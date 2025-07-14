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Metlen: Ολοκληρώθηκε το νέο φωτοβολταϊκό έργο στην Απουλία της Ιταλίας
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
11:49 - 14 Ιουλ 2025

Metlen: Ολοκληρώθηκε το νέο φωτοβολταϊκό έργο στην Απουλία της Ιταλίας

Reporter.gr Newsroom
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Η METLEN ολοκλήρωσε την κατασκευή του φωτοβολταϊκού πάρκου San Severo στην Ιταλία, στην περιφέρεια της Απουλίας. Το έργο διαθέτει μέγιστη ισχύ 12 MWp και εκτιμάται ότι θα καλύπτει σε ετήσια βάση τις ενεργειακές ανάγκες 7.846 νοικοκυριών, με την ετήσια παραγόμενη ενέργεια να ανέρχεται σε 21,97 GWh.

Ειδικότερα, η METLEN ανέλαβε την Μελέτη, Προμήθεια και Κατασκευή του έργου, στο πλαίσιο του Asset Rotation Model που εφαρμόζει με συνέπεια. Το φωτοβολταϊκό πάρκο αξιοποιεί φωτοβολταϊκά πάνελ διπλής όψης (bifacial), ενσωματώνοντας τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες στον τομέα των ΑΠΕ. Η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου βασίστηκε όχι μόνο στη μακροχρόνια τεχνογνωσία της METLEN, αλλά και στη στενή συνεργασία με τοπικούς εταίρους από την Απουλία, συμβάλλοντας ενεργά στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας.

Η METLEN παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση έργων υψηλών προδιαγραφών σε όλη την Ιταλία, με ένα χαρτοφυλάκιο 130 έργων, συνολικής ισχύος ~3 GW, τα οποία αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί εντός της επόμενης τετραετίας.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι νωρίτερα φέτος, τα φωτοβολταϊκά έργα Carcarello και Tarquinia στην περιφέρεια Lazio ολοκληρώθηκαν και συνδέθηκαν με το εθνικό δίκτυο υψηλής τάσης, με δυνατότητα παραγωγής 89 GWh ανανεώσιμης ενέργειας ετησίως — καλύπτοντας τις ανάγκες περίπου 24.700 νοικοκυριών.

Η Ιταλία αποτελεί στρατηγικό πυλώνα της ευρωπαϊκής ανάπτυξης της METLEN, χάρη στο ισχυρό χαρτοφυλάκιό της στις ΑΠΕ και το ευνοϊκό ρυθμιστικό περιβάλλον. Μέσα από ένα ευρύ πλέγμα έργων, η METLEN συνεχίζει να επενδύει σε καινοτόμες λύσεις, που ενισχύουν την ενεργειακή μετάβαση προς ένα βιώσιμο και ανθεκτικό μέλλον.

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