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Χαμάς: Επιστολή στον Τραμπ για εκεχειρία 60 ημερών με αντάλλαγμα την παράδοση των μισών ομήρων
Ειδήσεις
20:50 - 22 Σεπ 2025

Χαμάς: Επιστολή στον Τραμπ για εκεχειρία 60 ημερών με αντάλλαγμα την παράδοση των μισών ομήρων

Reporter.gr Newsroom
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Αξιωματούχοι της Χαμάς απέστειλαν χειρόγραφο σημείωμα στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προσφέροντας την παράδοση των μισών ομήρων με αντάλλαγμα μια κατάπαυση πυρός διάρκειας 60 ημερών, σύμφωνα με διπλωμάτη που γνωρίζει τις διαπραγματεύσεις, όπως μετέδωσε το αμερικανικό δίκτυο NBC News.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Fox News, η επιστολή βρίσκεται στα χέρια του Κατάρ και αναμένεται να παραδοθεί στον Τραμπ αργότερα μέσα στην εβδομάδα. Πηγή του ισραηλινού σταθμού Channel 12 ανέφερε ότι η Χαμάς δεν έχει υπογράψει ακόμα την επιστολή, αλλά υπάρχει πιθανότητα να το κάνει τις επόμενες ημέρες.

Οι προσπάθειες μεσολάβησης του Κατάρ είχαν τεθεί σε παύση από τότε που το Ισραήλ πραγματοποίησε επίθεση κατά αξιωματούχων της Χαμάς στη Ντόχα νωρίτερα μέσα στον μήνα. Οι ισραηλινές Αρχές εκτιμούν ότι περίπου 20 από τους 48 ομήρους που παραμένουν είναι ακόμη ζωντανοί.

Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να συναντηθεί αύριο με μια επιλεγμένη ομάδα Αράβων και Μουσουλμάνων ηγετών στα περιθώρια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπως μετέδωσε το Axios. Δύο Αραβες αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν σε τρόπους για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Στη συνάντηση αναμένεται να συμμετάσχουν οι ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, της Αιγύπτου, της Ιορδανίας και της Τουρκίας. Ο Λευκός Οίκος επιθυμεί οι προσκεκλημένες χώρες να συμβάλλουν σε ένα μεταπολεμικό σχέδιο για τη Γάζα, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να αποσταλούν στρατεύματα για τη δημιουργία μιας δύναμης σταθεροποίησης που θα αντικαταστήσει τον ισραηλινό στρατό.

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