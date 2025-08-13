ΥΠΑΝ: Αναστολή διαπίστευσης στην εταιρεία πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων «TERRA CERT»

Κατά την 521η συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025, εξετάστηκαν τα ευρήματα έκτακτης επιθεώρησης στον φορέα πιστοποίησης «TERRA CERT AE» (δ.τ. «TERRA CERT»), η οποία διενεργήθηκε στις 28 και 29 Ιουλίου 2025. Τα ευρήματα έδειξαν μη τήρηση των Κανονισμών Διαπίστευσης.

Η συνεδρίαση, αρχικά προγραμματισμένη για τις 7 Αυγούστου, αναβλήθηκε κατόπιν αιτήματος του φορέα για τις 11 Αυγούστου. Την ίδια ημέρα, ο φορέας υπέβαλε νέο αίτημα αναβολής και κατέθεσε υπόμνημα με πρόσθετα στοιχεία. Η ακρόαση πραγματοποιήθηκε κανονικά, αλλά η απόφαση μετατέθηκε για την επόμενη ημέρα, προκειμένου να εξεταστούν τα νέα στοιχεία.

Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση που παρέδωσε ο Επικεφαλής Αξιολογητής, την εισήγηση της Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων του Ε.ΣΥ.Δ, καθώς επίσης τις απόψεις που προέβαλε και τα έγγραφα που προσκόμισε ο Φορέας Πιστοποίησης «TERRA CERT AE. δ.τ. «TERRA CERT»», τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα:

της διαπίστευσης του υπ’ αριθ. 1332-1 (Β3/3) πιστοποιητικού, για τον τομέα των βιολογικών προϊόντων, για διάστημα έξι μηνών. Νέα αξιολόγηση μετά τη λήξη της αναστολής, ώστε να διαπιστωθεί αν έχουν αρθεί οι μη συμμορφώσεις.

Η απόφαση (Σ/10365/25) ελήφθη για τη διαφύλαξη της αξιοπιστίας της διαπίστευσης, καθώς κρίθηκε ότι ο φορέας παραβίασε απαιτήσεις των Κανονισμών Διαπίστευσης και συναφών κριτηρίων του Ε.ΣΥ.Δ.

Την ίδια ημέρα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.ΣΥ.Δ., στην 228η συνεδρίασή του, επικύρωσε ομόφωνα την απόφαση (ΔΣ/4625/25). Η ισχύς της αναστολής ξεκινά από τις 12 Αυγούστου 2025.

Σημειώνεται ότι οι πιστοποιήσεις που έχουν εκδοθεί από τον συγκεκριμένο φορέα μέχρι την ημερομηνία αυτή παραμένουν σε ισχύ.