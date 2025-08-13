Ο Ράμπο επιστρέφει: Γνωρίστε τον... νέο Σταλόνε
Magazino
10:13 - 13 Αυγ 2025

Ο Ράμπο επιστρέφει: Γνωρίστε τον... νέο Σταλόνε

Reporter.gr Newsroom
Ο Τζον Ράμπο ετοιμάζεται να επιστρέψει στη δράση και ο διάδοχος του Σιλβέστερ Σταλόνε... αποκαλύφθηκε.

Ο 29χρονος ηθοποιός Νόα Σεντίνεο είναι αυτός που επιλέχθηκε για τον ρόλο του Ράμπο σε μία ταινία prequel των περιπετειών με τον Σταλόνε.

Σύμφωνα με σάιτ Deadline, η ταινία θα ακολουθεί τον νεαρό Τζον Ράμπο κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ. Πριν δηλαδή από τις ταινίες με τον Σταλόνε.

Σκηνοθέτης της ταινίας θα είναι ο Τζαλμαρί Χέλαντερ.

Πηγές ανέφεραν ότι η παραγωγή του φιλμ αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2026 στην Ταϊλάνδη, με το στούντιο της Lionsgate να λέγεται ότι είναι το επικρατέστερο για να αναλάβει την παραγωγή της ταινίας.

Η πρώτη ταινία Ράμπο κυκλοφόρησε το 1982 (First Blood) και ήταν τεράστια εμπορική επιτυχία.

Αυτή η επιτυχία οδήγησε σε τέσσερις συνέχειες: Rambo: First Blood Part II (1985), Rambo III (1988), Rambo (2008) και Rambo: Last Blood (2019).

