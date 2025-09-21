Έκτακτη Σύνοδος του ΟΗΕ για την παραβίαση του Εσθονικού εναέριου χώρου από Ρωσικά αεροσκάφη

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συγκαλεστεί εκτάκτως αύριο, Δευτέρα 23/9, έπειτα από αίτημα της Εσθονίας, προκειμένου να συζητηθεί η παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου από τρία ρωσικά μαχητικά MiG-31 την Παρασκευή.

Τα αεροσκάφη εισήλθαν πάνω από τον κόλπο της Φινλανδίας και παρέμειναν για περίπου 12 λεπτά, προκαλώντας διεθνείς αντιδράσεις. Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της Εσθονίας, αυτή είναι η πρώτη φορά στα 34 χρόνια συμμετοχής της χώρας στον ΟΗΕ που ζητά επίσημα έκτακτη σύγκληση του ΣΑ. Η παραβίαση θεωρείται από την εσθονική κυβέρνηση μέρος ευρύτερου σχεδίου της Ρωσίας να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, η Ιταλία, η οποία έχει αναλάβει αποστολή αστυνόμευσης του ουρανού της Βαλτικής στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, καθώς και η Σουηδία και η Φινλανδία, απογείωσαν αεροσκάφη για να αναχαιτίσουν τα ρωσικά MiG.

Ο εσθονός πρωθυπουργός ανακοίνωσε πως η χώρα θα ζητήσει επίσης την ενεργοποίηση του Άρθρου 4 της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού, που προβλέπει διαβουλεύσεις μεταξύ των συμμάχων σε περίπτωση που απειλείται ένα μέλος του ΝΑΤΟ.

Ο επικεφαλής της εσθονικής διπλωματίας, Μάργκους Τσάκνα, τόνισε ότι η συμπεριφορά της Ρωσίας απαιτεί διεθνή απάντηση και είναι ασύμβατη με τις υποχρεώσεις ενός μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η έκτακτη σύνοδος του ΟΗΕ αναμένεται να συζητήσει τρόπους αντίδρασης και περαιτέρω μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων παραβιάσεων στο μέλλον.