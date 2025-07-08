Το Eteron μέλος του European Forum for Democracy and Solidarity (EFDS)

Το Eteron – Ινστιτούτο για την Έρευνα και την Κοινωνική Αλλαγή αποτελεί το νέο μέλος του European Forum for Democracy and Solidarity (EFDS).

Με την θετική ψήφο των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής του Φόρουμ, το Εteron εντάσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα διασύνδεσης οργανισμών του προοδευτικού χώρου που δραστηριοποιούνται σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), σε κράτη των Δυτικών Βαλκανίων, της Ανατολικής Ευρώπης και της περιοχής του Νότιου Καυκάσου.

Η δράση του EFDS, με έδρα τη Χάγη της Ολλανδίας, στοχεύει στην ενίσχυση της κοινωνικής δημοκρατίας και της αμοιβαίας αλληλεγγύης. Το Φόρουμ συντονίζει ερευνητικά προγράμματα, διοργανώνει συνέδρια και σεμινάρια κι αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες ανταλλαγής ιδεών και καταγραφής των σύγχρονων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα κράτη και η Κοινωνία των Πολιτών στις παραπάνω περιοχές.

Ένα σημαντικό μέρος της δράσης και του έργου των μελών του EFDS συνίσταται στον συντονισμό και τη συνεργασία με οργανώσεις που βρίσκονται σε υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ χώρες. Η συνεργασία αφορά, μεταξύ άλλων, την αξιολόγηση των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών συνθηκών στις επιμέρους χώρες, εκπαιδευτικά σεμινάρια και επί τόπου επισκέψεις (fact finding missions) με στόχο την δικτύωση, την προώθηση μιας προοδευτικής, κοινωνικής ατζέντας και την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών.

Το Eteron θα συμμετέχει στη διαμόρφωση της στρατηγικής του EFDS, στην ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους οργανισμούς στην Ευρώπη, στην μεταφορά καλών πρακτικών, ενισχύοντας την εξωστρεφή του παρουσία, συνδέοντας τα project του οργανισμού με αντίστοιχα project σε ευρωπαϊκό επίπεδο.