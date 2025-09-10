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Το πρώτο μήνυμα Λεκορνί: Υπόσχεται διάλογο με κόμματα και συνδικάτα εν μέσω διαδηλώσεων
Ειδήσεις
15:17 - 10 Σεπ 2025

Το πρώτο μήνυμα Λεκορνί: Υπόσχεται διάλογο με κόμματα και συνδικάτα εν μέσω διαδηλώσεων

Reporter.gr Newsroom
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Ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, έστειλε σαφές μήνυμα ανανέωσης και διαλόγου με το πολιτικό φάσμα, αμέσως μετά την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων του την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου.

Ο Λεκορνί, που αποτελεί τον πέμπτο πρωθυπουργό του Εμανουέλ Μακρόν σε διάστημα μικρότερο των δύο ετών, αναλαμβάνει σε μια περίοδο έντονων κοινωνικών αναταράξεων και πολιτικής αστάθειας. Στους δρόμους συνεχίζονται οι πανεθνικές διαδηλώσεις με σύνθημα «Ας μπλοκάρουμε τα πάντα», ενώ μόλις δύο ημέρες πριν η Εθνοσυνέλευση έριξε με οριακή ψηφοφορία την κυβέρνηση του προκατόχου του, Φρανσουά Μπαϊρού, μετά από έντονες διαφωνίες για τις προτεινόμενες περικοπές στον προϋπολογισμό.

Κατά την τελετή παράδοσης-παραλαβής, ο νέος πρωθυπουργός τόνισε ότι η νέα του κυβέρνηση δεν μπορεί να αρκεστεί σε επιφανειακές αλλαγές: «Πρέπει να γίνουν αλλαγές, όχι μόνο ως προς τη μορφή ή τη μέθοδο, αλλά και ως προς την ουσία».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι προτεραιότητα είναι η συνεννόηση και ο ανοιχτός διάλογος με την αντιπολίτευση και την κοινωνία: «Δεν θα κάνω μεγάλη ομιλία σήμερα. Από το απόγευμα θα συναντηθώ με μέλη των μεγαλύτερων πολιτικών κομμάτων και τις επόμενες ημέρες με άλλα πολιτικά κόμματα και συνδικάτα, και θα έχω την ευκαιρία να εξηγήσω τη θέση μου στον γαλλικό λαό».

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί αναλαμβάνει το πρωθυπουργικό αξίωμα σε μια κρίσιμη συγκυρία, με την πρόκληση να επαναφέρει σταθερότητα στο εσωτερικό μέτωπο και να ανακτήσει την εμπιστοσύνη τόσο των πολιτών όσο και των κομματικών δυνάμεων, σε μια Γαλλία που δείχνει βαθιά διχασμένη.

Το κίνημα «Μπλοκάρουμε τα Πάντα» στους δρόμους

Στο μεταξύ, χιλιάδες διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους σε όλη τη χώρα την Τετάρτη (10/9), διακόπτοντας την κυκλοφορία, καίγοντας κάδους απορριμμάτων και συγκρούστηκαν με την αστυνομία, σε μια προσπάθεια να «μπλοκάρουν τα πάντα» εκφράζοντας την οργή τους απέναντι στην πολιτική τάξη και τα προγραμματισμένα μέτρα λιτότητας.

Το κίνημα «Μπλοκάρουμε τα Πάντα» – μια ευρεία έκφραση δυσαρέσκειας χωρίς κεντρική ηγεσία και με πρόχειρη οργάνωση μέσω κοινωνικών δικτύων – ξεπήδησε διαδικτυακά τον Μάιο ανάμεσα σε δεξιές ομάδες, σύμφωνα με ερευνητές και αξιωματούχους, αλλά έκτοτε έχει περάσει στον έλεγχο της αριστεράς και της άκρας αριστεράς.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/09/2025 - 19:25
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