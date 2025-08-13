Επίθεση με ντρόουν σε Κρασνοντάρ και Βόλγκογκραντ – Ζημιές σε διυλιστήριο

Μικρή πυρκαγιά, που προκλήθηκε από συντρίμμια κατεστραμμένου ουκρανικού ντρόουν, τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο στο διυλιστήριο πετρελαίου Slavyansk, στην περιοχή Κρασνοντάρ της Ρωσίας, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές την Τετάρτη (13/8).

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, οι μονάδες αεράμυνας κατέρριψαν 46 ουκρανικά ντρόουν κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκ των οποίων πέντε στην περιοχή Κρασνοντάρ. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι εγκαταστάσεις ενός διυλιστηρίου υπέστησαν ζημιές, όπως επίσης και ένα όχημα.

Το Slavyansk είναι ιδιωτικό διυλιστήριο, με ημερήσια δυναμικότητα περίπου 100.000 βαρέλια, το οποίο τροφοδοτεί τόσο την εγχώρια αγορά όσο και τις εξαγωγές.

Η ίδια επίθεση στόχευσε και την περιοχή Βόλγκογκραντ. Στην ομώνυμη πόλη, συντρίμμια ντρόουν έπεσαν σε 16όροφο κτίριο κατοικιών, προκαλώντας την εκκένωσή του, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Αντρέι Μποτσάροφ. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την κατάρριψη 11 ντρόουν πάνω από την περιοχή.