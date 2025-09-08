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Ευρωαγορές: Θετική εκκίνηση ενόψει πολιτικών εξελίξεων στη Γαλλία
Χρηματιστήρια
10:53 - 08 Σεπ 2025

Ευρωαγορές: Θετική εκκίνηση ενόψει πολιτικών εξελίξεων στη Γαλλία

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές μετοχές ξεκίνησαν τη νέα χρηματιστηριακή εβδομάδα με θετικό πρόσημο, καθώς η προσοχή των αγορών στρέφεται στην επικείμενη ψήφο εμπιστοσύνης στη Γαλλία, που αναμένεται να διεξαχθεί αργότερα μέσα στη μέρα.

Στο ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,25% στις 550,60 μονάδες.

Στους επιμέρους βασικούς δείκτες, η εικόνα είναι εξίσου θετική, με τον γερμανικό DAX να σημειώνει κέρδη 0,72% στις 23.766,31 μονάδες, τον γαλλικό CAC να ενισχύεται κατά 0,23% στις 7.692,82 μονάδες και ο βρετανικός FTSE κινείται κατά 0,07 υψηλότερα κατακτώντας τις 9.214,15 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός ΜΙΒ κερδίζει 0,56% στις 41.834 μονάδες και ο ισπανικός ΙΒΕΧ κινείται στα ίδια επίπεδα περίπου με κέρδη 0,55% που τον φέρνουν στις 14.920,36 μονάδες.

Οι επενδυτές έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στη Γαλλία, καθώς σήμερα (8/9) θα κριθεί το μέλλον της κυβέρνησης Μπαϊρού, με τους περισσότερους να εκτιμούν ότι δεν θα καταφέρει να εξασφαλίσει την ψήφο εμπιστοσύνης που είναι αναγκαία για την επιβίωση της κυβέρνησής του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μπαϊρού είχε ζητήσει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, έπειτα από συνεχιζόμενες συγκρούσεις με αντίπαλα πολιτικά κόμματα σχετικά με περικοπές δαπανών ύψους περίπου 44 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ο στόχος του Γάλλου πρωθυπουργού ήταν να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γαλλίας στο 4,6% μέχρι το 2026, επίπεδο που εξακολουθεί να υπερβαίνει τους κανόνες του ελλείμματος της Ε.Ε. Ωστόσο, τα κόμματα της αντιπολίτευσης αντιτίθενται τόσο στις περικοπές όσο και στις αυξήσεις φόρων. Σε περίπτωση αποπομπής του Μπαϊρού, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, θα χρειαστεί να διορίσει τον πέμπτο πρωθυπουργό της χώρας σε λιγότερο από δύο χρόνια.

Στο χρηματιστηριακό πεδίο, η ολλανδική εταιρεία ημιαγωγών ASML φέρεται να επένδυσε 1,3 δισ. ευρώ στην Mistral AI, γαλλική startup, στο πλαίσιο χρηματοδότησης ύψους 1,7 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, ο βρετανικός ασφαλιστικός όμιλος Phoenix, εισηγμένος στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, ανακοίνωσε ότι από τον Μάρτιο του 2026 θα μετονομαστεί σε Standard Life, αξιοποιώντας την ιστορική επωνυμία που ήδη του ανήκει.

Στις αγορές της Ασίας-Ειρηνικού, οι μετοχές κινήθηκαν κυρίως ανοδικά τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν την ανακοίνωση παραίτησης του Ιάπωνα πρωθυπουργού Σιγκερού Ισίμπα το Σαββατοκύριακο και ανέμεναν σημαντικά οικονομικά στοιχεία από την περιοχή.

Οι αμερικανικά προθεσμιακά συμβόλαια (futures) δεν παρουσίασαν σημαντικές μεταβολές την Κυριακή, καθώς οι επενδυτές περιμένουν δύο κρίσιμες ανακοινώσεις για τον πληθωρισμό αυτή την εβδομάδα: την έκθεση για τον δείκτη τιμών παραγωγού (PPI) την Τετάρτη και τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) την Πέμπτη.

Οι εν λόγω ανακοινώσεις έρχονται μετά από τα απογοητευτικά στοιχεία για την απασχόληση την Παρασκευή, τα οποία ενίσχυσαν τις προσδοκίες των επενδυτών ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) ενδέχεται να μειώσει τα βασικά επιτόκια στη συνεδρίασή της αργότερα μέσα στον μήνα.

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν προγραμματισμένες σημαντικές ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων ή μακροοικονομικών στοιχείων στην Ευρώπη για σήμερα, Δευτέρα (8/9).

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