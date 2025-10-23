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Eurostat: Η Ελλάδα με το υψηλότερο ποσοστό υποκειμενικής φτώχειας στην ΕΕ το 2024, στο 66,8%
Οικονομία
13:38 - 23 Οκτ 2025

Eurostat: Η Ελλάδα με το υψηλότερο ποσοστό υποκειμενικής φτώχειας στην ΕΕ το 2024, στο 66,8%

Reporter.gr Newsroom
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Βάσει των στοιχείων της Eurostat για το 2024, η Ελλάδα κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό υποκειμενικής φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φτάνοντας το 66,8%. Αντίθετα, το ποσοστό για το σύνολο του πληθυσμού της ΕΕ μειώθηκε στο 17,4% από 19,1% το 2023.

Στην Ελλάδα, τα ποσοστά υποκειμενικής φτώχειας παρουσίασαν σταδιακή μείωση από το 2015 και μετά, όπου το ποσοστό ήταν 77,7%, με εξαίρεση το 2017 που σημειώθηκε μια μικρή άνοδος. Την Ελλάδα ακολουθούν στη λίστα η Βουλγαρία με 37,4% και η Σλοβακία με 28,7%, ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ολλανδία και τη Γερμανία (7,3%) και το Λουξεμβούργο (8,5%).

Αναφορικά με τις ηλικιακές ομάδες, το 2024 το υψηλότερο ποσοστό υποκειμενικής φτώχειας παρατηρήθηκε στους ανήλικους κάτω των 18 ετών (20,6%), ενώ στους ενήλικες 18 έως 64 ετών ήταν 17,3% και στους άνω των 65 ετών 14,9%. Σε όλες τις ηλικιακές ομάδες καταγράφηκε μείωση σε σχέση με το 2023, με τη μεγαλύτερη πτώση να αφορά την ομάδα 18-64 ετών (-1,8 μονάδες), και με μειώσεις 1,6 μονάδων στους νεότερους και στους ηλικιωμένους.

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