Sales Awards 2024: Η μεγάλη γιορτή για τους καλύτερους πρεσβευτές των αξιών της Interamerican

Η Interamerican τίμησε τους αληθινούς Πρωταγωνιστές της επιτυχίας της, σε μια τελετή αφιερωμένη στους ανθρώπους της που οδηγούν την εξέλιξη.

Με επίκεντρο τους ανθρώπους που δίνουν καθημερινά νόημα στις αξίες της, η Διοίκηση του Ομίλου Interamerican τίμησε και βράβευσε τους διακεκριμένους συνεργάτες των Δικτύων Πωλήσεων για τις εξαιρετικές παραγωγικές επιδόσεις τους το 2024. Η τελετή των «Sales Awards 2024», αφιερωμένη στους αληθινούς Πρωταγωνιστές της επιτυχίας, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 3 Ιουλίου στο Μουσείο Βορρέ, σε ένα περιβάλλον που αντανακλούσε τον σεβασμό, την αναγνώριση και τη δύναμη του κοινού οράματος.

Οι φετινοί Πρωταγωνιστές του ξεχωριστού θεσμού είναι επαγγελματίες που δεν περιμένουν τις εξελίξεις – τις διαμορφώνουν. Δίνουν καθημερινά νόημα στις αξίες της Interamerican και αποτυπώνουν έμπρακτα το θετικό αποτύπωμα που επιδιώκει να αφήσει στην κοινωνία. Με πάθος, αφοσίωση και στρατηγική σκέψη, θέτουν υψηλούς στόχους, υπερβαίνουν τα εμπόδια με θάρρος και συμβάλλουν καθοριστικά στην υλοποίηση της αποστολής του Ομίλου: να στηρίζει τους ανθρώπους να ζουν ασφαλέστερα, περισσότερο και καλύτερα.

Σημαντικές στιγμές της εκδήλωσης αποτέλεσαν οι δύο τιμητικές βραβεύσεις της Εταιρίας, το βραβείο «Δημήτρης Κοντομηνάς» και το βραβείο «Αλέξανδρος Ταμπουράς».

Το βραβείο «Δημήτρης Κοντομηνάς», που θεσμοθετήθηκε το 2022 προς τιμήν του ιδρυτή της Interamerican και απονέμεται σε Ασφαλιστικό Σύμβουλο για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στη νέα παραγωγή ασφαλίστρων Ζωής και Υγείας, απονεμήθηκε και φέτος στον Ηλία Αποστολόπουλο που ξεχώρισε για τη συνέπεια, την προσήλωση και την ικανότητά του να μετατρέπει τους στόχους σε αποτελέσματα.

Το βραβείο «Αλέξανδρος Ταμπουράς» απονεμήθηκε στη Φωτεινή Θωμοπούλου αναγνωρίζοντας τον επαγγελματισμό, το ήθος και τις υψηλές παραγωγικές της επιδόσεις.

Οι βραβεύσεις αυτές, αναδεικνύουν το διαχρονικό αποτύπωμα που αφήνουν οι άνθρωποι της Interamerican, προσθέτοντας διαρκή αξία στο σύνολο του Οργανισμού.

Η Linda Nieuwenhuizen, Chief Commercial Officer του Ομίλου Interamerican δήλωσε: «Οι Πωλήσεις είναι η κινητήριος δύναμη της ανάπτυξής μας και οι άνθρωποί μας το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που διαθέτουμε. Τιμώντας τους διακεκριμένους συνεργάτες μας, αναγνωρίζουμε όχι μόνο τις εξαιρετικές επιδόσεις τους, αλλά και τον κρίσιμο ρόλο τους στη διαμόρφωση μιας αγοράς πιο ώριμης, πιο ποιοτικής, πιο πελατοκεντρικής».

Από την πλευρά του, ο Σπύρος Οικονόμου, Διευθυντής Πωλήσεων του Ομίλου Interamerican, ανέφερε σχετικά: «Οι φετινοί “Πρωταγωνιστές” απέδειξαν τι σημαίνει να ηγείσαι της αλλαγής: με επαγγελματισμό, έμπνευση και αυθεντικό ενδιαφέρον για τον άνθρωπο. Το 2024, εξυπηρετήσαμε σχεδόν 600.000 περιστατικά, πραγματοποιήσαμε πάνω από 100 αερομεταφορές, και σταθήκαμε δίπλα στους ασφαλισμένους μας σε κάθε κρίσιμη στιγμή. Αυτά τα αποτελέσματα δεν έρχονται τυχαία – είναι το αποτέλεσμα μιας ομάδας που πιστεύει στη δύναμή της και λειτουργεί με σκοπό».

Το φετινό μήνυμα της εκδήλωσης ήταν σαφές:

Το ταξίδι συνεχίζεται – και μαζί του μεγαλώνει η δύναμη των ανθρώπων να εμπνέουν, να εξελίσσονται και να δημιουργούν ουσιαστική αλλαγή. Γιατί οι Πρωταγωνιστές δεν περιμένουν τις εξελίξεις – τις διαμορφώνουν.