συναλλαγές (από άτομο σε άτομο), δηλαδή για μεταφορές μεταξύ ιδιωτών – όπως συγγενείς ή φίλοι. Οι μεταφορές αυτές παραμένουν χωρίς χρέωση.

500 ευρώ ημερησίως για P2B συναλλαγές (από άτομο σε επαγγελματία), με χαμηλή προμήθεια που επιβαρύνει τον επαγγελματία.

Το συνολικό ημερήσιο όριο ανά χρήστη μέσω της υπηρεσίας IRIS ανέρχεται πλέον στα 1.000 ευρώ. Το μέτρο στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας στις ηλεκτρονικές πληρωμές και αποτελεί το πρώτο βήμα ενός ευρύτερου σχεδιασμού για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την προώθηση των ψηφιακών συναλλαγών.

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