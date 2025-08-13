ΑΑΔΕ: Ενοποιούνται τα τρία τελωνεία Πειραιά στις 8 Σεπτεμβρίου - Τι αλλάζει
10:35 - 13 Αυγ 2025

ΑΑΔΕ: Ενοποιούνται τα τρία τελωνεία Πειραιά στις 8 Σεπτεμβρίου - Τι αλλάζει

Reporter.gr Newsroom
Μια νέα εποχή για την ανάπτυξη και ενίσχυση του λιμανιού του Πειραιά, ως μίας από τις σημαντικότερες πύλες εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εγκαινιάζεται με την ενοποίηση του 1ου, 2ου και 3ου Τελωνείου Πειραιά, σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

Τα τρία τελωνεία συγχωνεύονται στο 1ο Τελωνείο Πειραιά, που θα έχει την ευθύνη για όλες τις εμπορευματικές ροές και συναλλαγές των τριών υπηρεσιών, με χωρική αρμοδιότητα σε όλη την περιοχή δράσης τους. Εξαιρείται μόνο ο τελωνισμός μεταχειρισμένων οχημάτων, ο οποίος θα συνεχίσει να γίνεται σε άλλα τελωνεία της Αττικής.

Το νέο, ενισχυμένο 1ο Τελωνείο θα τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία στις 8 Σεπτεμβρίου, ενισχύοντας τη θέση της Ελλάδας στο διεθνές διαμετακομιστικό εμπόριο και υπηρετώντας τρεις βασικούς στόχους:

  • Διευκόλυνση του νόμιμου εμπορίου.
  • Προστασία της ασφάλειας και υγείας των καταναλωτών.
  • Διασφάλιση των δημοσιονομικών συμφερόντων της χώρας και της ΕΕ.

Αρμοδιότητες

Το 1ο Τελωνείο Πειραιά θα εξυπηρετεί όλες τις εμπορευματικές ροές και συναλλαγές που μέχρι σήμερα διαχειρίζονταν τα τρία Τελωνεία (1ο, 2ο και 3ο) Πειραιά, με χωρική αρμοδιότητα σε όλη την περιοχή δράσης τους.

Εξαιρείται ο τελωνισμός μεταχειρισμένων οχημάτων, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στις αρμοδιότητές του και θα συνεχίσει να πραγματοποιείται στα υπόλοιπα Τελωνεία της Αττικής.

Η οργανωτική αυτή μεταρρύθμιση αποτελεί μέρος του γενικότερου σχεδίου δράσης της ΑΑΔΕ για τον εκσυγχρονισμό και την αναμόρφωση του εθνικού τελωνειακού χάρτη, σε συνέχεια και της ψήφισης του νέου Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα. Κεντρικοί άξονες του σχεδίου είναι:

  • Η κεντρικοποίηση των ελέγχων.
  • Η αξιοποίηση του νέου ψηφιακού περιβάλλοντος για την υλοποίηση τελωνειακών διαδικασιών, λειτουργιών και ελέγχων.
  • Η παρακολούθηση των εμπορευματικών ροών μέσω του Συστήματος Παρακολούθησης Επαγγελματικών Οχημάτων και Εμπορευματοκιβωτίων.
