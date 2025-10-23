ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε κατά 4,5% το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών το 2024

Αυξητικές τάσεις 4,5% σημείωσε το 2024 το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά σε σύγκριση με το 2023, καθώς κυμάνθηκε στα 158,6 δισ. ευρώ από 151,7 δισ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Παράλληλα, η τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 4,6% το 2024 σε σύγκριση με το 2023, από 155,4 δισ. ευρώ σε 162,6 δισ. ευρώ. Όσο για το ποσοστό αποταμίευσης, το 2024 διαμορφώθηκε στο -2,5% έναντι -2,4% το 2023.

Ακόμη, σύμφωνα με τους ετήσιους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων από την ΕΛΣΤΑΤ:

Το ποσοστό των επενδύσεων των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών, που ορίζεται ως ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ήταν 25,2% το 2024 σε σύγκριση με 25,1% το 2023.

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ήταν 112,8 δισ. ευρώ πέρυσι από 109,3 δισ. ευρώ το 2023. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ανήλθαν σε 99,7 δισ. ευρώ από 98,5 δισ. ευρώ το 2023. Το εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασε έλλειμμα 13,1 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 10,8 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το 2023.

Παράλληλα, το 2024 η συνολική οικονομία παρουσίασε καθαρή λήψη δανείων 13 δισ. ευρώ σε σχέση με την αλλοδαπή, σε σύγκριση με το 2023 που η καθαρή λήψη δανείων ανερχόταν σε 12,6 δισ. ευρώ.