Σάαρ κατά Κομισιόν: Λανθασμένο μήνυμα, μη αποδεκτή στάση εταίρου

Οξύτατη ήταν η αντίδραση του υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ, στις δηλώσεις της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ότι η Κομισιόν θα προτείνει την επιβολή κυρώσεων κατά του Ισραήλ. Ο Σάαρ έκανε λόγο για «εξαιρετικά λυπηρή» στάση, κατηγορώντας την ΕΕ ότι στέλνει «λανθασμένο μήνυμα» το οποίο ενδυναμώνει τη Χαμάς.

Η φον ντερ Λάιεν, μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο της ομιλίας της για την κατάσταση της Ένωσης, ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή προτίθεται να προτείνει σειρά μέτρων κατά του Ισραήλ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ υποστήριξε ότι τα σχόλια της Κομισιόν «αντηχούν την προπαγάνδα της Χαμάς και των εταίρων της», ενώ επέμεινε ότι η ΕΕ «ενδυναμώνει τον ριζοσπαστικό άξονα στη Μέση Ανατολή».

«Το Ισραήλ διεξάγει έναν υπαρξιακό πόλεμο ενάντια σε εξτρεμιστές που επιδιώκουν την εξάλειψή του. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να το στηρίξει, αντί να το πλήττει», τόνισε.

Ο Σάαρ επεσήμανε ότι το Ισραήλ, σε συνεργασία με την ΕΕ και άλλους διεθνείς φορείς, έχει συμβάλει ενεργά στην ανθρωπιστική προσπάθεια στη Γάζα, με αποτελέσματα όπως η πτώση των τιμών βασικών αγαθών. Ωστόσο, τόνισε ότι «το βασικό στοιχείο έλειπε από τη δήλωση της φον ντερ Λάιεν: τα βάσανα στη Γάζα είναι εξ ολοκλήρου έργο της Χαμάς».

Κατηγόρησε την παλαιστινιακή οργάνωση ότι ξεκίνησε τον πόλεμο με την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και συνεχίζει να τον τροφοδοτεί με την άρνησή της να απελευθερώσει ομήρους και να καταθέσει τα όπλα.

Πιο αναλυτικά στην ανακοίνωσή του ο Γκίντεον Σάαρ αναφέρει:

«Τα σχόλια του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σήμερα το πρωί είναι λυπηρά. Επίσης, ορισμένα εξ αυτών απηχούν την ψευδή προπαγάνδα της Χαμάς και των εταίρων της. Για άλλη μια φορά, η Ευρώπη δίνει το λάθος μήνυμα, που ενδυναμώνει τη Χαμάς και τον ριζοσπαστικό άξονα στη Μέση Ανατολή.

Το Ισραήλ, το μόνο εβραϊκό κράτος στον κόσμο και η μόνη δημοκρατία στη Μέση Ανατολή, διεξάγει έναν υπαρξιακό πόλεμο ενάντια σε εξτρεμιστές εχθρούς που προσπαθούν να το εξαλείψουν. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να υποστηρίξει το Ισραήλ σε αυτόν τον αγώνα.

Η Πρόεδρος γνωρίζει καλά τις προσπάθειες του Ισραήλ -μαζί, μεταξύ άλλων, με την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση- να βοηθήσει την ανθρωπιστική προσπάθεια στη Γάζα. Πρόκειται για σημαντικές προσπάθειες που πραγματοποιούνται υπό περίπλοκες συνθήκες για σχεδόν δύο χρόνια. Τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας είναι εμφανή στην πράξη, όπως η δραστική πτώση των τιμών των βασικών αγαθών στη Γάζα.

Κι όμως, το βασικό στοιχείο έλειπε από τη δήλωση της Προέδρου: τα βάσανα στη Γάζα είναι εξ ολοκλήρου έργο της Χαμάς. Ο ίδιος ο πόλεμος ξεκίνησε με την εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ και τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου. Η συνέχισή του είναι αποτέλεσμα της επίμονης άρνησης της Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους μας και να καταθέσει τα όπλα της. Τα βάσανα που προκαλούνται τόσο στους Ισραηλινούς όσο και στους Παλαιστίνιους είναι λάθος της Χαμάς.

Όποιος επιδιώκει τον τερματισμό του πολέμου γνωρίζει πολύ καλά πώς να τον τερματίσει: με την απελευθέρωση των ομήρων, τον αφοπλισμό της Χαμάς, ένα νέο μέλλον για τη Γάζα. Το να πληγωθεί το Ισραήλ δεν θα το επιτύχει αυτό. Αντιθέτως, ενθαρρύνει την άρνητη της Χαμάς και των εχθρών του Ισραήλ.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής σφάλλει υποκύπτοντας στις πιέσεις στοιχείων που επιδιώκουν να υπονομεύσουν τις σχέσεις Ισραήλ-Ευρώπης. Αυτή η τάση είναι αντίθετη με τα συμφέροντα των ίδιων των ευρωπαϊκών κρατών. Και κυρίως: αυτή δεν είναι αποδεκτή συμπεριφορά μεταξύ εταίρων».