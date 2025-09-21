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Χατζηδάκης: Νέα μέτρα στήριξης το 2026 και σταθερότητα στην οικονομία
Οικονομία
15:59 - 21 Σεπ 2025

Χατζηδάκης: Νέα μέτρα στήριξης το 2026 και σταθερότητα στην οικονομία

Reporter.gr Newsroom
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Παράθυρο για ένα ακόμη πακέτο στήριξης το 2026 άφησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα RealNews, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη σε πολιτικές που ενισχύουν τους πολίτες και τη σταθερότητα της χώρας.

Σχολιάζοντας το πολιτικό κλίμα, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι «βρισκόμαστε στα μέσα της τετραετίας και είναι λογικό να υπάρχει μια δημοσκοπική κάμψη», αλλά τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να προηγείται με σημαντική διαφορά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. «Εμείς οφείλουμε να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά και τις μεταρρυθμίσεις, για να μπορούμε το 2027 να πούμε στους πολίτες: το είπαμε, το κάναμε», τόνισε.

Για το πρόβλημα της ακρίβειας, υπογράμμισε ότι τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό έχουν στόχο να φέρουν χρήματα απευθείας στην τσέπη των πολιτών, χωρίς ενδιάμεσους. Παραδείγματα περιλαμβάνουν οικογένειες με τρία παιδιά που θα κερδίσουν 1.650 ευρώ τον χρόνο, νέους έως 25 ετών με μηδενική φορολογία και πολύτεκνες οικογένειες με κέρδη άνω των 4.000 ευρώ τον χρόνο. Στα ποσά αυτά προστίθενται το επίδομα ενοικίου, το μόνιμο επίδομα των 250 ευρώ για χαμηλοσυνταξιούχους και οι αυξήσεις μισθών και συντάξεων το 2026.

Αναφερόμενος στην κριτική ότι ο «καλάθι της ΔΕΘ» αποκλείει ορισμένες κοινωνικές ομάδες, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι οι μειώσεις φόρων αφορούν 4 εκατομμύρια Έλληνες από τους περίπου 6,5 εκατομμύρια φορολογούμενους, συμπεριλαμβανομένων ελεύθερων επαγγελματιών, οικογενειών με παιδιά, νέων, συνταξιούχων, μισθωτών και κατοίκων ακριτικών περιοχών. Παράλληλα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις επωφελούνται από τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναφέρθηκε επίσης στα νέα προγράμματα ύψους 2,2 δισ. ευρώ για τη στήριξη της ρευστότητας και των επενδύσεων, χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ, την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και νέα ευρωπαϊκά ταμεία. Τόνισε ότι κάθε χρόνο εξαντλούνται τα περιθώρια του προϋπολογισμού και των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων, με στόχο η δημιουργία πλεονασμάτων να επιστρέφει στην κοινωνία μέσω κοινωνικού μερίσματος, προαναγγέλλοντας ότι και το 2026 θα ακολουθήσει νέο πακέτο στήριξης.

Στην κριτική για τα λεφτόδεντρα της αντιπολίτευσης, κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι «δυστυχώς διολισθαίνει σε εύκολες λύσεις, όπως παλαιότερα έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ», προσθέτοντας ότι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ θα κόστιζαν περίπου 4 δισ. ευρώ ετησίως, σε αντίθεση με το ανώτατο όριο δαπανών που θέτουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες (1,76 δισ. ευρώ).

Στο διεθνές πεδίο, ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε την αξία της πολιτικής σταθερότητας και τη σοβαρή οικονομική διαχείριση, σχολιάζοντας παράλληλα ότι η Ελλάδα επιδιώκει ειρηνική συνύπαρξη με την Τουρκία, χωρίς όμως να παραβιάζει τα εθνικά δικαιώματα και συμφέροντα. Σημείωσε τις πρόσφατες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης στον τομέα της άμυνας και της ενεργειακής αξιοποίησης, όπως ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, τα θαλάσσια πάρκα, η επίσημη εκδήλωση ενδιαφέροντος της Chevron για έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης και η έγκριση για την τέταρτη φρεγάτα Belharra.

Τέλος, σχολίασε και τα πολιτικά ανοίγματα της Νέας Δημοκρατίας προς το Κέντρο, αναφερόμενος στην περίπτωση του Ανδρέα Λοβέρδου και επισημαίνοντας ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει ένα μεγάλο κόμμα που ξεκινά από τη δημοκρατική δεξιά και φτάνει μέχρι την κεντροαριστερά, προσελκύοντας ψηφοφόρους που παλαιότερα ψήφιζαν ΠΑΣΟΚ.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/09/2025 - 17:47
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