Ο Ράμπο επιστρέφει: Γνωρίστε τον... νέο Σταλόνε

Ο 29χρονος ηθοποιός Νόα Σεντίνεο είναι αυτός που επιλέχθηκε για τον ρόλο του Ράμπο σε μία ταινία prequel των περιπετειών με τον Σταλόνε.
Σύμφωνα με σάιτ Deadline, η ταινία θα ακολουθεί τον νεαρό Τζον Ράμπο κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ. Πριν δηλαδή από τις ταινίες με τον Σταλόνε.
Σκηνοθέτης της ταινίας θα είναι ο Τζαλμαρί Χέλαντερ.
Πηγές ανέφεραν ότι η παραγωγή του φιλμ αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2026 στην Ταϊλάνδη, με το στούντιο της Lionsgate να λέγεται ότι είναι το επικρατέστερο για να αναλάβει την παραγωγή της ταινίας.
Η πρώτη ταινία Ράμπο κυκλοφόρησε το 1982 (First Blood) και ήταν τεράστια εμπορική επιτυχία.
Αυτή η επιτυχία οδήγησε σε τέσσερις συνέχειες: Rambo: First Blood Part II (1985), Rambo III (1988), Rambo (2008) και Rambo: Last Blood (2019).