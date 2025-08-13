ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΥΠΑΝ: Αναστολή διαπίστευσης στην εταιρεία πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων «TERRA CERT»
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
10:26 - 13 Αυγ 2025

ΥΠΑΝ: Αναστολή διαπίστευσης στην εταιρεία πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων «TERRA CERT»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Κατά την 521η συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025, εξετάστηκαν τα ευρήματα έκτακτης επιθεώρησης στον φορέα πιστοποίησης «TERRA CERT AE» (δ.τ. «TERRA CERT»), η οποία διενεργήθηκε στις 28 και 29 Ιουλίου 2025. Τα ευρήματα έδειξαν μη τήρηση των Κανονισμών Διαπίστευσης.

Η συνεδρίαση, αρχικά προγραμματισμένη για τις 7 Αυγούστου, αναβλήθηκε κατόπιν αιτήματος του φορέα για τις 11 Αυγούστου. Την ίδια ημέρα, ο φορέας υπέβαλε νέο αίτημα αναβολής και κατέθεσε υπόμνημα με πρόσθετα στοιχεία. Η ακρόαση πραγματοποιήθηκε κανονικά, αλλά η απόφαση μετατέθηκε για την επόμενη ημέρα, προκειμένου να εξεταστούν τα νέα στοιχεία.

Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση που παρέδωσε ο Επικεφαλής Αξιολογητής, την εισήγηση της Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων του Ε.ΣΥ.Δ, καθώς επίσης τις απόψεις που προέβαλε και τα έγγραφα που προσκόμισε ο Φορέας Πιστοποίησης «TERRA CERT AE. δ.τ. «TERRA CERT»», τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα:

  • Αναστολή της διαπίστευσης του υπ’ αριθ. 1332-1 (Β3/3) πιστοποιητικού, για τον τομέα των βιολογικών προϊόντων, για διάστημα έξι μηνών.
  • Νέα αξιολόγηση μετά τη λήξη της αναστολής, ώστε να διαπιστωθεί αν έχουν αρθεί οι μη συμμορφώσεις.

Η απόφαση (Σ/10365/25) ελήφθη για τη διαφύλαξη της αξιοπιστίας της διαπίστευσης, καθώς κρίθηκε ότι ο φορέας παραβίασε απαιτήσεις των Κανονισμών Διαπίστευσης και συναφών κριτηρίων του Ε.ΣΥ.Δ.

Την ίδια ημέρα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.ΣΥ.Δ., στην 228η συνεδρίασή του, επικύρωσε ομόφωνα την απόφαση (ΔΣ/4625/25). Η ισχύς της αναστολής ξεκινά από τις 12 Αυγούστου 2025.

Σημειώνεται ότι οι πιστοποιήσεις που έχουν εκδοθεί από τον συγκεκριμένο φορέα μέχρι την ημερομηνία αυτή παραμένουν σε ισχύ.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/08/2025 - 10:31
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επίθεση με ντρόουν σε Κρασνοντάρ και Βόλγκογκραντ – Ζημιές σε διυλιστήριο
Ειδήσεις

Επίθεση με ντρόουν σε Κρασνοντάρ και Βόλγκογκραντ – Ζημιές σε διυλιστήριο

Ο Ράμπο επιστρέφει: Γνωρίστε τον... νέο Σταλόνε
Magazino

Ο Ράμπο επιστρέφει: Γνωρίστε τον... νέο Σταλόνε

FT: Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία επαναφέρουν τις κυρώσεις σε βάρος του Ιράν
Ειδήσεις

FT: Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία επαναφέρουν τις κυρώσεις σε βάρος του Ιράν

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

SMERC II: Ρότα συγκέντρωσης στον κλάδο βιολογικών με εξαγορά της Βιοϋγείας
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

SMERC II: Ρότα συγκέντρωσης στον κλάδο βιολογικών με εξαγορά της Βιοϋγείας

Υπουργείο Ανάπτυξης: Οδηγίες για το τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις ανώνυμες εταιρείες
ΕΜΠΟΡΙΟ

Υπουργείο Ανάπτυξης: Οδηγίες για το τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις ανώνυμες εταιρείες

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ: Αναστολή αδειών και πρόστιμα σε τρεις φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων
Ειδήσεις

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ: Αναστολή αδειών και πρόστιμα σε τρεις φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων

Βιολογικά αγροτικά προϊόντα και επιδοτήσεις... made in Greece
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Βιολογικά αγροτικά προϊόντα και επιδοτήσεις... made in Greece

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 14:00

ΕΕ: Στο «τραπέζι» πάγωμα του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω φόβων για ενεργειακό σοκ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 13:35

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε τα ρωσικά διυλιστήρια του Σαρατόφ

Πολιτική
31/05/2026 - 13:15

Τσουκαλάς: Με θέσεις ΠΑΣΟΚ πάλι ο Μητσοτάκης για μία οικονομία δύο ταχυτήτων

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:58

Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει για καταστήματα και σούπερ μάρκετ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:38

Πέντε συλλήψεις σε Έβρο και Ροδόπη για διακίνηση μεταναστών

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
31/05/2026 - 12:23

Μετρό Θεσσαλονίκης: Επέκταση προς την Καλαμαριά έως τα τέλη Ιουλίου

Πολιτική
31/05/2026 - 12:06

Δούκας: Δεν αλλάζει το αφήγημα – Θέλουμε το ΠΑΣΟΚ πρώτο έστω και με μία ψήφο

Ειδήσεις
31/05/2026 - 11:31

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέος ένας λογιστής από την Κρήτη – Ελεύθεροι με όρους οι υπόλοιποι

Ακίνητα
31/05/2026 - 11:18

Έρχεται νέο πρόγραμμα τύπου «Σπίτι μου ΙΙ» με έμφαση στις ανακαινίσεις

Πολιτική
31/05/2026 - 10:50

Μητσοτάκης: Τέλος Ιουνίου η έκτακτη ενίσχυση €150 για κάθε παιδί χωρίς αίτηση

Ειδήσεις
31/05/2026 - 10:26

Συνεχίζεται η προέλαση του Ισραήλ στον Λίβανο – Εκτεταμένες εντολές εκκένωσης

Ειδήσεις
31/05/2026 - 10:10

Τραμπ: Αναθεωρεί την πρόταση εκεχειρίας – Ζητά συγκεκριμένες δεσμεύσεις από το Ιράν

Ειδήσεις
31/05/2026 - 09:59

Οι εμπρησμοί από αμέλεια στο «στόχαστρο» της ΔΑΕΕ – Ενισχύονται οι έλεγχοι

Πολιτική
31/05/2026 - 09:25

Κατρίνης στο Reporter: Άλλο αριστερή συμπαράταξη και άλλο μεγάλη δημοκρατική παράταξη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
31/05/2026 - 08:38

Νέο Skoda Fabia 130: άνοιξαν οι παραγγελίες στην Ελλάδα για το ταχύτερο Fabia παραγωγής στην ιστορία της μάρκας

Τεχνολογία
31/05/2026 - 08:33

Ένα διάσημο μαθηματικό πρόβλημα «παίδευε» τους επιστήμονες για 80 χρόνια. Η ΤΝ μόλις το έλυσε

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
30/05/2026 - 22:22

Έκλεισε η πώληση της Νιτσιάκος - Η MHP αποκτά το 70%

Ειδήσεις
30/05/2026 - 22:20

ΗΠΑ: Αναδίπλωση της κυβέρνησης στο ζήτημα της «πράσινης κάρτας» μετά τις έντονες αντιδράσεις

Magazino
30/05/2026 - 22:12

Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε στο Champions League - Λύγισε στα πέναλτι η Άρσεναλ

Υγεία
30/05/2026 - 22:01

ΠΟΥ για έμπολα: Υποψήφια εμβόλια και πειραματικές θεραπείες στο προσκήνιο

Πολιτική
30/05/2026 - 21:59

ΠΑΣΟΚ: Η στέγαση είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο των λίγων

Ειδήσεις
30/05/2026 - 21:40

Αποχωρούν οι καλλιτέχνες, αλλάζει σχέδια ο Τραμπ για τους εορτασμούς της Ανεξαρτησίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 21:20

ΕΛΑΣ: Διακινείται ψευδές email με στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας και του αρχηγού της

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
30/05/2026 - 21:01

Συνεδριακός τουρισμός: Η Ελλάδα με τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυναμικό σε μια βιομηχανία τρισεκατομμυρίων

Πολιτική
30/05/2026 - 20:40

ΣΥΡΙΖΑ: Η εικόνα της κυβέρνησης αποτυπώνεται σε δύο λέξεις – Αυταρχισμός και αυθαιρεσία

Ειδήσεις
30/05/2026 - 20:30

Ρωσικές καταγγελίες για επίθεση στη Ζαπορίζια: Νέες ανησυχίες για την πυρηνική ασφάλεια

Οικονομία
30/05/2026 - 20:20

Πληθωρισμός και πολιτικές πιέσεις δοκιμάζουν τα όρια της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών

Ειδήσεις
30/05/2026 - 19:55

Κύπρος στον ΟΗΕ: «Μόνο ένα νόμιμο κράτος στο νησί» – Σαφής απάντηση στην τουρκική επιστολή-πρόκληση

Ειδήσεις
30/05/2026 - 19:41

Χέγκσεθ κατά Ευρώπης: «Άνοιξαν σύνορα και άδειασαν στρατούς» – Προειδοποιεί για αποφάσεις σε ασφάλεια

Ναυτιλία
30/05/2026 - 19:15

Ποσειδώνια 2026: Η κορυφαία ναυτιλιακή έκθεση με μια «ματιά»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ