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Bitcoin: Προσπαθεί να σπάσει το «φράγμα» των $112.500 – Ήπιες διακυμάνσεις στα alts
Νομίσματα
15:15 - 10 Σεπ 2025

Bitcoin: Προσπαθεί να σπάσει το «φράγμα» των $112.500 – Ήπιες διακυμάνσεις στα alts

Reporter.gr Newsroom
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Οι νέες, δραστικές αναθεωρήσεις των αμερικανικών στοιχείων απασχόλησης, που αποκαλύπτουν ότι η οικονομία δημιούργησε 911.000 λιγότερες θέσεις εργασίας για την περίοδο έως τον Μάρτιο 2025, τροφοδότησαν την αγορά με νέο κύμα έντονης αβεβαιότητας. Το Bitcoin ήταν ένα από τα πρώτα «θύματα», με τις διακυμάνσεις στην τιμή του να αντανακλούν την ανησυχία που επικράτησε στο επενδυτικό τοπίο.  

Πιο αναλυτικά, την Τρίτη (9/9), το Γραφείο Στατιστικής Εργασίας (BLS) ανακοίνωσε μια εντυπωσιακή αναθεώρηση προς τα κάτω – σχεδόν 1 εκατομμύριο λιγότερες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν κατά το έτος έως τον Μάρτιο –, γεγονός που υπονομεύει την προηγούμενη αισιοδοξία για την ισχύ της αγοράς εργασίας και αμφισβητεί τις τοποθετήσεις των traders για το ρίσκο των προηγούμενων μηνών.

Οι αγορές ερμήνευσαν αυτήν την αναθεώρηση ως σήμα ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed) ενδέχεται να ακολουθήσει πιο επιθετική πολιτική χαλάρωσης. Έτσι, προέκυψαν στοιχήματα που «βλέπουν» μείωση μέχρι και κατά 50 νμονάδες βάσεις στις 17 Σεπτεμβρίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, η τιμή του κορυφαίου κρυπτονομίσματος υποχώρησε απότομα χθες (Τρίτη, 9/9), όταν αντιμετώπισε ισχυρή άρνηση στο επίπεδο των 113.000 δολαρίων, με απώλειες άνω των 2.000 δολαρίων. Ωστόσο, το πρωί της Τετάρτης (10/10), οι bulls επανήλθαν δυναμικά και έσπρωξαν το Bitcoin ξανά προς τα πάνω. Έτσι, το κορυφαίο κρυπτονόμισμα «παλεύει» να ξεπεράσει τα 112.500 δολάρια και να προσεγγίσει τη ζώνη των 113.000 δολαρίων.

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, λοιπόν, το μεσημέρι της Τετάρτης (10/10), η τιμή του Bitcoin διαμορφώνεται στα 112.424 δολάρια, με τις ημερήσιες απώλειες να κυμαίνονται στο -0,22%.

Η κεφαλαιοποίηση του «βασιλιά» της κρυπτογράφησης έχει πέσει λίγο πιο κάτω από τα 2,25 τρισ. δολάρια, ενώ η κυριαρχία του έναντι των alts διαμορφώνεται στο 56%.

Την ίδια στιγμή, τα σημαντικότερα altcoins κινούνται συγκρατημένα, με το Ethereum να διαπραγματεύεται στα 4.330,95 δολάρια με απώλειες 0,37%.

Το Solana, από την άλλη, παραμένει «πράσινο» με κέρδη 1,38% στα 220,25 δολάρια, ενώ το Dogecoin υποχωρεί κατά 0,56% στο 0,2402 δολάριο και το Cardano χάνει 1,02% στο 0,8750 δολάριο.

Παράλληλα, το XRP διαμορφώνεται στα 2,97 δολάρια με απώλειες 1,22%, το Litecoin κινείται στα 113,04 δολάρια με -0,49%, το Shiba Inu παίζει στο 0,00001293 δολάριο με απώλειες 0,80%, το Monero (XMR) πέφτει στα 268,10 δολάρια (-1,39%) και το Polkadot κυμαίνεται στα 4,08 δολάρια (-1,32%).

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτογράφησης αγγίζει τα 4 τρισ. δολάρια, με ήπιες απώλειες της τάξης του 0,3%.

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