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Φάμελλος: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ξεχνά την επιχειρηματικότητα και τη Θεσσαλονίκη
Πολιτική
21:30 - 22 Σεπ 2025

Φάμελλος: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ξεχνά την επιχειρηματικότητα και τη Θεσσαλονίκη

Reporter.gr Newsroom
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Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, πραγματοποιώντας συναντήσεις με εκπροσώπους της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, ανάμεσα στους οποίους ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Κυριάκος Μερελής, και μέλη της Διοικητικής Επιτροπής.

Κατά τη συνάντηση, ο κ. Φάμελλος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «δεν μπορεί να υπηρετήσει ούτε την επιχειρηματικότητα ούτε τη Θεσσαλονίκη». Όπως τόνισε, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη φετινή ΔΕΘ ξέχασε την επιχειρηματικότητα και, από τις τελευταίες εξελίξεις, «φαίνεται να ξεχνάει και τη Θεσσαλονίκη», καθώς οι παραγωγικοί φορείς εξαιρέθηκαν από τη διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ παρουσίασε την πρόταση του κόμματός του για τη ΔΕΘ:

  • Αποδέσμευση της ΔΕΘ-Helexpo από το Υπερταμείο.
  • Δημιουργία σύγχρονου δημόσιου συνεδριακού κέντρου με ενιαίο πάρκο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, χωρίς την παραμονή του «Βελλίδειου».
  • Συνέχιση της εκπροσώπησης των παραγωγικών φορέων στη διοίκηση της ΔΕΘ.

Παράλληλα, ο κ. Φάμελλος αναφέρθηκε στην ακρίβεια που πλήττει μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιτρέπει τη συγκέντρωση δισεκατομμυρίων στα χέρια τραπεζών, ενεργειακών καρτέλ και μεγάλων αλυσίδων, ενώ ταυτόχρονα υπερφορολογεί τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι κατέθεσε ερώτηση στον πρωθυπουργό, ζητώντας:

  • Μείωση της έμμεσης φορολογίας.
  • Φορολόγηση των υπερκερδών που αποσπούν μεγάλες εταιρείες εις βάρος νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
  • Κατάργηση του τεκμαρτού στη φορολόγηση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.
  • Διαχείριση του ιδιωτικού χρέους με προστασία της πρώτης κατοικίας και της επαγγελματικής στέγης.

Από την πλευρά του, ο κ. Μερελής υπογράμμισε ότι στην 89η ΔΕΘ ο πρωθυπουργός δεν ανακοίνωσε μέτρα ανακούφισης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, χαρακτηρίζοντας «πρωτοφανή» την απόφαση της κυβέρνησης να απομακρύνει τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων από τη διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo.

«Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι συνυφασμένη με την παρουσία των παραγωγικών φορέων για έναν αιώνα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η επιτυχία της ΔΕΘ οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη συμμετοχή και τη στήριξη των επιμελητηρίων, παρέχοντας τεχνογνωσία και πόρους για την ανάπτυξή της και την εξωστρέφειά της στην ελληνική και διεθνή επιχειρηματική κοινότητα.

Ο κ. Φάμελλος ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, όπου συναντήθηκε με εκπροσώπους του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης (ΣΕΒΙΠΕΘ), συζητώντας θέματα ανάπτυξης, στήριξης των επιχειρήσεων και ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας.

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