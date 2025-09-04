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ΗΠΑ: Στα χέρια του Ανώτατου Δικαστηρίου το μέλλον των δασμών Τραμπ
Ειδήσεις
08:28 - 04 Σεπ 2025

ΗΠΑ: Στα χέρια του Ανώτατου Δικαστηρίου το μέλλον των δασμών Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε την Τετάρτη (4/9) από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ να εξετάσει άμεσα και να εκδώσει απόφαση για την έφεση που κατέθεσε, με στόχο την ανατροπή αποφάσεων κατώτερων δικαστηρίων που έκριναν ότι οι περισσότεροι από τους δασμούς που επέβαλε είναι παράνομοι.

Το αίτημα αυτό ακολουθεί πέντε ημέρες μετά την απόφαση του Εφετείου για την Ομοσπονδιακή Περιφέρεια, με ψήφους 7-4, το οποίο έκρινε ότι ο Τραμπ υπερέβη τις εξουσίες του όταν εφάρμοσε υψηλούς δασμούς σχεδόν σε κάθε χώρα. Η απόφαση αυτή αμφισβητεί θεμελιώδη άξονα της εμπορικής πολιτικής του Τραμπ, όπως μεταδίδει το CNBC.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ προειδοποίησε ότι σε περίπτωση που χάσει την υπόθεση, ενδέχεται να προχωρήσει στην ακύρωση των εμπορικών deal που έχουν προκύψει ύστερα από διαπραγματεύσεις με Ευρωπαϊκή Ένωση, Ιαπωνία και Ν. Κορέα.

Αναλυτικότερα, ο Τραμπ ζητά από το Ανώτατο Δικαστήριο να συζητήσει την υπόθεση στις αρχές Νοεμβρίου και να εκδώσει τελική απόφαση το συντομότερο δυνατόν, σύμφωνα με έγγραφα που εξασφάλισε το NBC News από τους ενάγοντες. Υπό κανονικές συνθήκες, το Ανώτατο Δικαστήριο θα μπορούσε να εκδώσει απόφαση έως το καλοκαίρι του 2026.

Ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, σε δήλωσή του που συνοδεύει την αίτηση του Τραμπ, τόνισε ότι η απόφαση του εφετείου "υπονομεύει σοβαρά την ικανότητα του Προέδρου να ασκεί διπλωματία και να προστατεύει την εθνική ασφάλεια και την οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών".

Οι νομικές καταθέσεις του Τραμπ σημειώνουν επίσης ότι "μια καθυστέρηση μέχρι τον Ιούνιο του 2026 μπορεί να οδηγήσει σε σενάριο όπου έχουν ήδη εισπραχθεί 750 δισεκατομμύρια έως 1 τρισεκατομμύριο δολάρια από δασμούς, και η ανατροπή τους θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις".

Ο Τραμπ βασίστηκε στον Νόμο περί Διεθνών Οικονομικών Εξουσιών Έκτακτης Ανάγκης (IEEPA) για να επιβάλει τους δασμούς, κηρύσσοντας το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ ως εθνική έκτακτη ανάγκη.

Ωστόσο, το εφετείο έκρινε ότι "οι δασμοί αποτελούν θεμελιώδη εξουσία του Κογκρέσου" και όχι του Προέδρου. "Η εξουσία επιβολής φόρων, όπως οι δασμοί, ανήκει αποκλειστικά στο νομοθετικό σώμα βάσει του Συντάγματος", ανέφερε το δικαστήριο.

Η απόφαση του εφετείου ανεστάλη προσωρινά μέχρι τις 14 Οκτωβρίου, ώστε ο Τραμπ να έχει χρόνο να ζητήσει την παρέμβαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το οποίο μπορεί να παρατείνει επ’ αόριστον την αναστολή μέχρι την τελική του απόφαση.

Ο Τζέφρι Σβαμπ, ανώτερος νομικός σύμβουλος του Liberty Justice Center, που εκπροσώπησε τους ενάγοντες, δήλωσε: "Η κυβέρνηση ζήτησε τώρα από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ να εξετάσει την υπόθεση. Και τα δύο ομοσπονδιακά δικαστήρια που εξέτασαν το ζήτημα συμφώνησαν ότι ο IEEPA δεν παρέχει στον Πρόεδρο ανεξέλεγκτη εξουσία επιβολής δασμών."

"Είμαστε βέβαιοι ότι τα νομικά μας επιχειρήματα κατά των αποκαλούμενων 'δασμών της Ημέρας Απελευθέρωσης' θα επικρατήσουν", πρόσθεσε. "Αυτοί οι παράνομοι δασμοί προκαλούν σοβαρή ζημιά σε μικρές επιχειρήσεις και θέτουν σε κίνδυνο την επιβίωσή τους. Ελπίζουμε σε μια γρήγορη επίλυση της υπόθεσης για χάρη των πελατών μας."

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