Ifo: Αρνητικός απολογισμός οικονομολόγων για τις πρώτες 100 ημέρες της γερμανικής κυβέρνησης
Ειδήσεις
11:10 - 13 Αυγ 2025

Reporter.gr Newsroom
Οι οικονομολόγοι των γερμανικών πανεπιστημίων είναι επικριτικοί απέναντι στα πρώτα 100 ημέρες της θητείας της γερμανικής κυβέρνησης του Συνασπισμού των Σοσιαλδημοκρατών και των Χριστιανοδημοκρατών από την άποψη της οικονομικής πολιτικής, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Ινστιτούτου ifo Economists Panel. 

Το 42% των ερωτηθέντων αξιολογεί αρνητικά τα μέτρα οικονομικής πολιτικής της νέας γερμανικής κυβέρνησης. Μόνο το ένα τέταρτο (25%) είναι πιο θετικό.

«Η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος είναι επείγουσα, αλλά τα μέτρα που έλαβε η γερμανική κυβέρνηση κινούνται εντελώς σε λάθος κατεύθυνση», δήλωσε ο ερευνητής του ifo, Niklas Potrafke και πρόσθεσε: «Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν στην έρευνα είναι ιδιαίτερα επικριτικοί για την επέκταση της «συνταξιοδότησης μητέρων» και την απουσία αύξησης της ηλικίας συνταξιοδότησης. Ορισμένοι συμμετέχοντες είναι, επίσης, επικριτικοί ως προς τη μεταρρύθμιση του φρένου χρέους».

Το πιο θετικό στοιχείο, σύμφωνα με τους οικονομολόγους, είναι η ενίσχυση των δημόσιων επενδύσεων, η οποία προβλέπεται χάρη στο νέο ειδικό ταμείο. Είναι, επίσης, θετικοί ως προς το λεγόμενο «ενισχυτή επενδύσεων», δηλαδή τις βελτιωμένες επιλογές απόσβεσης για τις επιχειρήσεις, καθώς και τις πρόσθετες αμυντικές δαπάνες και τη μείωση του φόρου εταιρειών.

Βραχυπρόθεσμα, οι μισοί από τους ερωτηθέντες αναμένουν θετικές επιπτώσεις στην οικονομία από τα μέτρα που έχει λάβει μέχρι σήμερα η γερμανική κυβέρνηση. Μόνο το 12% αναμένει μάλλον αρνητικές επιπτώσεις. Αντίθετα, οι οικονομολόγοι είναι πιο επιφυλακτικοί όσον αφορά στις μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης: το 34% αναμένει μάλλον θετικές προοπτικές, ενώ συνολικά το 26% αναμένει αρνητικές μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης.

«Η δημοσιονομική πολιτική που χρηματοδοτείται από το χρέος θα τονώσει την οικονομία, κυρίως βραχυπρόθεσμα. Ωστόσο, για τη δημιουργία βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης απαιτούνται διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις προσανατολισμένες στην αγορά, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις για τέτοιες μεταρρυθμίσεις», ανέφερε ο Potrafke.

Λίγα λόγια για τη μελέτη

Συνολικά, συμμετείχαν 170 καθηγητές οικονομικών στην 52η Επιτροπή Οικονομολόγων του Ινστιτούτου ifo και της Frankfurter Allgemeine Zeitung κατά την περίοδο από 29 Ιουλίου έως 5 Αυγούστου 2025.

