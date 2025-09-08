Γερμανία: Κατακόρυφη πτώση των θέσεων εργασίας στην ηλεκτροκίνηση

Σημαντική επιβράδυνση καταγράφεται στη μετάβαση της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας προς την ηλεκτροκίνηση, σύμφωνα με νέα μελέτη του Ινστιτούτου ifo και της πλατφόρμας Indeed, η οποία δείχνει δραματική μείωση στις προσφορές εργασίας από «πράσινες» εταιρείες, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2023.

«Ο αριθμός των αγγελιών τον Ιούνιο του 2025 από αυτοκινητοβιομηχανίες που επικεντρώνονται στην ηλεκτροκίνηση ήταν μεν σχεδόν 20% υψηλότερος σε σχέση με εκείνον εταιρειών που εστιάζουν στους κινητήρες εσωτερικής καύσης. Ωστόσο, οι εταιρείες με προσανατολισμό στην ηλεκτροκίνηση, οι λεγόμενες “πράσινες” εταιρείες, εξακολουθούσαν να αναζητούν διπλάσιες θέσεις εργασίας στα τέλη του 2023», αναφέρει ο Όλιβερ Φαλκ, Διευθυντής του Κέντρου Οικονομίας της Καινοτομίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ifo.

Πρόκειται για σχετική μείωση της τάξης του 81%. «Η εξέλιξη της ζήτησης εργασίας για πράσινες θέσεις υποδεικνύει ότι η διαδικασία του διαρθρωτικού μετασχηματισμού επιβραδύνεται σημαντικά», προσθέτει ο Φαλκ.

Συνολικά, ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων εργασίας στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία μειώθηκε κατά δύο τρίτα μέχρι τον Ιούνιο του 2025, σε σύγκριση με την κορύφωση του Αυγούστου του 2023, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από την εποχή της πανδημίας του κορωνοϊού. «Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τους προμηθευτές της αυτοκινητοβιομηχανίας, των οποίων οι αγγελίες δεν έχουν ανακάμψει από την πτώση του 2019», δηλώνει η Αννίνα Χέρινγκ, ειδικός στην αγορά εργασίας της Indeed. Οι διαθέσιμες θέσεις στους προμηθευτές ήταν κατά περίπου 82% λιγότερες τον Ιούνιο του 2025 σε σχέση με τον Μάιο του 2019.

Η μελέτη εξετάζει σχεδόν 1,7 εκατομμύρια διαδικτυακές αγγελίες στην πλατφόρμα Indeed, από τον Ιανουάριο του 2018 έως τον Απρίλιο του 2025, που αντιστοιχούν στη ζήτηση εργασίας 2.400 εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Στη μελέτη, οι εταιρείες κατηγοριοποιούνται με βάση το χαρτοφυλάκιο ευρεσιτεχνιών τους στις τεχνολογίες συστημάτων κίνησης, σε εταιρείες ηλεκτροκίνησης (πράσινες εταιρείες) και σε εταιρείες με επίκεντρο τους κινητήρες εσωτερικής καύσης (καφέ εταιρείες).