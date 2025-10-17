Ο Γιώργος Καρβουνιάρης νέος αναπληρωτής Γραμματέας του Τομέα Επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ

Ο δημοσιογράφος Γιώργος Καρβουνιάρης ορίστηκε αναπληρωτής Γραμματέας του Τομέα Επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του κόμματος, ο κ. Καρβουνιάρης διαθέτει πολυετή εμπειρία 35 ετών στον χώρο της δημοσιογραφίας, έχοντας εργαστεί σε εφημερίδες, τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς της Πάτρας, καθώς και ως ανταποκριτής αθηναϊκών ΜΜΕ.

Αυτή την περίοδο, κατέχει τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου–Ηπείρου–Νήσων (ΕΣΗΕΠΗΝ). Έχει διατελέσει μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ έως το 2022 και ήταν υποψήφιος βουλευτής Αχαΐας με το κόμμα στις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου 2023.