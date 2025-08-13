Φωτιές: 100.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί στα έξι μεγάλα μέτωπα
Περιβάλλον
10:59 - 13 Αυγ 2025

Reporter.gr Newsroom
Μέσα σε λιγότερο από 48 ώρες 100.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί από τις έξι μεγάλες πυρκαγιές που μαίνονται στην Ελλάδα.
Στις παρακάτω εικόνες αποτυπώνονται τα θερμά σημεία που ανίχνευσε το όργανο VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) των δορυφόρων πολικής τροχιάς SUOMI, NOAA-20 και NOAA-21 στις 03:00 τοπική ώρα Ελλάδας της 13ης Αυγούστου 2025.
Με βάση την χωρική κατανομή των θερμών σημείων εκτιμάται ότι οι εκτάσεις που έχουν επηρεαστεί στα 6 μεγάλα περιστατικά πυρκαγιών της χώρας είναι ως εξής:
Χίος: ~40.000 στρέμματα
Μοιραίικα Αχαΐας: ~20.000 στρέμματα
Ζάκυνθος: ~17.000 στρέμματα
Φιλιππιάδα: ~18.000 στρέμματα
Παλιάμπελα Πρεβέζης: ~2.500 στρέμματα
Πάτρα: ~2.000 στρέμματα
Όπως επισημαίνεται από τους συντάκτες του άρθρου στο meteo.gr, «οι παραπάω αριθμοί ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ αλλά των επιφανειών στις οποίες έχουν εξαπλωθεί τα περιστατικά των πυρκαγιών. Για την εκτίμηση των καμένων εκτάσεων αναμένουμε τη συλλογή και επεξεργασία δορυφορικών δεδομένων υψηλής ανάλυσης, μέσω της οποίας θα αποτυπωθεί με ακρίβεια η έκταση των περιοχών που έχουν καεί και η τυχόν παρουσία άκαυτων νησίδων που δεν μπορούν να εκτιμηθούν με τα θερμά σημεία».
VIIRS Chios 2 439af
VIIRS Achaea 8d2fb
VIIRS Zakynthos 8ad47
VIIRS Filippiada a3b37
VIIRS Patra b3e8f
VIIRS Paliampela b5222
ΥΠΑΝ: Αναστολή διαπίστευσης στην εταιρεία πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων «TERRA CERT»
Αντιπυρική περίοδος 2026: Αυστηρές απαγορεύσεις και βαριά πρόστιμα – Τι πρέπει να προσέχουμε
Έβρος: Συναγερμός για νέες πλημμύρες το επόμενο 48ωρο – Τουλάχιστον 150.000 στρέμματα έγιναν λίμνη
Επίσκεψη Μητσοτάκη στα έργα αναδάσωσης της Πεντέλης
Μητσοτάκης σε Φον ντερ Λάιεν: Σας ευχαριστώ που τιμάτε τους Έλληνες πυροσβέστες
