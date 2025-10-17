Η Ρωσία καταργεί τον εισαγωγικό δασμό στα καύσιμα – Δεν σκοπεύει να αγοράσει

Ορισμένες περιοχές της Ρωσίας αντιμετωπίζουν έλλειψη βενζίνης, με τις αρχές να περιορίζουν τις πωλήσεις καυσίμων μετά από επιθέσεις με ουκρανικά drones σε διυλιστήρια πετρελαίου.
Ο Νόβακ τόνισε ότι η εγχώρια ζήτηση για πετρελαϊκά προϊόντα έχει μειωθεί. «Η κατάσταση είναι σταθερή, η εγχώρια αγορά εφοδιάζεται πλήρως με πετρελαϊκά προϊόντα. Η κυβέρνηση αποφάσισε να καταργήσει τον εισαγωγικό δασμό», δήλωσε.
Επιπλέον, ανέφερε ότι η ρωσική κυβέρνηση έχει περιορίσει τις εξαγωγές ντίζελ για τους μεταπωλητές και έχει επεκτείνει την απαγόρευση εξαγωγών βενζίνης, μέτρα που αποσκοπούν στην ενίσχυση των εφοδιασμών στην εγχώρια αγορά.