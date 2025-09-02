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ΥΠΕΘΟ: Οι μύθοι του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος και η αλήθεια των αριθμών
Οικονομία
19:14 - 02 Σεπ 2025

ΥΠΕΘΟ: Οι μύθοι του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος και η αλήθεια των αριθμών

Reporter.gr Newsroom
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Με απάντηση του το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι τα στοιχεία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίευσης είναι ψευδή και παραπλανητικά.

Το υπουργείο Οικονομικών παρουσιάζει στοιχεία, που όπως τονίζει, δείχνουν:

  • Σταθερή μείωση του ιδιωτικού χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ από το 2019.

  • Σημαντική μείωση στα χρέη νοικοκυριών και στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

  • Το μεγαλύτερο μέρος των ληξιπρόθεσμων οφειλών αφορά παλαιότερες περιόδους, πριν το 2018.

  • Ο εξωδικαστικός μηχανισμός έχει φέρει θεαματικά αποτελέσματα σε ρυθμίσεις οφειλών.

Επιπλέον, τονίζει ότι οι μεταρρυθμίσεις της προστατεύουν οφειλέτες και μειώνουν το χρέος, ενώ κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για σκόπιμη παραποίηση των αριθμών και πολιτική εκμετάλλευση.

Πιο αναλυτικά, ολόκληρη η ανακοίνωση του υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχει ως εξής:

“Το ΠΑΣΟΚ σήμερα σε μια δίωρη, μονότονη παράσταση, παρέθεσε στοιχεία που δήθεν αποδεικνύουν ότι το ιδιωτικό χρέος αυξάνεται. Η πραγματικότητα ωστόσο τους διαψεύδει για ακόμη μία φορά. Αυτό που αποτυπώνει την πρόοδο της χώρας σε αυτόν τον τομέα είναι οι δείκτες του συνολικού Ελληνικού ιδιωτικού χρέους ως ποσοστό επί του ΑΕΠ. Για το 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ε.Ε., ανήλθε σε 93,3%, με τον μέσο όρο του δείκτη για τις 27 χώρες της Ε.Ε να φτάνει για το ίδιο έτος το 125,6%.

Αντίστοιχα, από το 2019 το Ληξιπρόθεσμο Ιδιωτικό Χρέος ως ποσοστό επί του συνολικού Ιδιωτικού Χρέους έχει παρουσιάσει σημαντική μείωση άνω των 10 ποσοστιαίων μονάδων, κλείνοντας σε 58,4% το τέταρτο τετράμηνο του 2024. Το ληξιπρόθεσμο ιδιωτικό χρέος ανέρχεται στα € 229,2 δις (στοιχεία τετάρτου τετραμήνου 2024). Η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ, και συγκεκριμένα στην 16η θέση κατά φθίνουσα σειρά στον εν λόγω δείκτη.

Και ακολουθούν όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το ΠΑΣΟΚ χτίζει την πολιτική του ύπαρξη πάνω στη δημιουργία ψευδών εντυπώσεων. Τα δεδομένα όμως μιλάνε από μόνα τους:

-Αλήθεια 1η: Το ιδιωτικό χρέος από το 2019 ακολουθεί σταθερά πτωτική πορεία ως ποσοστό του ΑΕΠ. Από 110% το 2019, μειώθηκε στο 93,3% το 2023.

-Αλήθεια 2η: Το χρέος των νοικοκυριών ειδικότερα, μειώθηκε από 55,4% του ΑΕΠ το 2019 σε 40,9% το 2023 και σε 38,8% το 2024.

-Αλήθεια 3η: Το συνολικό “κόκκινο” χρέος που διαχειρίζονται οι τράπεζες και οι servicers μειώθηκε σημαντικά. Συγκεκριμένα, το 2019 τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανέρχονταν σε 92 δισ. ευρώ, ενώ στα τέλη του 2024 υποχώρησαν στα 67 δισ. ευρώ. Η όποια αύξηση παρατηρήθηκε το 2025 αφορά λογιστική ενσωμάτωση και καταγραφή των δανείων της PQH, τα οποία μέχρι πρότινος δεν υπήρχαν στην περίμετρο των στοιχείων που συλλέγει η ΤτΕ.

-Αλήθεια 4η: Όσον αφορά στις ληξιπρόθεσμες οφειλές στην ΑΑΔΕ παρατηρείται ότι η συντριπτική πλειοψηφία (79,7%) του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου που βαραίνει τη φορολογική διοίκηση αφορά περίοδο μέχρι και το 2018, ενώ 46,8% αφορά περίοδο πριν από το 2013. Δεν πρόκειται επομένως για παραγωγή νέου χρέους.

-Αλήθεια 5η: Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών παράγει εντυπωσιακά αποτελέσματα προστατεύοντας τους πολίτες και τις επιχειρήσεις από αναγκαστικά μέτρα είσπραξης ή απώλεια περιουσίας. Από το 2022 στο 2023 υπήρξε βελτίωση 245% στις επιτυχείς ρυθμίσεις και από το 2023 στο 2024 κατά 81%.

Ύστερα από την αναβάθμιση της πλατφόρμας του Εξωδικαστικού Μηχανισμού τον Μάιο του 2025— η οποία περιελάμβανε διπλασιασμό των εισοδηματικών και περιουσιακών ορίων και υποχρεωτική συμμετοχή πιστωτών — ο μηχανισμός βίωσε μια δυναμική και μια άνευ προηγουμένου αύξηση τόσο στις υποβολές όσο και στις ολοκληρωμένες ρυθμίσεις.

Τον Μάιο, σημειώθηκε άλμα 145% στις νέες αιτήσεις, οι οποίες ανήλθαν στις 10.870 — υπερδιπλάσιες σε σύγκριση με προηγούμενους μήνες .Καταγράφηκαν επίσης ιστορικά υψηλά επίπεδα με 1672 νέες ρυθμίσεις.

Ο Ιούνιος έφερε τον υψηλότερο αριθμό ρυθμίσεων σε ένα μήνα έως σήμερα : 1.995, με συνολικό ύψος πάνω από 670 εκατ. €

Συνολικά, μέχρι τέλος Ιουλίου του 2025 έχουν πραγματοποιηθεί 40.515 επιτυχείς ρυθμίσεις οφειλών που αντιστοιχούν σε 13,2 δισ. ευρώ αρχικών οφειλών, εκ των οποίων τα 8,1 δις ευρώ αντιστοιχούν σε διμερείς ρυθμίσεις (ρυθμίσεις με πιστωτές του Δημοσίου) και 5,1 δις ευρώ σε πολυμερείς. Η αύξηση των ρυθμίσεων υπολογίζεται στο 45% την περίοδο 2023-2024.

Όσα υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στην κατεύθυνση ρύθμισης, αντιμετώπισης και περιορισμού του ιδιωτικού χρέους αλλά και προστασίας των οφειλετών από αθέμιτες πρακτικές, δεν είχαν υιοθετηθεί ποτέ ξανά στο παρελθόν από καμία Κυβέρνηση. Υπενθυμίζεται πως με νόμο αυτής της Κυβέρνησης θεσπίστηκαν για πρώτη φορά αυστηροί κανόνες λειτουργίας και επικοινωνίας των servicers με τους πολίτες ενώ κατέστη υποχρεωτική η έγκαιρη προειδοποίηση του οφειλέτη από τον πιστωτή σε περίπτωση πλειστηριασμού της περιουσίας του. Τέλος, διπλασιάστηκε ο αριθμός των δόσεων ρύθμισης οφειλών σε ΑΑΔΕ και ΚΕΑΟ από 12 σε 24.

Η πολιτική αντιπαράθεση είναι θεμιτή . Η άγνοια , η σκόπιμη διαστρέβλωση κα η παραποίηση των αριθμών δεν είναι. Όσοι καταφεύγουν σ αυτές τις πρακτικές προέρχονται απευθείας από τις πιο σκοτεινές σελίδες της ελληνικής κρίσης. Είναι αυτοί που δεν έμαθαν τίποτα, δεν ξέχασαν τίποτα και συνομιλούν αποκλειστικά με το χθες”.

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