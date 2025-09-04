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Αυγατίζει ο λογαριασμός της ΔΕΘ – Ο «χάρτης» των κυβερνητικών παρεμβάσεων
Οικονομία
08:33 - 04 Σεπ 2025

Αυγατίζει ο λογαριασμός της ΔΕΘ – Ο «χάρτης» των κυβερνητικών παρεμβάσεων

Γιώργος Αλεξάκης
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Ανεβαίνει ο λογαριασμός της ΔΕΘ, καθώς και η κυβέρνηση προωθεί παρεμβάσεις που ευελπιστεί ότι θα της φέρουν την πολιτική ανάκαμψη.

Έτσι, με βάση πληροφορίες ο “λογαριασμός” φαίνεται να ξεπερνά το 1,5 δισεκ. και να κλείνει στα 1,7 δισ. ευρώ με τις παρεμβάσεις στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος και στα τεκμήρια,, τις μειώσεις φόρων για ενοίκια, τεκμηρίων, τις αλλαγές στο τεκμαρτό σύστημα για τους αυτοαπασχολούμενους και τις αυξήσεις μισθών για τους ένστολους.

Συγκεκριμένα στην “ατζέντα” μπαίνουν, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα:

-Μειώσεις φόρων για τα μεσαία εισοδήματα, με παρεμβάσεις σε κλιμάκια και συντελεστές της φορολογικής κλίμακας και αύξηση του αφορολόγητου ορίου. Επί τάπητος έχει τεθεί, η καθιέρωση ενός ενδιάμεσου συντελεστή μεταξύ του χαμηλού 9%, που αφορά εισοδήματα έως 10.000 ευρώ και του επόμενου 22%, για εισοδήματα μεταξύ 10.001 ευρώ και 20.000 ευρώ, καθώς και η αύξηση του ορίου εισοδήματος των 44.000 ευρώ, πάνω από το οποίο εφαρμόζεται ο ανώτατος συντελεστής 44%. Έτσι, περίπου 2,5 εκατ. φορολογούμενοι με εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ αναμένεται να δουν μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης από το 2026. Οι αλλαγές θα γίνουν άμεσα ορατές μέσω της μικρότερης παρακράτησης στις μηνιαίες αποδοχές και τις συντάξεις.

-Φορολογικές ελαφρύνσεις για οικογένειες με παιδιά για τη στήριξη των οικογενειών. Το αφορολόγητο όριο, με βάση πληροφορίες, αναμένεται να αυξηθεί κλιμακωτά κατά 1.000 - 2.000 ευρώ ανά παιδί, ενώ για τους πολύτεκνους εξετάζεται ακόμη και πλήρης φοροαπαλλαγή για εισοδήματα 40.000 – 50.000 ευρώ. Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ ο φόρος που κατέβαλαν πέρυσι 1.260.681 οικογένειες με παιδιά ανήλθε σε 4,57 δισ. ευρώ. Την ίδια ώρα “ζυγίζεται” και το εάν θα υπάρξει και μια σχετική μείωση του ΕΝΦΙΑ.

-Μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης για τα εισοδήματα από ενοίκια, παράλληλα με τη χορήγηση κινήτρων προς τους ιδιοκτήτες να διαθέσουν στην αγορά κλειστά σπίτια που κατέχουν. Στο τραπέζι είναι η προσθήκη ενός ενδιάμεσου συντελεστή ανάμεσα στο 15% με 35% που εφαρμόζεται σήμερα για το τμήμα εισοδήματος από 12.001 έως 35.000 ευρώ. Επίσης “ζυγίζεται” και πρόταση μείωσης του συντελεστή 15%, που ισχύει σήμερα για τα εισοδήματα έως 12.000 ευρώ, στην περιοχή του 7%- 8% για το τμήμα του εισοδήματος έως 5.000 ευρώ και διατήρησή του από τα 5.001 έως 12.000 ευρώ,

-Παρεμβάσεις στο μέτωπο της προσφοράς στην αγορά κατοικίας, όπως το πάγωμα του ΦΠΑ στα νεόδμητα σπίτια, αλλαγές στην κλίμακα φορολόγησης ενοικίων, με την προσθήκη ενός συντελεστή μεταξύ του χαμηλού 15% για εισοδήματα ως 12.000 ευρώ και του επόμενου 35% για εισοδήματα έως 35.000 ευρώ, η κοινωνική αντιπαροχή, το πρόγραμμα ΣΔΙΤ στις φοιτητικές εστίες.

-Αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Στο τραπέζι είναι η μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος στο 90% του κατώτατου μισθού.

- Στήριξη για τους ένστολους με νέο μισθολόγιο στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας, με αυξήσεις έως 20%. Από την 1η Ιουλίου 2025, εφαρμόζεται το επίδομα «Ιδιαίτερων Συνθηκών Εργασίας και Επικινδυνότητας» ύψους 100 ευρώ μηνιαίως για όλα τα στελέχη, ανεξαρτήτως βαθμού ή προϋπηρεσίας.

- Επίσης εξετάζονται αλλαγές - «κούρεμα» κατά 30% στα τεκμήρια διαβίωσης και πλήρης κατάργηση σε βάθος χρόνου με την επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

-Παράλληλα στο τραπέζι είναι μέτρα για αναχώματα στην ενεργειακή ακρίβεια για τις παραγωγικές επιχειρήσεις.

Το υπερπλεόνασμα

Κι όλα αυτά την ώρα που ο προϋπολογισμός “φουσκώνει” με υπερπλεονάσματα, σε μια περίοδο, μάλιστα, που η χώρα είναι εκτός “μνημονιακού” “κορσέ”. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου - Ιουλίου 2025, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 2.168 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου για έλλειμμα 1.961 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2025 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025 και ελλείμματος 139 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Το πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 7.939 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3.599 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 5.665 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2024. Τα, δε, έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» ανήλθαν σε 40.434 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2.150 εκατ. ευρώ ή 5,6% έναντι του στόχου.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/09/2025 - 09:21
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