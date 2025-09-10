Πιερρακάκης: «Κοινωνικό μέρισμα» τα 3,9 δισ. ευρώ από την πάταξη της φοροδιαφυγής

Ως «κοινωνικό μέρισμα» χαρακτήρισε τα έσοδα ύψους 3,9 δισ. ευρώ που προήλθαν από την πάταξη της φοροδιαφυγής τη διετία 2024-2025 ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Palace Radio της Λάρισας.

«Τα 3,9 δισ. ευρώ την τελευταία διετία είναι στην πραγματικότητα το μέρισμα που έρχεται αυτή τη στιγμή στους πολίτες» υπογράμμισε, τονίζοντας ότι «είναι μέρισμα δικαιοσύνης το να πιάνεις τη φοροδιαφυγή και να δίνεις τα χρήματα αυτά πίσω στον κόσμο». Όπως είπε, η προσπάθεια αυτή αποτελεί «τη μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση μετά τη Μεταπολίτευση».

Έχουμε μειώσει 80 φόρους

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης σημείωσε ότι οι δημοσιονομικοί κανόνες της ΕΕ έχουν αλλάξει, ενώ απάντησε στην αντιπολίτευση και ειδικά στην πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για «πατριωτικό φόρο»: «Την τελευταία φορά που συνέβη αυτό υπερφορολογήθηκε η μεσαία τάξη. Αυτό που θέλαμε να παλέψουμε εμείς με την κίνηση που κάναμε τώρα. Εμείς έχουμε μειώσει 80 φόρους».

Παράλληλα, διευκρίνισε τη διαφορά ανάμεσα στο πλεόνασμα και το πρωτογενές πλεόνασμα, λέγοντας: «Η Αντιπολίτευση μπλέκει το πλεόνασμα με το πρωτογενές πλεόνασμα. Η διαφορά ανάμεσα στα δύο είναι το χρέος – όσα χρωστάμε και πρέπει να πληρώνουμε κάθε χρόνο. Ο χώρος που έχουμε είναι συγκεκριμένος και πρέπει στοχευμένα να στηρίξουμε όσο πιο πολλούς μπορούμε».

Αναφερόμενος στο κόστος των νέων μέτρων, ο κ. Πιερρακάκης κατέστησε σαφές ότι υπάρχει αυστηρό όριο: «Το μέγεθος των μέτρων, το 1,76 δισ. ευρώ, είναι απαράβατο, καθώς μετά το όριο αυτό θα μπαίναμε σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Την πρώτη χρονιά τα μέτρα κάνουν 1,76 δισ., ενώ τη δεύτερη χρονιά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν θα κοστίζουν 2,5 δισ. ευρώ».

Νέο μοντέλο φορολόγησης με κριτήριο τα παιδιά

Ο υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι οι φοροελαφρύνσεις αφορούν όλες τις οικογένειες, με ειδική στόχευση σε νέους και πολύτεκνους και πρόσθεσε: «Η φοροαπαλλαγή των μέτρων που ανακοινώσαμε αφορά όλες τις οικογένειες. Απλώς, αλλάζει ο τρόπος που φορολογούμε. Μετά από δεκαετίες στην Ελλάδα, αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η φορολογία. Θα γίνεται δηλαδή με το πόσα παιδιά έχει η κάθε οικογένεια».

Η οικονομία η μεγάλη ευκαιρία της χώρας

Ο κ. Πιερρακάκης χαρακτήρισε την οικονομία ως τη «μεγάλη ευκαιρία της χώρας», κάνοντας ιστορική αναδρομή: «Πριν την οικονομική κρίση, όταν έμπαιναν οι ανατολικές χώρες στο ευρώ, η Ελλάδα είχε διπλάσιο κατά κεφαλήν ΑΕΠ από την Τσεχία. Σήμερα, με τα περσινά στοιχεία, η Τσεχία ήταν 30% πλουσιότερη ανά πολίτη σε σχέση με την Ελλάδα».

Όπως είπε, «η χώρα αυτά τα χρόνια ήταν ένα συμπιεσμένο ελατήριο», ενώ τώρα παρουσιάζονται «τεράστιες δυνατότητες» μέσα από ξένες επενδύσεις και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Κλείνοντας, ο Υπουργός έστειλε μήνυμα αποφασιστικότητας: «Βήμα-βήμα, όροφο-όροφο θα χτίσουμε το νέο οικοδόμημα της χώρας. Υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες. Θα φτάσουμε εκεί που θέλουμε με σκληρή δουλειά, με σχέδιο, προσπαθώντας κάθε μέρα να γινόμαστε κι εμείς καλύτεροι. Γιατί θα γίνουν και λάθη στη διαδρομή, η εποχή της αυταρέσκειας έχει τελειώσει, είμαστε στην εποχή της βελτίωσης και του να γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι».