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Χατζηδάκης: Η Ελλάδα στο σταυροδρόμι - Νέα πνοή για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Οικονομία
21:45 - 22 Σεπ 2025

Χατζηδάκης: Η Ελλάδα στο σταυροδρόμι - Νέα πνοή για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Reporter.gr Newsroom
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Το νέο τοπίο για το ελληνικό εμπόριο, υπό το πρίσμα των τεχνολογικών εξελίξεων και των γεωπολιτικών ανακατατάξεων, παρουσίασε απόψε (22/9) ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, στην επετειακή εκδήλωση της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας για τα 20 χρόνια από την καθιέρωση της Ημέρας Ελληνικού Εμπορίου, με θέμα «Το Ελληνικό Εμπόριο: Ματιά στο Μέλλον».

Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση στηρίζει ουσιαστικά τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, με πολιτικές που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και τα εισοδήματα των πολιτών, μειώνουν το κόστος της καθημερινότητας και ενισχύουν τη στέγαση, την υγεία και την παιδεία. Στόχος είναι η διατήρηση της πραγματικής αγοραστικής δύναμης του καταναλωτή ώστε να στηρίζει το εγχώριο εμπόριο σε σταθερές βάσεις.

Αναφερόμενος στο διεθνές εμπόριο, ο αντιπρόεδρος τόνισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση λόγω της γεωστρατηγικής της θέσης στο σταυροδρόμι Ευρώπης – Ασίας – Αφρικής και των σημαντικών υποδομών της. Η στρατηγική περιλαμβάνει αναβάθμιση λιμανιών, αεροδρομίων, οδικών αξόνων και εμπορευματικών κέντρων, εκσυγχρονισμό τελωνείων και θωράκιση των εφοδιαστικών αλυσίδων από κινδύνους.

Σχετικά με τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ο κ. Χατζηδάκης παρουσίασε τα αποτελέσματα των πρωτοβουλιών της κυβέρνησης, που οδήγησαν στη δημιουργία 35.500 νέων επιχειρήσεων και στην αύξηση της απασχόλησης κατά 253.000 θέσεις από το 2019 έως το 2024. Μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνονται:

  • Μείωση φόρων και εισφορών: 83 παρεμβάσεις από το 2019, όπως η μείωση του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων από 28% σε 22% και η μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,4 ποσοστιαίες μονάδες.
  • Μείωση γραφειοκρατίας: Απλοποίηση διαδικασιών για ίδρυση επιχειρήσεων και επενδύσεις, που θα ενισχυθεί με επερχόμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης.
  • Ενίσχυση εξαγωγών: Στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Εξωστρέφειας.
  • Χρηματοδοτικά εργαλεία και ρευστότητα: Με πόρους άνω του 1,5 δισ. ευρώ, όπως δράσεις ΕΣΠΑ για εξωστρέφεια (200 εκατ.), ΜΜΕ στην Αττική, Κεντρική Μακεδονία και νησιωτικές περιοχές (300 εκατ.), ενεργειακή αναβάθμιση (281 εκατ.) και ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ με 780 εκατ. ευρώ.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε τη σημασία της τεχνολογικής εξέλιξης, ιδίως της τεχνητής νοημοσύνης, για τον εκσυγχρονισμό του εμπορίου, την εξατομίκευση της εξυπηρέτησης και την πρόβλεψη της ζήτησης, με παράλληλη προστασία των δικαιωμάτων καταναλωτών και πολιτών. Η Πολιτεία διαθέτει σημαντικούς πόρους από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης για την ψηφιακή μετάβαση των ΜΜΕ και την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

«Στο νέο μοντέλο εμπορίου, το φυσικό κατάστημα παραμένει σημείο αναφοράς για την αγορά και τη γειτονιά, ενώ τα ψηφιακά κανάλια αποτελούν το «παράθυρο» στον κόσμο», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης, προσθέτοντας ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα συνεργάζονται στενότερα, οι παραδόσεις θα γίνονται ταχύτερα και με χαμηλότερο κόστος, τα ελληνικά προϊόντα θα προβάλλονται επαρκώς και το ανθρώπινο δυναμικό θα αναβαθμίζει διαρκώς τις δεξιότητές του.

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