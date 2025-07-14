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ΟΕΕ: Να μετατεθεί η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων στις 30 Ιουλίου
Οικονομία
12:30 - 14 Ιουλ 2025

ΟΕΕ: Να μετατεθεί η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων στις 30 Ιουλίου

Reporter.gr Newsroom
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Τη μετάθεση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έως τις 30 Ιουλίου - από 15 Ιουλίου, που προβλέπει ο νόμος - ζητά, με επιστολή του προς την ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της ΑΑΔΕ, ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας. 

Όπως αναφέρει ο κ. Κόλλιας, "το ΟΕΕ, ως ο φορέας που εποπτεύει το επάγγελμα του λογιστή - φοροτεχνικού, λαμβάνει το τελευταίο δεκαήμερο πριν την λήξη της προθεσμίας διαμαρτυρίες από λογιστές και επιχειρήσεις σχετικά με τεχνικά προβλήματα, υπερφόρτωση συστημάτων και διακοπές λειτουργίας της πλατφόρμας myAADE. Το πρόβλημα αυτό δικαιολογείται λόγω των αλλαγών στην εφαρμογή του MyData, στις συνεχείς αλλαγές στο θεσμικό και τεχνολογικό πλαίσιο των εφαρμογών καθώς και του μεγάλου φόρτου στο σύστημα της ΑΑΔΕ τον μήνα Ιούλιο λόγω μεγάλου όγκου δηλωτικών υποχρεώσεων. Το ΟΕΕ προκειμένου να διασφαλιστεί ο επαρκής χρόνος για τη σωστή και ολοκληρωμένη υποβολή των δηλώσεων και την αποφυγή λαθών που ενδεχομένως επισύρουν κυρώσεις και πρόστιμα προτείνει να μετατεθεί η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έως 30 Ιουλίου 2025.

Η πρότασή μας στηρίζεται σε τεκμηριωμένα επιχειρήματα, τα οποία αφορούν στις ανάγκες των φορολογουμένων, στις δυνατότητες των λογιστών - φοροτεχνικών και των αρμόδιων υπηρεσιών, αλλά και στο συνολικό όφελος για την οικονομία και την κοινωνία".

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