ΑΑΔΕ: Ενοποιούνται τα τρία τελωνεία Πειραιά στις 8 Σεπτεμβρίου - Τι αλλάζει

Μια νέα εποχή για την ανάπτυξη και ενίσχυση του λιμανιού του Πειραιά, ως μίας από τις σημαντικότερες πύλες εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εγκαινιάζεται με την ενοποίηση του 1ου, 2ου και 3ου Τελωνείου Πειραιά, σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

Τα τρία τελωνεία συγχωνεύονται στο 1ο Τελωνείο Πειραιά, που θα έχει την ευθύνη για όλες τις εμπορευματικές ροές και συναλλαγές των τριών υπηρεσιών, με χωρική αρμοδιότητα σε όλη την περιοχή δράσης τους. Εξαιρείται μόνο ο τελωνισμός μεταχειρισμένων οχημάτων, ο οποίος θα συνεχίσει να γίνεται σε άλλα τελωνεία της Αττικής.

Το νέο, ενισχυμένο 1ο Τελωνείο θα τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία στις 8 Σεπτεμβρίου, ενισχύοντας τη θέση της Ελλάδας στο διεθνές διαμετακομιστικό εμπόριο και υπηρετώντας τρεις βασικούς στόχους:

Διευκόλυνση του νόμιμου εμπορίου.

Προστασία της ασφάλειας και υγείας των καταναλωτών.

Διασφάλιση των δημοσιονομικών συμφερόντων της χώρας και της ΕΕ.

Αρμοδιότητες

Η οργανωτική αυτή μεταρρύθμιση αποτελεί μέρος του γενικότερου σχεδίου δράσης της ΑΑΔΕ για τον εκσυγχρονισμό και την αναμόρφωση του εθνικού τελωνειακού χάρτη, σε συνέχεια και της ψήφισης του νέου Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα. Κεντρικοί άξονες του σχεδίου είναι: