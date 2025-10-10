ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Eurogroup – ECOFIN: Οι ελληνικές θέσεις για φορολογία στα καπνικά, Ένωση Αποταμιεύσεων &amp; Επενδύσεων και κρυπτονομίσματα
Οικονομία
19:14 - 10 Οκτ 2025

Eurogroup – ECOFIN: Οι ελληνικές θέσεις για φορολογία στα καπνικά, Ένωση Αποταμιεύσεων & Επενδύσεων και κρυπτονομίσματα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Παρεμβάσεις για μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα για την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματοποίησε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στις συνεδριάσεις του Eurogroup και του ECOFIN, που πραγματοποιήθηκαν στο Λουξεμβούργο.

Οι παρεμβάσεις του Υπουργού επικεντρώθηκαν στη νέα πρόταση για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καπνικά προϊόντα, στη σύσταση για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (SIU), καθώς και στις εξελίξεις γύρω από τα σταθερά κρυπτονομίσματα (stablecoins).

Πιο αναλυτικά, κατά τη συνεδρίαση του ECOFIN, οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για τη νέα πρόταση Οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στον καπνό και στα συναφή με τον καπνό προϊόντα.

Ο κ. Πιερρακάκης επέμεινε ότι «η δημόσια υγεία αποτελεί θεμελιώδη, υπαρξιακή προτεραιότητα». Ωστόσο, εξέφρασε επιφυλάξεις για την προοπτική μιας υπέρμετρης και απότομης αύξησης των φόρων στα καπνικά προϊόντα:

«Σύμφωνα με την εμπειρία μας στην Ελλάδα και, λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική μας θέση, έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν ότι η ασύμμετρη αύξηση αυτών των φορολογικών συντελεστών οδηγεί σε καταγραφή αύξησης του λαθρεμπορίου» είπε ο Υπουργός και συνέχισε:

«Ταυτόχρονα, αν οι τιμές, τόσο στα παραδοσιακά όσο και στα καινοτόμα προϊόντα, αυξηθούν απότομα και περισσότερο απ’ όσο μπορεί να αντέξει η αγορά, θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν η επίδραση στην εξίσωση της ανταγωνιστικότητας. Μια εξίσωση που αγγίζει τις επενδύσεις και τις εξαγωγές. Οφείλουμε, λοιπόν, να λάβουμε όλα αυτά κατά νου. Ίσως θα μπορούσαμε να εξετάσουμε ευρύτερες μεταβατικές περιόδους στην εφαρμογή των μέτρων, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος χωρίς να διαταραχθεί η αγορά».

Για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων: «Χρειαζόμαστε ευρωπαϊκούς πρωταθλητές»

Στο επίκεντρο βρέθηκε επίσης η συζήτηση για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (SIU).

«Χρειαζόμαστε μία ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Και ο μόνος τρόπος να το πετύχουμε αυτό είναι να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν ταχύτερα με την υλοποίηση των συστάσεων που προωθείτε», υπογράμμισε ο κ. Πιερρακάκης.

Ο Υπουργός τόνισε την ανάγκη για μεγαλύτερη ενοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών και για κοινή δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σημειώνοντας: «Το κόστος ευκαιρίας αυτής της καθυστέρησης είναι τεράστιο, επομένως, πρέπει να προχωρήσουμε. Η έκθεση Ντράγκι το αποτυπώνει με σαφήνεια και το ΔΝΤ από πλευράς του, υπολογίζει όλα τα διασυνοριακά εμπόδια για τα οποία συζητάμε εδώ και μήνες».

Ο κ. Πιερρακάκης, θέλοντας να στείλει ένα μήνυμα στους Ευρωπαίους συναδέλφους του, υπογράμμισε τα εξής:

«Ως κυβέρνηση, είμαστε απολύτως ανοιχτοί να συζητήσουμε διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές. Αν θέλουμε να πετύχουμε, δεν χρειαζόμαστε απλώς εθνικούς “πρωταθλητές” κρατών-μελών. Χρειαζόμαστε ευρωπαϊκούς πρωταθλητές».

Αναφερόμενος στην εμπειρία της Ελλάδας, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα διασυνοριακών συγχωνεύσεων και εξαγορών σε διάστημα μόλις επτά μηνών. Όπως είπε :«Το πρώτο είναι η πρόταση της Euronext για την εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το δεύτερο είναι η πρόταση της UniCredit για την απόκτηση ποσοστού άνω του 30% στην Alpha Bank, μιας από τις συστημικές μας τράπεζες. Και το τρίτο είναι η περίπτωση της ελληνικής τράπεζας Credia, που επιχείρησε να εξαγοράσει ποσοστό στην HSBC Bank στη Μάλτα».

Άρα, κατέληξε ο Υπουργός, «αυτός είναι ο μόνος τρόπος να πετύχουμε την κρίσιμη κλίμακα που απαιτείται, για να αυξήσουμε την παραγωγικότητά μας και να επιτύχουμε τα επίπεδα ανάπτυξης που χρειάζονται οι κοινωνίες μας».

Για τα σταθερά κρυπτονομίσματα: «Πρέπει να βρούμε το σωστό σημείο ισορροπίας»

Στο Eurogroup της Πέμπτης συζητήθηκαν οι πρόσφατες εξελίξεις γύρω από τα σταθερά κρυπτονομίσματα (stablecoins).

Ο Υπουργός τόνισε:

«Το ζήτημα των stablecoins απαιτεί να βρούμε το σωστό σημείο ισορροπίας ανάμεσα στα ρίσκα και στις ευκαιρίες. Είναι θεσμικό καθήκον ορισμένων φορέων να εστιάζουν στους κινδύνους, αλλά και άλλων να βλέπουν τις ευκαιρίες».

«Τα stablecoins δεν είναι πειραματικές τεχνολογίες. Αποτελούν πλέον ένα καθιερωμένο νομισματικό μέσο, το οποίο όμως οφείλει στο ευρωπαϊκό πλαίσιο να συμμορφώνεται με τη MiCA, τον ευρωπαϊκό κανονισμό για την αγορά των κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων. Στο πλαίσιο αυτό, δεν πρέπει να αποκλείσουμε την Ευρώπη με υπέρμετρους περιορισμούς από τον υπόλοιπο κόσμο. Η Ευρώπη πρέπει να εντάξει τα νέα νομισματικά εργαλεία σε ελεγχόμενο πλαίσιο συνεργασίας, με προσαρμογή στους ευρωπαϊκούς κανόνες», είπε χαρακτηριστικά ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών.

Συμμετοχή σε άτυπο γεύμα εργασίας του Competitiveness Lab

Στο περιθώριο των συνεδριάσεων, ο κ. Πιερρακάκης συμμετείχε σε άτυπο γεύμα εργασίας του Competitiveness Lab. Πρόκειται για πρωτοβουλία κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη λήψη δράσεων για την εμβάθυνση της Ένωσης Αγορών Κεφαλαίων (Capital Markets Union).

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην προώθηση του Finance Europe Label, μιας ευρωπαϊκής ετικέτας για επενδυτικά προϊόντα, καθώς και στην πρόταση για τη δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας τιτλοποίησης.

Ο Υπουργός πραγματοποίησε, επίσης, διμερείς συναντήσεις με τον Λουξεμβούργιο Υπουργό Οικονομικών, Ζιλ Ροθ, και με τον Υπουργό Οικονομικών της Ρουμανίας, Αλεξάντρου Ναζαρέ, με στόχο τον συντονισμό και την ανταλλαγή απόψεων για ζητήματα της ημερήσιας διάταξης των Συμβουλίων Eurogroup και ECOFIN.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Politico: Το σχέδιο Πιερρακάκη να γεμίσουν τα ταμεία της ΕΕ από τον «αέρα»
Οικονομία

Politico: Το σχέδιο Πιερρακάκη να γεμίσουν τα ταμεία της ΕΕ από τον «αέρα»

Τα 6 highlights της αγοράς crypto για το β&#039; τρίμηνο του 2026
Νομίσματα

Τα 6 highlights της αγοράς crypto για το β' τρίμηνο του 2026

Πιερρακάκης: Οι ελληνικές επιχειρήσεις ήδη αισθάνονται τη διαφορά από τη συμμετοχή τους στο δίκτυο της Euronext
Πολιτική

Πιερρακάκης: Οι ελληνικές επιχειρήσεις ήδη αισθάνονται τη διαφορά από τη συμμετοχή τους στο δίκτυο της Euronext

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Στα ίχνη κυκλώματος ΦΠΑ €71 εκατ. σε Αττική, Καστοριά - Δεσμεύτηκαν crypto, πολυτελή αυτοκίνητα
Ειδήσεις

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Στα ίχνη κυκλώματος ΦΠΑ €71 εκατ. σε Αττική, Καστοριά - Δεσμεύτηκαν crypto, πολυτελή αυτοκίνητα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
28/07/2026 - 20:12

Βουλγαρία: Εκκενώνεται κρουαζιερόπλοιο που προσάραξε στον Δούναβη λόγω χαμηλής στάθμης

Ειδήσεις
28/07/2026 - 20:05

Νέο μήνυμα Ζελένσκι μετά τη συνάντηση με Τραμπ: Συζητήσεις για Patriot και ειρηνευτικές εξελίξεις

Χρηματιστήρια
28/07/2026 - 19:52

Ευρωαγορές: Η πτώση του πετρελαίου και τα ισχυρά αποτελέσματα έφεραν νέα κέρδη

Ειδήσεις
28/07/2026 - 19:45

Βρυξέλλες: Σχέδιο για νέες κυρώσεις σε 1.600 εταιρείες που στηρίζουν τη ρωσική πολεμική μηχανή

Εργασιακά
28/07/2026 - 19:30

e-ΕΦΚΑ: Παράταση έως τις 10 Σεπτεμβρίου για την υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
28/07/2026 - 19:14

Elvalhalcor: Ρεκόρ κερδοφορίας – +79% στα προ φόρων κέρδη και ισχυρές ταμειακές ροές το α εξάμηνο

Ειδήσεις
28/07/2026 - 19:11

Ο Ινφαντίνο κάνει μπίζνες με τον γαμπρό του Τραμπ - Αντιδρά η UEFA για «ξεπούλημα» του Μουντιάλ

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 18:59

Attica Group: Τηρούνται πιστά οι Συλλογικές Συμβάσεις – Βολές στην ΠΕΝΕΝ

Εμπορεύματα
28/07/2026 - 18:52

Ο πόλεμος στο Ιράν ανέτρεψε όλες τις βεβαιότητες στην αγορά LNG

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/07/2026 - 18:50

Στο μικροσκόπιο της ΤτΕ οι τράπεζες: 38 παραβάσεις και πρόστιμα 2,27 εκατ. ευρώ το 2025

Πολιτική
28/07/2026 - 18:33

Μητσοτάκης από Λέρο: Με το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται η μεγαλύτερη αναβάθμιση υποδομών του ΕΣΥ

Πολιτική
28/07/2026 - 18:15

Νέα επίθεση Κυριαζίδη σε Κωνσταντοπούλου: Η φράση που άναψε φωτιά - Καταδίκη από Μενδώνη και αντιπολίτευση

Ειδήσεις
28/07/2026 - 17:59

Δίκη Βαλυράκη: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες – Στις 8 Σεπτεμβρίου η αγόρευση του εισαγγελέα

Φορολογία
28/07/2026 - 17:55

ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για υπόθεση μεταφοράς χρημάτων που επιστράφηκαν αυθημερόν

Ειδήσεις
28/07/2026 - 17:46

Δυσαρέσκεια Τραμπ για Νετανιάχου: Αν δεν ήμουν πρόεδρος, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε

Σχόλια Αγοράς
28/07/2026 - 17:42

Χρηματιστήριο: Έπιασε τις 2.521 μονάδες με υψηλό τζίρο – Οι «πρωταγωνιστές» στο ταμπλό

Πολιτική
28/07/2026 - 17:35

«Μάχη» για την Ακρόπολη και τα μνημεία: Στα «χαρακώματα» κυβέρνηση και αντιπολίτευση για το νέο μοντέλο διαχείρισης

Πολιτική
28/07/2026 - 17:26

Μάντζος: Εάν η στάση της ΕΛΑΣ για τα πανεπιστήμια είναι αριστερή, εγώ είμαι ο Τσε Γκεβάρα

Χρηματιστήρια
28/07/2026 - 17:08

Wall: Άνοδος για Dow με «καύσιμο» τα ισχυρά αποτελέσματα - Πιέσεις Nasdaq από τις μετοχές ημιαγωγών

Ειδήσεις
28/07/2026 - 16:54

Καιρός: Αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιών λόγω των ισχυρών μελτεμιών στο Αιγαίο

Ειδήσεις
28/07/2026 - 16:53

Σκηνικό έντασης στη δίκη για τα Τέμπη – Στις 7 Σεπτεμβρίου η συνέχεια

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
28/07/2026 - 16:48

Το βραβευμένο SUV Citroёn C3 Aircross τώρα με 18.900€

Ειδήσεις
28/07/2026 - 16:42

Ορμούζ: Διόδια και διεθνής εποπτεία η πρόταση του Ομάν για να ανοίξει ο ενεργειακός διάδρομος

Ειδήσεις
28/07/2026 - 16:24

Σοκ στη Γαλλία: Πέντε νεκρά νεογνά εντοπίστηκαν σε κουτιά μέσα σε σπίτι ζευγαριού

Ειδήσεις
28/07/2026 - 16:21

Bloomberg: Στο μικροσκόπιο της Γερμανίας τα «τρωτά σημεία» της κινεζικής οικονομίας

Magazino
28/07/2026 - 16:08

Επίσημο: Αναλαμβάνει τον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας ο Ζιντάν

ΑΜΥΝΑ
28/07/2026 - 16:07

Theon: Υπεραπόδοση στο πρώτο εξάμηνο – Στα €39 η τιμή στόχος από τη Deutsche Bank

Ναυτιλία
28/07/2026 - 15:54

Κικίλιας: Πετύχαμε να μην αυξηθούν οι τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 15:46

ΕΣΑ: Συνάντηση με τη Γενική Γραμματέα Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Ειδήσεις
28/07/2026 - 15:43

Συνάντηση Γκουτέρες με Χριστουδουλίδη και Ερχιουρμάν: Δεσμεύομαι να κάνω ό,τι μπορώ για λύση στο Κυπριακό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ