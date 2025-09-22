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Παπαθανάσης: Με απόφαση Μητσοτάκη δημόσιο έργο η ανάπλαση της ΔΕΘ
Οικονομία
21:10 - 22 Σεπ 2025

Παπαθανάσης: Με απόφαση Μητσοτάκη δημόσιο έργο η ανάπλαση της ΔΕΘ

Reporter.gr Newsroom
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Με απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) θα υλοποιηθεί ως δημόσιο έργο, ενώ ο δημόσιος χαρακτήρας της έκθεσης θα διατηρηθεί, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, κατά την ομιλία του στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

«Η ΔΕΘ είναι μια έκθεση κρίσιμη και σημαντική για τη Θεσσαλονίκη. Η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να παραμείνει δημόσια και ως δημόσιο έργο να εκτελεστεί η ανάπλασή της», δήλωσε ο κ. Παπαθανάσης. «Με απόφαση του πρωθυπουργού, η ΔΕΘ είναι δημόσιο έργο που ανήκει στο δημόσιο, δημόσιο έργο που ανήκει στη Θεσσαλονίκη και στους πολίτες της Θεσσαλονίκης».

Παράλληλα, ο αναπληρωτής υπουργός επέφερε νομοτεχνική βελτίωση στη διάταξη για τη ΔΕΘ, η οποία περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο «Ενίσχυση των υπηρεσιών των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και συναφή οργανωτικά και διοικητικά ζητήματα». Συγκεκριμένα:

Αυξάνεται ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΘ κατά δύο μέλη.

Ορίζεται η συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου Θεσσαλονίκης και εκπροσώπου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Επιπλέον, η Συμβουλευτική Επιτροπή της ΔΕΘ θα περιλαμβάνει εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων. Το νομοσχέδιο ορίζει ότι η επιτροπή αποτελείται από εννέα μέλη:

Ένας εκπρόσωπος του Δήμου Θεσσαλονίκης

Ένας εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ένας εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδας (ΣΒΕ)

Ένας εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ)

Ένας εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ)

Ένας εκπρόσωπος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ)

Ένας εκπρόσωπος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ)

Ένας εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Ένας εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)

Η κυβέρνηση επισημαίνει ότι η ανάπλαση της ΔΕΘ αποτελεί στρατηγική επένδυση για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή, διασφαλίζοντας τη συμμετοχή των τοπικών φορέων και τη δημόσια διαχείριση ενός από τα σημαντικότερα εκθεσιακά και επιχειρηματικά κέντρα της χώρας.

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