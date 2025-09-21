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ΣτΕ: Επικύρωση φυλάκισης 5 μηνών και προστίμου 270.000 ευρώ σε συνταξιούχο για θανάτωση κουταβιών
Ειδήσεις
15:20 - 21 Σεπ 2025

ΣτΕ: Επικύρωση φυλάκισης 5 μηνών και προστίμου 270.000 ευρώ σε συνταξιούχο για θανάτωση κουταβιών

Reporter.gr Newsroom
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Το Συμβούλιο της Επικρατείας επικύρωσε την ποινή φυλάκισης 5 μηνών με αναστολή και το διοικητικό πρόστιμο 270.000 ευρώ που είχε επιβληθεί σε συνταξιούχο από τη Λάρισα, ο οποίος τον Αύγουστο του 2013 θανάτωσε οκτώ νεογέννητα κουτάβια με τσάπα και κακοποίησε ένα ακόμα που είχε γεννήσει η σκύλα του γείτονά του.

Η απόφαση κρίνει ότι η ταυτόχρονη επιβολή ποινικής καταδίκης και χρηματικού προστίμου δεν παραβιάζει το Σύνταγμα, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) ή τη νομική αρχή «ne bis in idem».

Το περιστατικό είχε σοκάρει την τοπική κοινωνία: τα κουτάβια τοποθετήθηκαν σε πλαστική σακούλα, δεμένη με πέτρες, και πετάχτηκαν σε κοντινό ξεροπόταμο. Η Δημοτική Αστυνομία επέβαλε άμεσα πρόστιμο 270.000 ευρώ, ενώ ο δράστης συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο, όπου καταδικάστηκε αρχικά σε 18 μήνες φυλάκιση και πρόστιμο 5.000 ευρώ. Στη συνέχεια, το Εφετείο Λάρισας μείωσε την ποινή σε 5 μήνες με αναστολή και ακύρωσε τη χρηματική ποινή.

Ο συνταξιούχος προσέφυγε κατά του διοικητικού προστίμου, επικαλούμενος παραβίαση της αρχής «ne bis in idem» και της αναλογικότητας, ζητώντας μείωσή του σε 1.000 ευρώ ανά κουτάβι. Ωστόσο, το Εφετείο και το ΣτΕ απέρριψαν όλους τους ισχυρισμούς του, τονίζοντας ότι το πρόστιμο έχει αποτρεπτικό και τιμωρητικό χαρακτήρα λόγω της ιδιαίτερης βαναυσότητας του περιστατικού.

Οι δικαστές τόνισαν επίσης ότι η φύση του αδικήματος – θανάτωση ζώων με σύνθλιψη και ασφυξία σε νάιλον σακούλα – καθιστά εύλογη την επιβολή προστίμου 30.000 ευρώ για κάθε ζώο, ανεξαρτήτως της οικονομικής κατάστασης του δράστη. Το Δ’ Τμήμα του ΣτΕ, υπό την προεδρία του Ευθύμιου Αντωνόπουλου και εισηγήτρια τη Δήμητρα Μαυροπόδη, έκρινε ότι το Εφετείο Λάρισας είχε πράξει ορθά και επικύρωσε την απόφασή του.

Η απόφαση του ΣτΕ στέλνει σαφές μήνυμα για την αυστηρή προστασία των ζώων και την αναλογικότητα της ποινικής και διοικητικής αντιμετώπισης ακραίων περιστατικών κακοποίησης.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/09/2025 - 15:42
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