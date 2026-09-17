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Πιερρακάκης: Συνάντηση με τον Ιρλανδό πρωθυπουργό – Στο επίκεντρο η ευρωπαϊκή οικονομία
Πολιτική
21:58 - 17 Σεπ 2026

Πιερρακάκης: Συνάντηση με τον Ιρλανδό πρωθυπουργό – Στο επίκεντρο η ευρωπαϊκή οικονομία

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρόεδρος του Eurogroup και Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης συναντήθηκε σήμερα στο Δουβλίνο με τον Πρωθυπουργό της Ιρλανδίας (Taoiseach), Micheál Martin, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη χώρα για τις συνεδριάσεις του Eurogroup και του άτυπου ECOFIN.  

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή οικονομία, καθώς και οι προτεραιότητες για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ενεργειακής ασφάλειας και της ανθεκτικότητας της Ευρώπης.

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε επίσης στον σημαντικό ρόλο της Ιρλανδίας στον ευρωπαϊκό οικονομικό διάλογο για θέματα που αποτελούν ταυτόχρονα προτεραιότητες για το Eurogroup, όπως η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, οι εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη και οι καλές πρακτικές για τη στεγαστική πολιτική.

Ο Πρόεδρος του Eurogroup χαρακτήρισε καθοριστική τη συμβολή της ιρλανδικής προεδρίας στην προώθηση του ψηφιακού ευρώ, καθώς και στην πρόοδο των εργασιών σε θέματα ολοκλήρωσης και εποπτείας της αγοράς MISP. Το πακέτο MISP (Market Integration and Supervision Package) αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.

Συζητήθηκε επίσης η ανάγκη περαιτέρω εμβάθυνσης της ευρωπαϊκής οικονομικής ενοποίησης, ώστε η Ευρώπη να μπορεί να κινητοποιεί αποτελεσματικότερα τους δικούς της πόρους για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, της καινοτομίας και των κοινών στρατηγικών της προτεραιοτήτων.

Τέλος, διαπιστώθηκε η άριστη συνεργασία Ελλάδας και Ιρλανδίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ο ήδη στενός συντονισμός στο πλαίσιο της τριάδας (trio) των διαδοχικών Προεδριών του Συμβουλίου της ΕΕ από την Ιρλανδία, τη Λιθουανία και την Ελλάδα.

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