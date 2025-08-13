Φωτιές: 100.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί στα έξι μεγάλα μέτωπα

Στις παρακάτω εικόνες αποτυπώνονται τα θερμά σημεία που ανίχνευσε το όργανο VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) των δορυφόρων πολικής τροχιάς SUOMI, NOAA-20 και NOAA-21 στις 03:00 τοπική ώρα Ελλάδας της 13ης Αυγούστου 2025.
Με βάση την χωρική κατανομή των θερμών σημείων εκτιμάται ότι οι εκτάσεις που έχουν επηρεαστεί στα 6 μεγάλα περιστατικά πυρκαγιών της χώρας είναι ως εξής:
Χίος: ~40.000 στρέμματα
Μοιραίικα Αχαΐας: ~20.000 στρέμματα
Ζάκυνθος: ~17.000 στρέμματα
Φιλιππιάδα: ~18.000 στρέμματα
Παλιάμπελα Πρεβέζης: ~2.500 στρέμματα
Πάτρα: ~2.000 στρέμματα
Όπως επισημαίνεται από τους συντάκτες του άρθρου στο meteo.gr, «οι παραπάω αριθμοί ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ αλλά των επιφανειών στις οποίες έχουν εξαπλωθεί τα περιστατικά των πυρκαγιών. Για την εκτίμηση των καμένων εκτάσεων αναμένουμε τη συλλογή και επεξεργασία δορυφορικών δεδομένων υψηλής ανάλυσης, μέσω της οποίας θα αποτυπωθεί με ακρίβεια η έκταση των περιοχών που έχουν καεί και η τυχόν παρουσία άκαυτων νησίδων που δεν μπορούν να εκτιμηθούν με τα θερμά σημεία».