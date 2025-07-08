ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Το Eteron μέλος του European Forum for Democracy and Solidarity (EFDS)
Πολιτική
16:22 - 08 Ιουλ 2025

Το Eteron μέλος του European Forum for Democracy and Solidarity (EFDS)

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Eteron – Ινστιτούτο για την Έρευνα και την Κοινωνική Αλλαγή αποτελεί το νέο μέλος του European Forum for Democracy and Solidarity (EFDS). 

Με την θετική ψήφο των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής του Φόρουμ, το Εteron εντάσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα διασύνδεσης οργανισμών του προοδευτικού χώρου που δραστηριοποιούνται σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), σε κράτη των Δυτικών Βαλκανίων, της Ανατολικής Ευρώπης και της περιοχής του Νότιου Καυκάσου.

Η δράση του EFDS, με έδρα τη Χάγη της Ολλανδίας, στοχεύει στην ενίσχυση της κοινωνικής δημοκρατίας και της αμοιβαίας αλληλεγγύης. Το Φόρουμ συντονίζει ερευνητικά προγράμματα, διοργανώνει συνέδρια και σεμινάρια κι αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες ανταλλαγής ιδεών και καταγραφής των σύγχρονων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα κράτη και η Κοινωνία των Πολιτών στις παραπάνω περιοχές.

Ένα σημαντικό μέρος της δράσης και του έργου των μελών του EFDS συνίσταται στον συντονισμό και τη συνεργασία με οργανώσεις που βρίσκονται σε υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ χώρες. Η συνεργασία αφορά, μεταξύ άλλων, την αξιολόγηση των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών συνθηκών στις επιμέρους χώρες, εκπαιδευτικά σεμινάρια και επί τόπου επισκέψεις (fact finding missions) με στόχο την δικτύωση, την προώθηση μιας προοδευτικής, κοινωνικής ατζέντας και την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών.

Το Eteron θα συμμετέχει στη διαμόρφωση της στρατηγικής του EFDS, στην ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους οργανισμούς στην Ευρώπη, στην μεταφορά καλών πρακτικών, ενισχύοντας την εξωστρεφή του παρουσία, συνδέοντας τα project του οργανισμού με αντίστοιχα project σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πιερρακάκης: Η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής αποδεικνύει ότι η Ελλάδα διεκδικεί και πετυχαίνει
Οικονομία

Πιερρακάκης: Η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής αποδεικνύει ότι η Ελλάδα διεκδικεί και πετυχαίνει

Sales Awards 2024: Η μεγάλη γιορτή για τους καλύτερους πρεσβευτές των αξιών της Interamerican
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Sales Awards 2024: Η μεγάλη γιορτή για τους καλύτερους πρεσβευτές των αξιών της Interamerican

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μυστήριο γύρω από τον θάνατο του Σταύρου Γεωργίου – Τι εξετάζουν οι αστυνομικοί
Ειδήσεις

Μυστήριο γύρω από τον θάνατο του Σταύρου Γεωργίου – Τι εξετάζουν οι αστυνομικοί

Νεκρός στο γραφείο του o ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου – Σε εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών
Ειδήσεις

Νεκρός στο γραφείο του o ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου – Σε εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών

Κυψέλη: Πού στρέφονται οι έρευνες για την σορό γυναίκας στη βαλίτσα
Ειδήσεις

Κυψέλη: Πού στρέφονται οι έρευνες για την σορό γυναίκας στη βαλίτσα

Κυψέλη: Ανθρώπινα μέλη εντοπίστηκαν σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο – Σε εξέλιξη οι έρευνες
Ειδήσεις

Κυψέλη: Ανθρώπινα μέλη εντοπίστηκαν σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο – Σε εξέλιξη οι έρευνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανεμοδείκτης
31/07/2026 - 05:10

Η παράμετρος «Κασιδιάρης» προστίθεται στις εκκρεμότητες του φθινοπώρου

Χρηματιστήρια
30/07/2026 - 23:11

Ο Nasdaq έσπασε το εξαήμερο αρνητικό σερί - Μεγάλη ώθηση από το +16% της Microsoft

Ειδήσεις
30/07/2026 - 22:55

Κυπριακό: Ο δρόμος προς την πενταμερή

Magazino
30/07/2026 - 22:24

Γιατί οι δύσκολες συζητήσεις μας εξαντλούν συναισθηματικά – Η δύναμη της ενεργητικής ακρόασης

Ειδήσεις
30/07/2026 - 22:12

Ισπανία: Σκηνές χάους στη Θέουτα μετά από μαζική είσοδο μεταναστών από το Μαρόκο

Οικονομία
30/07/2026 - 22:07

Eurostat: Σε Ρουμανία και Ελλάδα τα μεγαλύτερα ποσοστά ατόμων που δεν μπορούν να πάνε διακοπές

Πολιτική
30/07/2026 - 21:48

Γεωργιάδης: Ναι, φοράω τα Meta Ray, αλλά δεν κατέγραψα κανέναν - ΠΑΣΟΚ: Κινούμενος κοριός!

Ακίνητα
30/07/2026 - 21:45

Ξεμπλοκάρουν οι μεταβιβάσεις κατασχεμένων ακινήτων – Δεν απαιτείται πλέον πλήρης εξόφληση της οφειλής

Ανακοινώσεις
30/07/2026 - 21:34

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ: Για πρώτη φορά τζίρος άνω των €100 εκατ. σε πρώτο εξάμηνο

Magazino
30/07/2026 - 21:00

Ιστορική επιστροφή στην καλλιτεχνική κολύμβηση: Οι αδελφές Αλεξανδρή θα αγωνίζονται ξανά με την Ελλάδα

Πολιτική
30/07/2026 - 20:48

Παπαθανάσης: Μηδενιστικές και έωλες οι αιτιάσεις του ΠΑΣΟΚ για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης

Πολιτική
30/07/2026 - 20:36

Ο Κακλαμάνης παρέλαβε την Ετήσια Έκθεση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου

ΕΜΠΟΡΙΟ
30/07/2026 - 20:28

Polyplast LTD: Καλοκαίρι και εφοδιαστική αλυσίδα – γιατί η συσκευασία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία

Αναλύσεις
30/07/2026 - 20:13

Μυλωνάς (Εθνική): Προανήγγειλε εξαγορές και συγχωνεύσεις, ανοικτό το ενδεχόμενο προμερίσματος

Ναυτιλία
30/07/2026 - 20:05

Κρουαζιέρα: Στο στόχαστρο το ειδικό φορολογικό καθεστώς - Αντιδρούν οι χερσαίες τουριστικές επιχειρήσεις

Ανακοινώσεις
30/07/2026 - 19:58

Euronext Athens: Εγκρίθηκε η διάσπαση του κλάδου «Διαχειριστής Αγοράς» – Αλλάζει η εταιρική δομή

Αναλύσεις
30/07/2026 - 19:37

Eurobank: Αναβαθμίζει όλους τους στόχους για το 2026 – Καραβίας: Στα €4,5 δισ. ο πήχης για νέες χορηγήσεις

Πολιτική
30/07/2026 - 19:33

Απάντηση-κόλαφος της Κάγια Κάλλας για την αλιευτική πολιτική της Τουρκίας σε ερώτηση Φαραντούρη

Ειδήσεις
30/07/2026 - 19:22

Η UEFA αντιδρά στο «ξεπούλημα» των Μουντιάλ - Ψήφισε ομόφωνα υπέρ του μποϊκοτάζ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/07/2026 - 19:07

Alpha Bank: Ο Ιωσήφ Κιουρούκογλου αναλαμβάνει Chief of Wholesale Banking

Ανακοινώσεις
30/07/2026 - 18:58

Euronext Athens: Αύξηση εσόδων και διπλασιασμός της καθαρής κερδοφορίας το α' εξάμηνο του 2026

Ναυτιλία
30/07/2026 - 18:54

United Maritime: Επιστροφή στην κερδοφορία με «στοίχημα» στα Capesize και 15ο συνεχόμενο μέρισμα

Πολιτική
30/07/2026 - 18:47

Στη Θεσσαλία η Καρυστιανού: Συναντήσεις με θεσμικούς φορείς και μέλη του Κινήματος

Αναλύσεις
30/07/2026 - 18:44

Στα top picks της Optima για το β' εξάμηνο η Metlen

Πολιτική
30/07/2026 - 18:35

Ανδρουλάκης από Ρέθυμνο: Στεκόμαστε στο πλευρό των πυροσβεστών με απόλυτο σεβασμό

ΥΔΡΕΥΣΗ
30/07/2026 - 18:32

ΣΔΙΤ για μεγάλο αρδευτικό έργο Λασιθίου ύψους 87,9 εκατ. ευρώ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/07/2026 - 18:12

Εθνική: Καθαρά κέρδη €661 εκατ. στο εξάμηνο - €1,45 Κέρδη ανά μετοχή

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 18:11

Lamda Development: Πώληση οικοπέδων για οικιστικές αναπτύξεις με συνολικό τίμημα €41,5 εκ

Πολιτική
30/07/2026 - 17:58

Ο απολογισμός των πρωτοβουλιών της κυβέρνησης στον τομέα της Οδικής Ασφάλειας

Τεχνολογία
30/07/2026 - 17:53

Έρευνα Kaspersky: Οι χρήστες Mac είναι περισσότερο εκτεθειμένοι σε κυβερνοαπειλές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ