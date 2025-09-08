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Θεοδωρικάκος: Αλλάζουμε το παραγωγικό πρότυπο και ενισχύουμε το εισόδημα όλων των Ελλήνων
Πολιτική
10:33 - 08 Σεπ 2025

Θεοδωρικάκος: Αλλάζουμε το παραγωγικό πρότυπο και ενισχύουμε το εισόδημα όλων των Ελλήνων

Reporter.gr Newsroom
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«Δημιουργούμε μια οικονομία πιο παραγωγική, πιο ανταγωνιστική και πιο εξαγωγική. Αλλάζουμε το παραγωγικό πρότυπο της χώρας και ενισχύουμε το διαθέσιμο εισόδημα όλων των Ελλήνων, στηριγμένοι στην υπεύθυνη πολιτική των τελευταίων ετών για την προσπάθεια όλης της κοινωνίας», τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας σήμερα στην τηλεόραση του OPEN.  

«Με τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, ενισχύεται ο θεσμός της οικογένειας, καθώς η μείωση της φορολογίας κατά δύο μονάδες για όλους κλιμακώνεται ανάλογα με το πόσα παιδιά έχει κάθε νοικοκυριό», υπογράμμισε ο κ. Θεοδωρικάκος. «Ενισχύονται ιδιαίτερα και οι νέοι έως 30 ετών, καθώς μειώνεται σημαντικά η φορολόγησή τους», προσέθεσε.

Επίσης, αναφέρθηκε στην επιστροφή ενός ενοικίου κάθε Νοέμβριο, σε συνδυασμό με το μέτρο της μείωσης της φορολογίας όσων έχουν σπίτι που νοικιάζουν. «Θα βοηθήσει όλους να γίνουν πιο ειλικρινείς σε αυτά που δηλώνουν», τόνισε. «Νοιαζόμαστε στην πράξη για όλους τους Έλληνες και ιδιαίτερα για τη μεσαία τάξη και τους πιο αδύναμους», είπε χαρακτηριστικά.

Για την ίδρυση της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, επισήμανε πως «την νομοθετούμε τον Οκτώβριο και έχει ως σκοπό να προστατεύει όλους τους πολίτες, καθώς ο καθένας θα γνωρίζει πού μπορεί να απευθυνθεί για να λύσει ένα πρόβλημά του. Ενοποιούμε όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, τους ενισχύουμε με 300 πρόσθετους ελεγκτές και νέα ψηφιακά εργαλεία, με στόχο να επιβάλλουν τους κανόνες του ανταγωνισμού, καθώς μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει μείωση των τιμών. Ζητώ την στήριξη όλων των πολιτικών δυνάμεων της χώρας».

Αναφερόμενος στη επιστροφή χρημάτων από προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους, ο Υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε: «Μέχρι σήμερα έχουμε ήδη ανακτήσει 66 εκατ. ευρώ από επενδυτικά σχέδια που δεν υλοποιήθηκαν. Δεν αφήνουμε ούτε ένα ευρώ να πάει χαμένο. Τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων επιστρέφονται και πηγαίνουν σε νέες, πραγματικές επενδύσεις, που φέρνουν ανάπτυξη και δουλειές».

Κλείνοντας, ο κ. Θεοδωρικάκος επανέλαβε πως δεν υπάρχει θέμα αλλαγής του εκλογικού νόμου και προσέθεσε: «Έχουμε όραμα και σχέδιο που υλοποιούμε για όλους τους Έλληνες, οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και τότε θα μας κρίνει ο ελληνικός λαός».

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