Η Ρωσία καταργεί τον εισαγωγικό δασμό στα καύσιμα – Δεν σκοπεύει να αγοράσει

Ο Ρώσος αναπληρωτής πρωθυπουργός, Αλεξάντερ Νόβακ, ανακοίνωσε την Παρασκευή (17/10) ότι η Ρωσία κατάργησε τον δασμό στις εισαγωγές καυσίμων, αν και δεν βλέπει άμεση ανάγκη για αγορά καυσίμων από το εξωτερικό, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό Rossiya 1.

Ορισμένες περιοχές της Ρωσίας αντιμετωπίζουν έλλειψη βενζίνης, με τις αρχές να περιορίζουν τις πωλήσεις καυσίμων μετά από επιθέσεις με ουκρανικά drones σε διυλιστήρια πετρελαίου.

Ο Νόβακ τόνισε ότι η εγχώρια ζήτηση για πετρελαϊκά προϊόντα έχει μειωθεί. «Η κατάσταση είναι σταθερή, η εγχώρια αγορά εφοδιάζεται πλήρως με πετρελαϊκά προϊόντα. Η κυβέρνηση αποφάσισε να καταργήσει τον εισαγωγικό δασμό», δήλωσε.

Επιπλέον, ανέφερε ότι η ρωσική κυβέρνηση έχει περιορίσει τις εξαγωγές ντίζελ για τους μεταπωλητές και έχει επεκτείνει την απαγόρευση εξαγωγών βενζίνης, μέτρα που αποσκοπούν στην ενίσχυση των εφοδιασμών στην εγχώρια αγορά.